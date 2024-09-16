9 вдохновляющих идей, как носить привычную осеннюю обувь с лоском

Осенью роскошные туфли и босоножки отправляются в глубины шкафов, кладовок и антресолей. На смену приходит более теплая обувь, которая не всегда выглядит столь же сногсшибательно. А иногда с ней в принципе трудно собрать разнообразные и элегантные наряды. Мы решили разобраться, как же все-таки это сделать.

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Делать ставку не на черный, а на коричневый

Осенью и зимой обычно вокруг изобилие черной обуви. Если такой образ кажется скучным либо мрачноватым, можно попробовать заменить обувь привычного оттенка на коричневую. По словам экспертов по стилю, ботинки и сапоги такого цвета так же универсальны и подойдут к любому образу.

Коричневую обувь можно носить с платьями какой угодно длины и расцветки, а также с джинсами любого из привычных тонов – все будет смотреться гармонично и свежо. К тому же можно подобрать оттенок коричневого на свой вкус. Тут открыта целая палитра: от светлых карамельных тонов до более густых и совсем темных.

Избегать строгости в нарядах с лоферами

Лоферы порой придают образам излишней деловитости или даже напоминают школьные наряды. К счастью, есть море способов избежать такого эффекта. Можно добавить романтичности с помощью плиссированной или расклешенной юбки. Освежить образ помогут и другие вещи. Например, полосатый топ в морском стиле, платье и верхняя одежда ярких цветов, кожаный плащ, брюки карго – словом, все, что добавляет непринужденности или перчинки.

Пробовать неожиданные сочетания

Осень — неисчерпаемый источник модных экспериментов. Пробуйте не только привычные сочетания вроде ботильонов и брюк, но и что-то экстраординарное. Например, громоздкие кроссовки с элегантным вязаным платьем в пол.

Поклонницы мини-юбок наверняка оценят дерзкий образ с сапогами в ковбойском стиле.

А в холода можно надеть уютные угги и добавить летней атмосферы с помощью светлых джинсов.

Подобрать необычную модель лоферов

Чтобы образ с лоферами не казался чересчур сдержанным, стоит подобрать неординарную обувь. Особенно это касается нарядов с блейзером, и без того довольно строгим предметом гардероба. Например, обратите внимание на пары с кисточками, пряжками, лакированной кожей и прочими изюминками. Можно подумать и про цвет обуви. Позвольте себе забыть про скучный черный: осенью отлично смотрятся лоферы бордового, а также насыщенных коричневых и серых оттенков. Наконец вместо классической кожаной модели есть смысл опробовать замшевую.

Добавить акцента с помощью ярких кроссовок

Пока на улице еще не очень холодно, можно носить кроссовки. Правда, белые в дождь испачкаются, а черные рискуют надоесть. Раскрасьте унылые дни: наденьте модель яркого цвета. Так, в 2024 году эксперты по стилю советуют обратить внимание на красные кроссовки. Этот цвет – хедлайнер сезона. А круче всего такие кроссовки будут смотреться с лонгсливом в морском стиле и широкими джинсами.

Создавать контраст между брюками и высокими сапогами

Сочетая высокие сапоги с брюками или джинсами, стоит помнить о правиле противоположностей. С зауженными моделями интереснее смотрятся мощные сапоги с толстой подошвой: например, в байкерском стиле. А вот под более изящную обувь, особенно с острым мысом, можно попробовать прямые или мешковатые джинсы.

Кстати, лук с высокими сапогами не сводится только к заправленным в них джинсам скинни. С широкими моделями можно поэкспериментировать, то пряча штанины и создавая необычные складки, то оставляя их в свободном полете.

Осторожно носить укороченные брюки с ботильонами

В случае с ботильонами крайне важно обращать внимание на длину брюк. Эксперты советуют по возможности избегать моделей, открывающих щиколотку. Так визуально укорачиваются ноги. Если все же такие брюки больше по вкусу, стоит подобрать гольфы или колготки в тон с обувью. Также до того, как погода испортится, можно носить шорты. Но даже в этом случае большей гармонии в образе достигнете, подобрав колготки того же цвета, что и шорты с ботильонами.

Соблюдать пропорции в образах с сапогами

Это особенно касается высоких сапог. Подбор подходящей модели, которая украсит человека, зависит от его телосложения. Например, невысоким людям эксперты по стилю не рекомендуют выбирать чересчур длинную обувь, заканчивающуюся выше колена. Также не очень гармонично смотрятся широкие сапоги на обладательницах худощавых ног. Им эксперты предлагают обратить внимание на облегающие модели, возможно, даже с резиновыми вставками.

Не носить ботильоны с прямыми брюками

Стилисты не рекомендуют сочетать прямые джинсы и брюки с ботильонами. Дело в том, что их невозможно надеть поверх обуви. Если же начать заправлять штанины, то образуются неэстетичные складки, в отличие от сочетания широких брюк с высокими сапогами. Можно попробовать более свободные модели, которые чуть прикрывают обувь. Идеально для тех, кто хотел бы визуально удлинить ноги. Но круче всего с ботильонами смотрятся скинни.