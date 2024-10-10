9 любимых вещей, которые не добавят лоска, а вот образ подпортить могут
Тренды постоянно меняются и за каждым из них не уследишь, но чтобы выглядеть современно, стоит периодически корректировать свой гардероб. Что-то оставлять до лучших времен, а что-то доставать из закромов и с удовольствием носить. Мы изучили, какие вещи сейчас стоит спрятать куда подальше, а за какими срочно бежать в магазин.
Содержит элементы, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Укороченное пальто
Стилисты говорят о том, что пальто длиной выше колена в этом сезоне неактуальны. На смену им приходят удлиненные модели. Причем, это могут быть как вещи до середины икры, так и модели в пол.
Обратите внимание на классические шерстяные пальто, а также на удлиненные пуховики. В них будет комфортно даже в студеную пору. А чтобы быть самой модной в этом сезоне, выбирайте верхнюю одежду зеленого цвета — он сейчас на пике популярности.
Объемный длинный кардиган
Стилисты утверждают, что теперь длинные, массивные кардиганы — не стильный предмет гардероба, а скорее признак излишней небрежности в образе. В ближайшее время в почете будут укороченные модели из легких материалов.
Чтобы укороченный кардиган выглядел действительно стильно, есть парочка лайфхаков. Эта модель круто сочетается с широкими брюками и джинсами. А с платьями такая вещь смотрится просто идеально.
Короткие ботинки
Короткие ботинки в этом сезоне выходят из моды, и на их место приходят высокие сапоги. Можно попробовать носить обувь примерно до середины икры. Но вообще одним из самых жарких трендов 2024 года являются ботфорты. Они и смотрятся круто, и в морозные дни согреют. Также стилисты предлагают обратить внимание на сапоги в ковбойском стиле.
Еще один ключевой тренд 2024 года — сапоги гармошкой. В моде модели как с умеренными складками, так и с очень объемными.
Большие очки
Опять вброс. Тут столько уже возмущались советами этих модных очкоэкспертов. Те, что идут выбираем. Те, что идут.
Модные эксперты говорят, что классические очки «кошачий глаз» уже не в моде. Они советуют носить более современную форму этой модели — узкие и немного заостренные. Еще рекомендуют обратить внимание на очки с цветной оправой, особенно красной, или с цветными линзами.
Самые смелые могут попробовать носить в этом сезоне что-то футуристичное или игривые очки необычной формы.
Одежда с плоскими цветочными принтами
Цветы можно с уверенностью назвать одним из самых актуальных принтов для весны или лета. Однако в нынешнем сезоне в моде не привычный плоский цветочный принт, а объемный. Это может быть одежда с рельефной вышивкой или даже живые цветы в наряде. Если к настолько радикальным экспериментам вы пока не готовы, а быть в тренде хочется, можно присмотреться к объемным украшениям в виде цветов (например, брошкам).
Вещи розового цвета
В прошлом году, кажется, весь мир перекрасился в цвет куклы Барби. Однако в нынешнем сезоне этот тренд потихоньку отступает, а на смену розовому приходит холодный нежно-голубой. В этом оттенке можно найти и легкие блузки, и юбки, и тренчи, и многие другие вещи. Стилисты рекомендуют сочетать его с черным, бежевым или красным цветами.
Еще один трендовый цвет — синий кобальт. Его можно добавлять в образ с помощью аксессуаров или маникюра. Даже такая маленькая деталь прикует к вам все внимание.
Необычные кроссовки
Массивные кроссовки, которые еще несколько лет назад были в гардеробе, кажется, у каждой модницы, начали терять свою актуальность.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на обувь ярких цветов в ретро-стиле на тонкой подошве или кроссовки, имитирующие бутсы. Еще один набирающий популярность тренд — обувь, которая имитирует босые ступни.
Мини- и миди-юбки
Красиво , но для прозрачных вещей нужно иметь красивую фигуру.
Их стоит оставить до лучших времен, потому что в тренде тотальное макси. Наиболее стильным вариантом станут юбки в пол. Но если душа требует драйва, то есть еще более смелый и модный вариант — прозрачные юбки.
Это могут быть как ажурные вязаные модели, так и вещи из полупрозрачной органзы. Сочетать такой женственный и смелый элемент гардероба лучше всего с лодочками на небольшом каблуке.
Монохромные бежевые наряды
Аутфит в бежевых тонах многими, вероятно, воспринимается как неустаревающая классика. Однако в нынешнем сезоне такие монохромные наряды лучше оставить на вешалке. Отличной альтернативой станут луки с более смелыми оттенками.
Если же вы готовы к чему-то более смелому, то настоящий тренд этого сезона — очень яркие цвета и анималистичные принты. Можно даже сочетать их друг с другом.
Еще больше статей, которые помогут вам выглядеть модно в любую погоду, вы можете найти на нашем сайте: