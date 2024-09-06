"Без жилета не обходится гардероб ни одной скандинавской женщины"
Вы к каждой в шкаф зяглянули? Тяжёлая работа
9 идей от практичных скандинавок, как одеться эффектно и при этом не ежиться от холода и сырости
Жительниц северных регионов холодами не испугать. Они не только знают, как тепло одеться в такую погоду, но и могут подобрать 100500 стильных нарядов. И никаких старомодных и несуразных вещей. Подробнее — в нашем путеводителе по осеннему стилю скандинавок.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
В прохладную погоду надевают элегантный жакет
В 2024 году в Скандинавии вошел в моду жакет букле. Это короткий плотный пиджак, сделанный из грубой ткани, которая как раз и называется букле.
До того, как грянут серьезные холода, местные женщины запросто надевают такой жакет в качестве альтернативы привычной верхней одежде. А сочетают его даже с самыми простыми джинсами и футболками, так как он мгновенно придает шика. Особенно эффектно жакет букле смотрится с другой трендовой вещью — широкими джинсами.
Следуют принципу «денима много не бывает»
Скандинавки носят джинсовую одежду в любую погоду. Местные настолько обожают ее, что сочетают несколько таких вещей в одном наряде.
Самый распространенный лук на каждый день — плотная рубашка с длинным рукавом и джинсы. А чтобы наряд выглядел нетривиально, скандинавки добавляют в него изюминку. Например, дополняют сумкой-багетом и остроносой обувью, создавая образ в духе 90-х. Или меняют джинсы на юбку. Еще одна любопытная идея — наряд в стиле пэчворк.
Носят вязаные жилеты и в пир и в мир
"Без жилета не обходится гардероб ни одной скандинавской женщины"
Без жилета не обходится гардероб ни одной скандинавской женщины. Местные ценят его за то, что он создает элегантную многослойность и при этом сохраняет удобство. Также они считают жилет универсальной вещью и используют его в самых разных нарядах.
Так, укороченную модель скандинавки носят с рубашками и создают аккуратные официальные образы. А для непринужденных ансамблей женщины приобретают удлиненные жилеты.
Скандинавки даже придумали собственные фишки нарядов с жилетом. Например, сочетают его с вещами из контрастных материалов вроде кожи. Или подбирают нарядные модели: с блестками, с принтами — и носят их с платьями на вечеринки.
Выбирают минималистичные модели тренчей
Практичное и универсальное решение для многих, в том числе для скандинавок. Только жительницы северного региона носят тренч по-особенному: они создают предельно минималистичные наряды с ним.
Прежде всего, скандинавки подбирают модели без каких-либо деталей и украшений. И даже почти без фурнитуры. Поэтому плащ со скрытыми пуговицами или молнией — стопроцентно вариант для скандинавок.
Подбирают белый низ
От слова "скандинавки" в каждом предложении глаз уже дёргается.
Скандинавки любят классические синие джинсы. Но облачаться все время только в них считают скучным. Поэтому местные дамы также запасаются джинсами белого цвета.
Да, они не боятся носить такую маркую вещь даже в сырую погоду. Потому что так они вмиг освежают образ, а еще вносят в него свою любимую эстетику минимализма.
Чтобы досконально скопировать скандинавский стиль, стоит подобрать прямые или широкие модели джинсов.
Уделяют пристальное внимание аксессуарам
На осень и зиму скандинавки подбирают аксессуары, которые не только согреют, но и добавят шарма. Например, они очень любят большой шарф в тон с пальто или курткой.
Другой фаворит скандинавок среди осенне-зимних аксессуаров — кожаные перчатки. Их местные дамы выуживают из шкафов раньше курток и пальто, сочетая их даже с блейзерами. А еще они могут сделать перчатки ненавязчивым акцентом, подобрав пару яркого цвета.
Не вылезают из джемперов нейтральных цветов
Черный, белый, все оттенки серого — эти цвета в большем почете у скандинавок, чем яркие оттенки. Нейтральные тона помогают сохранить элегантную минималистичность в образе. Поэтому к осени скандинавки обязательно обзаводятся коллекцией джемперов таких цветов.
Сочетают вещь много с чем: с пышной юбкой макси, черными джинсами, струящейся шелковистой юбкой и так далее. Главная фишка в том, что наряд полностью выдержан в нейтральных тонах.
Кстати, скандинавки не только носят джемпер самостоятельно, но и создают с ним многослойные образы. Например, надевают сверху кожаную куртку или блейзер.
Легким пуховикам предпочитают меховые куртки и пальто
Скандинавия — регион суровый в плане климата. Поэтому местные не довольствуются тонкими пуховиками, а запасаются более мощной защитой.
Сейчас, например, здесь на подъеме вещи из искусственного меха. Особым спросом пользуются шубы, но и куртки и пальто с меховой отделкой тоже популярны.
Напоследок секрет для тех, кто любит выделяться своим образом. Возьмите на заметку кожаную куртку с мехом на воротнике. Лук с ней, по мнению экспертов, выглядит очень свежо.
Отдают симпатии мощной обуви
Скандинавский климат влияет и на выбор обуви. Так, осенью и зимой вы здесь вряд ли увидите девушек, расхаживающих в тонких сапогах с изящными каблуками. Местные предпочитают более добротную обувь.
В меру грубые ботинки на толстой подошве — вот это по вкусу скандинавок. Такую обувь они не стесняются сочетать даже с платьями. А некоторые идут еще дальше в своих модных экспериментах и приобретают луноходы — футуристичные ботинки в стиле космонавтов.
Вообще в теплой осенней одежде очень даже возможно выглядеть так же круто, как и в элегантных летних платьях. Вот еще целый список секретов.