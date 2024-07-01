Нейросеть пририсовал лишний 20 см в лодыжках, что справа, что слева. А если исправить на человеческие пропорции, то справа получится Карлсон, ну, а слева из "песочных часов" делаем прямоугольник
9 суперских приемов, как носить широкие джинсы и брюки, чтобы наряд не смахивал на мешок
Мы и не заметили, как резко переоделись из скинни в широкие джинсы и брюки. Да, эта модель очень модна. Но вот как собрать с ней реально эффектные образы, которые не спрячут все достоинства куда подальше, — вопрос. Отвечаем на него рекомендациями стилистов.
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Выбирать модель в зависимости от того, что хотите подчеркнуть
Вопреки сомнениям, широкие джинсы и брюки подходят женщинам с любым типом фигуры. Однако все модели несколько отличаются друг от друга.
Подбирайте то, что больше идет именно вам. Так, модели со слегка расклешенными штанинами подчеркивают талию и создают приятные округлые формы. А широкие брюки и джинсы прямого кроя визуально удлиняют ноги. Особенно этот эффект заметен, если подобрать вещь с завышенной талией.
Играть с цветами и материалами
Цвета могут в мгновение ока поменять образ. Хотите сдержанный вид — выдержите наряд в нейтральных тонах. Нужно освежить образ — создайте контраст, выбрав яркий верх.
Тот же трюк можно проделать и с материалами. Например, дополните джинсы из плотного денима шелковой блузкой или сочетайте хлопковый топ с вельветовыми брюками, чтобы получить тот самый дерзкий контраст.
Взять на вооружение жилеты
Аккуратный приталенный жилет на пуговицах придает образу с широкими брюками особого лоска. А еще стилисты утверждают, что это хорошая альтернатива рубашкам. Так что, летом жилет можно смело носить на работу, чтобы не было жарко.
Также им можно заменить блейзер. Выбирайте модель в тон с брюками, дополняйте игривыми элементами — например, обувью с бантами, — и наряд подойдет даже для прогулки.
Дополнять футболкой с рисунком
Широкие брюки часто ассоциируют с деловым стилем. Однако сейчас их запросто можно сделать частью кокетливого образа. Поэтому стилисты предлагают смело дополнять широкие брюки футболками с рисунками, надписями и логотипами.
Вариант для самых рисковых модниц — яркие, броские картинки. Но можно и остановиться на более сдержанных футболках с рисунками нейтральных тонов.
Делать акцент на талии
С широкими джинсами и брюками можно создать обалденный контраст между талией и бедрами. Например, если заправить верхнюю часть наряда. Этот прием особенно эффективен для девушек невысокого роста.
Получившийся ансамбль можно дополнить ремнем. Еще, кстати, попробуйте создать образ total black с поясом — будете совсем как статуэтка.
И лайфхак напоследок: широкие брюки и джинсы круче всего смотрятся, когда у них завышенная талия. Так тоже появляется необходимый акцент.
Не подворачивать широкие джинсы
Подвороты на джинсах часто смотрятся классно. Но, к сожалению, к широким моделям это не относится. Подвернутые штанины и эффект манжет на таких джинсах лишь придают образу неряшливости. Особенно, если еще и дополнить наряд массивной обувью.
Так что, в качестве стильного приема подвороты тут точно не работают. А если джинсы просто длинноватые, то лучше их подшить у мастера.
Быть аккуратнее с оверсайзом
В идеале широкие джинсы и брюки стоит уравновесить подчеркивающим талию верхом. Например, майкой в облипку, укороченной футболкой, блузкой или рубашкой по фигуре.
Кстати, о рубашке. Можно подобрать модель с узором в вертикальную полоску, чтобы совсем уж прокачать стильный лук.
А вот с оверсайзом лучше осторожничать. Если хочется расслабленного стиля, то эксперты рекомендуют выбирать не просто вещи свободного кроя, а нарочито громоздкий верх. Например, объемный блейзер.
Не увлекаться кроссовками и лоферами
Привычная обувь с закругленным мысом вроде кроссовок или лоферов в целом неплохо сочетается с широкими джинсами и брюками.
Однако такой ансамбль — вариант исключительно для повседневного стиля. К тому же он может не подойти девушкам невысокого роста. Гораздо гармоничнее с широкими брюками и джинсами смотрятся остроносые туфли и ботинки. Они визуально удлиняют ноги, вытягивают силуэт.
Сочетать с укороченными куртками и жакетами
Укороченный верх эффектно смотрится с широкими моделями джинсов, делая лестный акцент на талии. А пользоваться этим приемом можно и в прохладное время. Осенью попробуйте носить ультракороткие куртки и жакеты. По словам экспертам, такие образы — вечная классика.
Подобную верхнюю одежду можно подобрать и на теплый период года — ведь не всегда же летом бывает жарко. Так, обратите внимание на короткие кардиганы и джинсовки. Куртки из денима вообще очень классно гармонируют с широкими джинсами, независимо от модели.
Летом хочется внести в гардероб больше яркости и света. Это можно сделать, например, за счет белой одежды. Рассказываем, как носить ее не хуже подиумных див.
Комментарии
Блин реально женщина в футболке с надписью Paris идет с пакетом багетов по Парижу! И в жакете. Они существуют. Не ругаем больше такие статьи).
Ну и было приятно видеть живых людей, даже если они и «неправильно» одеты. Ии рисует странное и несимпатичное.
На смену модному автору Марии с птичьим мехом пришла Анастасия с широкими штанами, брюками разной длины и формы.
Так вот. Носите то, в чем вы себя чувствуете красивыми. Да, даже если это леопардовые лосины. Потому что что бы вам не говорили, в голове есть образ, которому хочется соотвествовать. И тут уже не сильны модные обзоры с укороченными широкими штанами или высосокой талией. Тем более уникальность каждой фигуры дает возможность носить кому-то те внщи, которые на другой будут смотреться не очень.
Но разве все это важно, если ты счастлива?
P.S. Просто уже нет желания смотреть эти модные обзоры с одеждой, взятой хз где, в каком-то там году
По ходу мы хорошо статьи про моду раскачиваем возмущенными комментами – делаем трафик, а оне и строчут одну за другой )
"Осенью попробуйте носить ультракороткие куртки и жакеты"
Цистит, пиелонефрит, капельница, больно пИсать, будущие дети под вопросом, зато мооооднааааяяяя...