9 суперских приемов, как носить широкие джинсы и брюки, чтобы наряд не смахивал на мешок

Мы и не заметили, как резко переоделись из скинни в широкие джинсы и брюки. Да, эта модель очень модна. Но вот как собрать с ней реально эффектные образы, которые не спрячут все достоинства куда подальше, — вопрос. Отвечаем на него рекомендациями стилистов.

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Выбирать модель в зависимости от того, что хотите подчеркнуть

© freepik / Freepik Олена 5 часов назад Нейросеть пририсовал лишний 20 см в лодыжках, что справа, что слева. А если исправить на человеческие пропорции, то справа получится Карлсон, ну, а слева из "песочных часов" делаем прямоугольник - - Ответить

Вопреки сомнениям, широкие джинсы и брюки подходят женщинам с любым типом фигуры. Однако все модели несколько отличаются друг от друга. Подбирайте то, что больше идет именно вам. Так, модели со слегка расклешенными штанинами подчеркивают талию и создают приятные округлые формы. А широкие брюки и джинсы прямого кроя визуально удлиняют ноги. Особенно этот эффект заметен, если подобрать вещь с завышенной талией.

Играть с цветами и материалами

Цвета могут в мгновение ока поменять образ. Хотите сдержанный вид — выдержите наряд в нейтральных тонах. Нужно освежить образ — создайте контраст, выбрав яркий верх. Тот же трюк можно проделать и с материалами. Например, дополните джинсы из плотного денима шелковой блузкой или сочетайте хлопковый топ с вельветовыми брюками, чтобы получить тот самый дерзкий контраст.

Взять на вооружение жилеты

Аккуратный приталенный жилет на пуговицах придает образу с широкими брюками особого лоска. А еще стилисты утверждают, что это хорошая альтернатива рубашкам. Так что, летом жилет можно смело носить на работу, чтобы не было жарко. Также им можно заменить блейзер. Выбирайте модель в тон с брюками, дополняйте игривыми элементами — например, обувью с бантами, — и наряд подойдет даже для прогулки.

Дополнять футболкой с рисунком

Широкие брюки часто ассоциируют с деловым стилем. Однако сейчас их запросто можно сделать частью кокетливого образа. Поэтому стилисты предлагают смело дополнять широкие брюки футболками с рисунками, надписями и логотипами. Вариант для самых рисковых модниц — яркие, броские картинки. Но можно и остановиться на более сдержанных футболках с рисунками нейтральных тонов.

Делать акцент на талии

С широкими джинсами и брюками можно создать обалденный контраст между талией и бедрами. Например, если заправить верхнюю часть наряда. Этот прием особенно эффективен для девушек невысокого роста. Получившийся ансамбль можно дополнить ремнем. Еще, кстати, попробуйте создать образ total black с поясом — будете совсем как статуэтка. И лайфхак напоследок: широкие брюки и джинсы круче всего смотрятся, когда у них завышенная талия. Так тоже появляется необходимый акцент.

Не подворачивать широкие джинсы

Подвороты на джинсах часто смотрятся классно. Но, к сожалению, к широким моделям это не относится. Подвернутые штанины и эффект манжет на таких джинсах лишь придают образу неряшливости. Особенно, если еще и дополнить наряд массивной обувью. Так что, в качестве стильного приема подвороты тут точно не работают. А если джинсы просто длинноватые, то лучше их подшить у мастера.

Быть аккуратнее с оверсайзом

В идеале широкие джинсы и брюки стоит уравновесить подчеркивающим талию верхом. Например, майкой в облипку, укороченной футболкой, блузкой или рубашкой по фигуре. Кстати, о рубашке. Можно подобрать модель с узором в вертикальную полоску, чтобы совсем уж прокачать стильный лук.

А вот с оверсайзом лучше осторожничать. Если хочется расслабленного стиля, то эксперты рекомендуют выбирать не просто вещи свободного кроя, а нарочито громоздкий верх. Например, объемный блейзер.

Не увлекаться кроссовками и лоферами

Привычная обувь с закругленным мысом вроде кроссовок или лоферов в целом неплохо сочетается с широкими джинсами и брюками. Однако такой ансамбль — вариант исключительно для повседневного стиля. К тому же он может не подойти девушкам невысокого роста. Гораздо гармоничнее с широкими брюками и джинсами смотрятся остроносые туфли и ботинки. Они визуально удлиняют ноги, вытягивают силуэт.

Сочетать с укороченными куртками и жакетами

Укороченный верх эффектно смотрится с широкими моделями джинсов, делая лестный акцент на талии. А пользоваться этим приемом можно и в прохладное время. Осенью попробуйте носить ультракороткие куртки и жакеты. По словам экспертам, такие образы — вечная классика.

Подобную верхнюю одежду можно подобрать и на теплый период года — ведь не всегда же летом бывает жарко. Так, обратите внимание на короткие кардиганы и джинсовки. Куртки из денима вообще очень классно гармонируют с широкими джинсами, независимо от модели.