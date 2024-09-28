9 стильных юбок и платьев, в которых можно щеголять почти круглый год

Иногда хочется покрасоваться в юбке или платье не только летом. Но осень и зима беспощадны. Они вечно мешают осуществить мечту. Мы пошли наперекор суровой погоде и подготовили выручай-список из платьев и юбок, которые можно носить практически в любую погоду.

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Юбка макси

Юбка макси как нельзя кстати впишется не только в летний, но и в осенне-зимний гардероб. И в 2024 году она все еще популярна. Только эксперты рекомендуют освежить образ. Например, не заправлять верх в юбку. Можно подыскать нестандартные фасоны: карго, многоярусные и другие. А еще попробуйте создать яркий богемный образ. Подберите модель насыщенного осеннего тона и дополните одеждой и обувью теплых, нейтральных оттенков. Например, сочетайте оранжевую юбку с бежевой блузкой и туфлями шоколадного цвета.

Вязаное платье

В регионах, где большую часть года климат не радует жарой, это платье в самый раз. Можно подобрать разные модели. Так, для морозов подойдут уютные платья с объемным воротом и с длинными рукавами. Если осенью соберетесь на торжество, можно надеть облегающую модель с аккуратной горловиной, как у водолазки. А к весне и лету стоит подыскать ажурное платье-кроше.

Джинсовая юбка

Юбка из денима — настоящая подруга, которая спасет и в жару, и в холода. И сочетается она со множеством вещей. Нужен стильный офисный наряд — вот дуэт с рубашкой или блейзером. Для повседневных образов подойдут лонгсливы, вязаные жилеты, свитеры. Летом с джинсовой юбкой прекрасно смотрятся топы в стиле кроше, футболки с рисунками, простые майки. А можно и добавить дерзости, дополнив юбку кожаной курткой.

Бархатное платье-мини

Оказывается, короткие платья возможно носить круглый год, а не только летом. Просто стоит подобрать модель из согревающего бархата. Зимой надевайте под платье плотные колготки или вообще леггинсы. Так вы не замерзнете. Кстати, леггинсы и колготки могут стать частью запоминающегося образа. Кружевная или цветная модель в сочетании с платьем с пышными руками создаст очень эффектный лук.

Платье-комбинация

Неожиданно, но эту воздушную модель эксперты по стилю называют одним из лучших зимних платьев. Просто если летом ее можно носить самостоятельно, то осенью и зимой стоит дополнить теплыми вещами. Надевайте поверх платья свитер, водолазку, пуловер, кардиган или любую другую вязаную вещь. И вуаля — шикарный осенне-зимний образ готов. В таком наряде можно пойти даже на свидание или праздник. А если захочется подчеркнуть фигуру, дополните образ поясом.

Замшевая юбка

В 2024 году в тренде замшевая юбка макси. Она отлично подойдет для прохладных сезонов. Но можно также обратить внимание и на мини-юбку. Хотя такую модель проще применить в теплую погоду, под осенние холода ее тоже можно подстроить. Например, если надеть вещь со свитером. Попробуйте, кстати, сочетание светло-коричневой юбки и черного свитера. Очень уютно и свежо одновременно.

Кожаная юбка

Возможно, в самое пекло кожаная юбка будет неуместна. Но в погоду попрохладнее это вполне удачная покупка. А уж осенью и зимой эта модель может стать основой базового гардероба. Кстати, в 2024 году кожаные юбки на пике моды. Среди интересных образов эксперты отмечают сочетание с плиссированной блузкой, укороченной курткой и рубашкой поверх футболки.

Юбка-карандаш

Не зря многие круглогодично носят юбку-карандаш в офис. Она действительно подходит даже для осенне-зимней поры, если дополнить ее теплыми вещами. А деловой стиль сейчас в тренде и вышел далеко за пределы офисов. Поэтому юбку-карандаш можно хоть куда носить и с чем угодно сочетать. Например, с шелковым топом или рубашкой и ярким блейзером. Кстати, с этой моделью можно создавать не только деловые ансамбли. Сделайте образ смелее, дополнив юбку кожаным жакетом.

Пышная юбка

Хотя, по словам экспертов, мода на многие модели миди успокоилась, объемные юбки длиной ниже колена остаются в тренде. Ведь их можно носить зимой и летом. Между прочим, для холодного сезона подойдут не только теплые шерстяные и трикотажные модели. Летние юбки из хлопка и льна тоже можно надеть, если дополнить теплыми вещами: например, парой стильных ботильонов.