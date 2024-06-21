9 простых способов носить белые вещи так, чтобы все модницы челюсти на асфальт уронили

Летом так хочется носить что-то яркое. И частенько люди облачаются в одежду белого цвета. Да, она маркая, зато какая позитивная. Но ведь такой человек сразу бросается в глаза, а значит, надо выглядеть на все сто. Ловите легкие рецепты стильных образов с белыми вещами.

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Подбирать оттенок белого

Не стоит думать, что существует только один вариант — белоснежная одежда, от которой аж слепит глаза. Есть много других оттенков, более спокойных. Например, поищите что-нибудь с бежевым подтоном или слоновой кости. Особенно, если есть страх, что белое быстро запачкается или не будет вас украшать. А еще стилисты рекомендуют подбирать оттенок в зависимости от того, какой будет остальная часть вашего образа. Например, с вещами теплых карамельных тонов гармонично смотрятся как раз менее кричащие варианты.

Дополнять контрастными аксессуарами

Разбавить белый образ можно аксессуарами контрастных цветов. Например, классно будут смотреться черный ремень или сумка. Кстати, возьмите на заметку: черные аксессуары и одежда всегда идеально сочетаются с белым. Можно пойти и дальше. Стилисты предлагают присмотреться к вещам насыщенных, броских тонов. Так, с ярко-зеленой сумкой белый наряд получится гораздо более интересным.

Сделать ставку на вневременные модели платьев

Лайфхак на лето: чтобы не париться и не придумывать стильные комбинации белых вещей с одеждой других оттенков, можно всего лишь надеть платье. А еще меньше заморочек принесут простые, не ультрамодные модели. Например, платье-комбинация, платье-свитер, бодикон, платье А-силуэта, платье с пышными рукавами и так далее. Эти уже ставшие классикой модели можно пробовать сочетать с какой угодно обувью. Например, бодикон круто смотрится с высокими грубыми сапогами, платье А-силуэта — с белыми кроссовками, а к платью с пышными рукавами подойдут яркие туфли. Собрать такие образы легко и быстро. И выглядеть будете ничуть не хуже, чем в замысловатом ансамбле.

Миксовать фасоны и материалы

Elean 22 минуты назад Летнее платье с кожаными сапогами – это для какого времени года? Для заморозков в июне или для плюс двух градусов в ноябре? - - Ответить

Этим лайфхаком можно воспользоваться, если решите одеться во все белое. Чтобы образ выглядел интереснее, попробуйте сочетать максимально разные фактуры. Например, летнее вязаное платье с длинными кожаными сапогами. Также можно брать за основу образа необычные ткани и материалы. И тоже миксовать их. Например, надеть под велюровый наряд туфли в стиле металлик. Металлизированные аксессуары и обувь, кстати, вообще с любым белым ансамблем смотрятся великолепно.

Выбирать максимально универсальные наряды

Белый — цвет нарядный. Поэтому мудреные модели и фасоны в образе с этим оттенком не всегда нужны. Достаточно простых вещей, которые можно надеть как в офис, так и на вечеринку. Например, костюм оверсайз. Такой ансамбль даже не требует особых украшений. Достаточно будет в меру крупных сережек.

Еще обратите внимание на струящиеся модели платьев-рубашек. Они вполне уместны в офисе. А добавив аксессуары нейтральных цветов и заменив деловую сумку на клатч, вы легко превратите образ в праздничный.

Акцентировать внимание на верхней части образа

Белые джинсы хоть и яркие, но довольно минималистичные. Поэтому надеть с ними обычную футболку — слишком банально. Чтобы образ заиграл, подберите необычный или даже провокационный верх. Например, блузку с пикантными прорезями. Еще классный вариант — миниатюрный укороченный топ без лямок. Если пойдете в нем в офис, то просто наденьте поверх белую рубашку и не застегивайте ее.

Также подойдет топ с открытой спиной и одной лямкой, обвивающей шею. Подыщите модель свободного кроя, чтобы добавить непринужденности в образ.

Сочетать с кожанкой

Белые джинсы шикарно дополнит кожаная куртка или блейзер. Это идеальный вариант для прохладных деньков. С таким образом, кстати, классно смотрится любая, даже самая скучная футболка. А на ногах вполне гармонично выглядят летние модели обуви: например, босоножки на танкетке. Кожанка роскошно сочетается и с джинсовой юбкой белого цвета. Подберите модель карамельного оттенка — и вы звезда.

Носить с плетеными и вязаными вещами

Еще большей свежести образу с белыми джинсами придаст типичный летний аксессуар. Например, плетеная сумка. Наверху в этом образе можно надеть майку. А если станет прохладнее, то накиньте темный блейзер. Стилисты уверяют: даже в таком несколько утепленном ансамбле плетеная сумка будет смотреться роскошно.

А с широкими джинсами вообще можно создать очень эффектный образ. Просто сочетайте их с ярким вязаным топом.

Избегать черной обуви

Обувь черного цвета может сделать образ с белыми джинсами грубоватым. Поэтому стилисты рекомендуют избегать такого сочетания. Вместо этого стоит надевать обувь более спокойных или не таких контрастных оттенков. Кстати, обратите внимание на классный летний наряд: прямые белоснежные брюки или джинсы и шлепанцы в тон с перемычкой между пальцами. Минималистично и элегантно.