8 универсальных пар обуви, которые и джинсы украсят, и платье суперски дополнят

Иметь кучу разных туфель, сапог да кроссовок под разные образы — это, конечно, круто. Но порой пихать эти тонны обуви дома просто некуда. Да и не так уж часто выпадает возможность подолгу выбирать, что надеть под наряд. На это просто нет времени. Поэтому нам всем нужна такая обувь, которая сочетается с любой одеждой.

Балетки с минималистичным дизайном

Балетки в буквальном смысле подходят под любой наряд: хоть под классические брюки, хоть под вещи из денима, хоть под спортивную одежду. Можно, кстати, попробовать носить модели на ремешках. Они придадут особой нежности образу. Но стоит учесть, что балетки не должны быть чересчур яркими, пестрыми и перегруженными декором. Пусть они будут однотонными или имеют максимум два цвета. А в качестве декора лучше предпочесть только некрупные бантики.

Эспадрильи

Если балетки по какой-то причине не нравятся, есть шикарная альтернатива им — эспадрильи. Это удобная обувь на плоской плетеной подошве. Эспадрильи изумительно смотрятся как с джинсами, так и со всевозможными платьями и юбками. Но эта обувь сочетается не только с легкими летними нарядами. Стилисты предлагают создавать более неожиданные ансамбли, комбинируя эспадрильи, например, с клетчатым платьем в стиле гранж или с деловым костюмом.

Лоферы

В первую очередь, это обалденный вариант для офисного ансамбля. Элегантные лоферы украсят любой деловой наряд, будь то брючный костюм или платье-футляр. Но у этой модели есть и скрытый потенциал. Стоит только надеть ее под образ с кожаной курткой — и вы уже выглядите дерзко, как рок-дива.

А повседневным нарядам, которые порой отличаются чрезмерной непринужденностью, лоферы придадут утонченности. Попробуйте, например, эту обувь в сочетании с сарафаном.

Обувь нейтрального цвета

Обувь ярких цветов крайне сложно с чем-либо сочетать. Поэтому эксперты рекомендуют ориентироваться больше на нейтральные цвета. Однако и тут все не так просто: важно учитывать еще и тип обуви. Например, бежевые туфли актуальны везде и всегда. А вот под кроссовки аналогичного оттенка уже сложнее подобрать одежду. Поэтому стоит обзавестись обувью, которая наиболее органично впишется в гардероб: черные сандалии и босоножки, белые кроссовки и так далее.

Босоножки на платформе

Босоножки на платформе или танкетке — это крутяк. Они выглядят эффектно, к тому же невероятно удобные. Можно пробовать модели разных цветов. Но если хотите добиться максимально легкого летнего стиля, то выбирайте босоножки натуральных оттенков коричневого. Они еще и сочетаются с чем угодно.

Между прочим, стилисты утверждают, что эту модель можно носить даже ранней осенью, когда еще не так холодно. Поэтому смело сочетайте босоножки на платформе со своими любимыми сентябрьскими луками.

Сандалии с массивной подошвой

Обычные сандалии — немного банально, босоножки на каблуках — не всегда удобно. Решение найдено: сандалии с толстой подошвой. По словам стилистов, эта обувь придаст пикантности любому образу. Выглядят такие сандалии достаточно дерзко и эффектно, причем в любой цветовой гамме. А вишенкой на торте становятся комфорт и устойчивость, которые дарит эта модель. Попробуйте, кстати, сандалии не только из кожи, но и из текстиля и других материалов.

Ботинки челси

Это обувь длиной по щиколотку с эластичными вставками, которые позволяют легко натянуть ботинок на ногу. По словам экспертов, такие ботинки очень элегантны, к тому же функциональны. А в 2024 году они еще и в моде.

Классическая модель обычно на тонкой подошве и с маленьким каблуком, буквально в пару сантиметров. Но дизайнеры изощряются и придумывают все более современные модели. Например, попробуйте ботинки с массивной подошвой.

Высокие сапоги

Сапоги длиной по колено — самый удачный вариант на осень и зиму. Это классическая обувь, к тому же подходящая для холодов.

Выбирайте модель на свой вкус: с каблуком или на плоской подошве, из кожи или замши. Что бы вы ни приобрели, сапоги будут сочетаться с любой одеждой. Так, они отлично смотрятся с юбками мини и миди, брюками, джинсами и так далее.

Еще обратите пристальное внимание на сочетание со свитерами и вязаными платьями.