9 способов сочетать кроссовки и кеды с обычной одеждой так, чтобы выглядеть как с иголочки

Кроссовки и кеды − универсальная обувь для любого времени года и, можно сказать, для любого образа. А осенью, когда погода становится непредсказуемой, она особенно актуальна благодаря комфорту и практичности. Однако, чтобы выглядеть стильно, важно правильно вписать ее в образ. В этой статье мы расскажем, как и с чем носить кроссовки и кеды осенью, чтобы сохранить гармонию между модой и функциональностью. Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

С вельветовыми брюками

Трудно придумать что-то более универсальное на осень, чем джинсы и кроссовки. Это практично и удобно, поэтому многие выбирают именно такой вариант. А вот если вам хочется выделиться, достаточно просто заменить джинсы на более интересные брюки. Например, вельветовые.

С ажурными колготками

Базовые колготки телесного или черного цвета − это максимально универсально, но все же немного скучно. Другое дело цветные или даже ажурные колготки. Узорчатые варианты можно сочетать с массивными кроссовками на толстой подошве и женственными образами. А вот цветные колготки идеально сочетаются с белыми кроссовками.

С деловым костюмом

Мода стремительно развивается, поэтому сегодня совершенно необязательно покупать к новому брючному костюму пару ботинок, туфель или лоферов. Теперь строгую одежду можно носить и с кроссовками. Так, например, классический однотонный костюм будет идеально сочетаться с самыми простыми кроссовками. Строгий черный костюм будет отлично смотреться в паре с яркими и необычными кроссовками. А вот если вы любите костюмы с юбкой, то выбирайте кеды нейтрального цвета.

С платьем-свитером

На смену летним платьям пришли теплые трикотажные платья-свитера. И они сочетаются с кроссовками не хуже летних моделей. Вы можете выбрать лаконичные однотонные кроссовки и сочетать их с платьем похожего оттенка. Например, фиолетовое платье и розовая обувь. Другой вариант, для более холодной погоды, замшевые кроссовки с меховой подкладкой. Такое решение стирает грань между повседневным стилем и элегантностью.

С кожаной курткой

Lala_Luna 42 минуты назад Леопардик! А я уж испугалась, что статья, да без него! - - Ответить

Трудно представить осенний гардероб без качественной кожаной куртки. Она позволяет добавить в любой образ немного дерзости и бунтарства. Если хочется усилить этот эффект, то попробуйте дополнить ее кроссовками. И не простыми, а с анималистичным принтом. В идеале − с леопардовым. Такое сочетание позволит вам выделиться из толпы. Если же леопардовые пятна вам не по вкусу, то можно попробовать другой «звериный» принт. Например, змеиный, крокодиловый или даже тигровый.

С джинсовой юбкой

Если джинсы с кроссовками уже приелись, но носить деним все равно хочется, то длинная джинсовая юбка − ваш выбор. В сочетании с кроссовками у вас получится небанальный образ в стиле спорт-шик. Вы можете дополнить образ как лаконичными моделями на тонкой подошве, так и чем-то более рельефным и массивным.

С монохромными образами

Ольга Курпякова 10 минут назад Простите, это какой-то лилипут с короткими ногами и большими стопами. Разве такие люди бывают?! - - Ответить

С помощью обуви можно кардинально поменять настроение монохромного образа. Например, простые белые кроссовки дополнят образ любого цвета: как нейтрального, так и более яркого. А вот цветные − могут стать главным акцентом приглушенного наряда. Например, черное платье в пол, серый свитер и ярко-желтые кроссовки. Получится одновременно стильно и элегантно.

С гетрами или носками

Вряд ли найдутся любители носить кроссовки без носков. Это не только некрасиво, но и попросту опасно. А потому такой выбор — провал во всех смыслах. Однако это не значит, что нужно выбирать только короткие следки. Ведь многие образы можно дополнить длинными носками. Причем необязательно ограничиваться только нейтральными цветами. Многообразие цветных носков откроет простор для экспериментов. Если же вам хочется получить более уютный образ с нотками ретро, то попробуйте заменить носки на вязаные фактурные гетры.

С кожаными брюками

Когда базовые образы с джинсами и кроссовками вы выгуляли уже везде, где только можно, пора доставать из закромов что-то необычное. А именно кеды и кожаные брюки. На первый взгляд такое сочетание может показаться довольно банальным. Но на деле получается стильный и смелый образ. Кеды придают нотку непринужденности и панковости, а кожаные брюки — строгости и дерзостисти. Этот контраст делает образ многослойным и интересным.