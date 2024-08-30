9 способов освежить образ с тренчем, причем без напряга и дыр в бюджете

С приходом осени улицы заполняют тысячи тренчей. Кажется, что в таком многообразии невозможно выделиться. Но мы смогли отыскать несколько крутых секретов, как выглядеть необычно и эффектно даже в столь популярном предмете гардероба.

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Не зацикливаться на оттенках бежевого

Тревожное Пирожное 2 часа назад То есть по-вашему покупка НОВОГО тренча - это именно то, что "поможет освежить образ с тренчем без напряга и дыр в бюджете"? Хммм, действительно 😂😂😂 - - Ответить

Бежевый тренч — вариант беспроигрышный, но уж очень распространенный. Если захочется чего-то неординарного, можно подобрать модель другого цвета. Так, эксперты по стилю рекомендуют черный плащ. Он смотрится свежо и сочетается с самым разными вещами: от классических прямых джинсов до мини-юбок. Также можно потестировать разноцветные модели. Любительницам универсальных вещей подойдет плащ с принтом нейтральных тонов: черного, белого, коричневого.

А самые искушенные модницы могут пойти дальше. Смело ищите яркую модель или даже выполненную в нескольких контрастных цветах.

Дополнить плащ изящным шарфиком

Детали решают многое и способны преобразить банальный образ. Поэтому эксперты по стилю рекомендуют носить тренч с разными шарфиками. Так, интересно смотрится аксессуар тон в тон с плащом. Также элегантно выглядит неяркий шарф-платок.

А еще можно подобрать нетривиальный вариант. Например, тренч с запахом, который выглядит, как шарф.

Разбавлять образ яркими акцентами

Образ с тренчем бежевого или другого нейтрального цвета рискует навеять скуку. Яркие акценты — суперский способ победить ее. Можно надеть под плащ свитер сочного оттенка. Или поиграть с обувью и подобрать яркие кроссовки. Главное только — соблюдать баланс и не перебарщивать с акцентами. Выберите пару ярких вещей, а остальную часть лука выдержите в нейтральных тонах.

Прокачать нейтральные оттенки

Тревожное Пирожное 2 часа назад Вы искренне считаете, что эти два образа выглядят нетривиально? 😂 - - Ответить

Просто бежевый плащ порой надоедает. Но и в яркую верхнюю одежду не каждый согласится облачиться. Есть выход — подобрать необычный нейтральный оттенок. Например, оливковый, верблюжий, кремовый, сланцево-серый (с лазурным подтоном) и так далее. Такие цвета выглядят нетривиально, при этом не режут глаз и сочетаются с любой одеждой.

Выбрать плащ из необычного материала

Избежать банального образа можно, подыскав тренч из материала, который обычно используется для других вещей. Например, прикольный повседневный образ получится, если надеть джинсовый плащ. А еще интереснее сочетать его с другой одеждой из денима.

Прослыть ультрамодной барышней можно, подобрав кожаный тренч. А если нужен роскошный наряд для официальных мероприятий, то идеально подойдет плащ из шелка или сатина.

Сочетать тренч с летними вещами

Пока на улице еще не так уж и холодно, ничто не мешает носить тренч с типичными летними вещами. Так удастся создать эффектный контраст. Например, обратите внимание на мини-юбку. Особенно круто будет смотреться плиссированная модель. Также под плащ подойдут шорты. Если погода не промозглая, то их можно даже дополнить сандалиями для пущего эффекта.

Завязывать пояс нестандартным способом

Приковывайте внимание окружающих к деталям своего образа. И необязательно для этого подбирать крутую сумку или туфли — можно просто поколдовать немного над поясом на плаще. Например, эксперты предлагают не застегивать пряжку, а завязать пояс. Если еще закатать рукава, то получится эффектный небрежный образ. Также попробуйте завязать пояс сзади, а не спереди, как обычно. А можно вообще заменить его на кожаный ремень.

Избегать обтягивающих джинсов и брюк

Сочетание классического тренча и скинни — это уже банальщина. Чтобы освежить образ, стоит присмотреться к широким моделям брюк и джинсов. С такой вещью легко создать любой лук. Нужен классический деловой ансамбль — попробуйте брючный костюм в тон с тренчем или широкие брюки с рубашкой. А захочется добавить изюминки, можно подобрать кожаный низ.

Кстати, с широкими брюками и джинсами чрезвычайно эффектно смотрится и плащ оверсайз.

Выбирать тренч в зависимости от длины юбки

Стандартный плащ длиной примерно по колено неплохо смотрится с длинными платьями. Но вообще с юбками и платьями совсем не обязательно носить только такую модель. Например, под мини подойдет как короткий тренч, доходящий где-то до середины бедра, так и совсем длинный, почти в пол.

Тренч может также стать территорией для экспериментов. Подыщите совсем укороченную модель, похожую на куртку, и дополните ее юбкой макси. Свежо и без премудростей.