9 любимых вещей, которые не добавят лоска, а вот образ подпортить могут

Тренды постоянно меняются и за каждым из них не уследишь, но чтобы выглядеть современно, стоит периодически корректировать свой гардероб. Что-то оставлять до лучших времен, а что-то доставать из закромов и с удовольствием носить. Мы изучили, какие вещи сейчас стоит спрятать куда подальше, а за какими срочно бежать в магазин.

Содержит элементы, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Укороченное пальто

Svetlana Kaverina 7 часов назад Укороченных пальто полно в трендах , так что вы ошибаетесь. - - Ответить

Стилисты говорят о том, что пальто длиной выше колена в этом сезоне неактуальны. На смену им приходят удлиненные модели. Причем, это могут быть как вещи до середины икры, так и модели в пол. Обратите внимание на классические шерстяные пальто, а также на удлиненные пуховики. В них будет комфортно даже в студеную пору. А чтобы быть самой модной в этом сезоне, выбирайте верхнюю одежду зеленого цвета — он сейчас на пике популярности.

Объемный длинный кардиган

Стилисты утверждают, что теперь длинные, массивные кардиганы — не стильный предмет гардероба, а скорее признак излишней небрежности в образе. В ближайшее время в почете будут укороченные модели из легких материалов. Чтобы укороченный кардиган выглядел действительно стильно, есть парочка лайфхаков. Эта модель круто сочетается с широкими брюками и джинсами. А с платьями такая вещь смотрится просто идеально.

Короткие ботинки

Короткие ботинки в этом сезоне выходят из моды, и на их место приходят высокие сапоги. Можно попробовать носить обувь примерно до середины икры. Но вообще одним из самых жарких трендов 2024 года являются ботфорты. Они и смотрятся круто, и в морозные дни согреют. Также стилисты предлагают обратить внимание на сапоги в ковбойском стиле. Еще один ключевой тренд 2024 года — сапоги гармошкой. В моде модели как с умеренными складками, так и с очень объемными.

Большие очки

Катерина 7 часов назад Опять вброс. Тут столько уже возмущались советами этих модных очкоэкспертов. Те, что идут выбираем. Те, что идут. - - Ответить

Модные эксперты говорят, что классические очки «кошачий глаз» уже не в моде. Они советуют носить более современную форму этой модели — узкие и немного заостренные. Еще рекомендуют обратить внимание на очки с цветной оправой, особенно красной, или с цветными линзами. Самые смелые могут попробовать носить в этом сезоне что-то футуристичное или игривые очки необычной формы.

Одежда с плоскими цветочными принтами

Цветы можно с уверенностью назвать одним из самых актуальных принтов для весны или лета. Однако в нынешнем сезоне в моде не привычный плоский цветочный принт, а объемный. Это может быть одежда с рельефной вышивкой или даже живые цветы в наряде. Если к настолько радикальным экспериментам вы пока не готовы, а быть в тренде хочется, можно присмотреться к объемным украшениям в виде цветов (например, брошкам).

Вещи розового цвета

В прошлом году, кажется, весь мир перекрасился в цвет куклы Барби. Однако в нынешнем сезоне этот тренд потихоньку отступает, а на смену розовому приходит холодный нежно-голубой. В этом оттенке можно найти и легкие блузки, и юбки, и тренчи, и многие другие вещи. Стилисты рекомендуют сочетать его с черным, бежевым или красным цветами. Еще один трендовый цвет — синий кобальт. Его можно добавлять в образ с помощью аксессуаров или маникюра. Даже такая маленькая деталь прикует к вам все внимание.

Необычные кроссовки

Массивные кроссовки, которые еще несколько лет назад были в гардеробе, кажется, у каждой модницы, начали терять свою актуальность. Эксперты рекомендуют обратить внимание на обувь ярких цветов в ретро-стиле на тонкой подошве или кроссовки, имитирующие бутсы. Еще один набирающий популярность тренд — обувь, которая имитирует босые ступни.

Мини- и миди-юбки

Их стоит оставить до лучших времен, потому что в тренде тотальное макси. Наиболее стильным вариантом станут юбки в пол. Но если душа требует драйва, то есть еще более смелый и модный вариант — прозрачные юбки. Это могут быть как ажурные вязаные модели, так и вещи из полупрозрачной органзы. Сочетать такой женственный и смелый элемент гардероба лучше всего с лодочками на небольшом каблуке.

Монохромные бежевые наряды

Катерина 7 часов назад Все три вида просто для разных случаев. - - Ответить