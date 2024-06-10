8 способов носить простые майки так, чтобы все вокруг очумели от шика-блеска-красоты

Мода и стиль
3 часа назад

В жару порой ничего не хочется на себя натягивать. Любая одежда, даже футболка, намокает со скоростью света и неприятно липнет к телу. Остается один вариант: майка. Но тут же возникает другая проблема: как выглядеть в ней стильно, а не так, словно ты только что полол грядки. Оставляем в стороне все волнения и выясняем прямо сейчас.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Дополнить объемными брюками

К обтягивающей майке идеально подойдет контрастный низ. Стилисты рекомендуют присмотреться к широким брюкам с высокой посадкой. Заправьте в них майку, дополните кроссовками или босоножками, и элегантный наряд готов.

А можно пойти дальше и выбрать совсем мешковатые модели или даже брюки карго с кучей карманов. Шикарным завершением такого образа станут, например, «рыбацкие» сандалии с толстой подошвой и удобными ремешками.

Сочетать с прозрачной одеждой

Образ с минималистичной майкой может показаться скучным. А трендовую прозрачную одежду многие не рискуют носить из-за ее чрезмерной откровенности.

Решение найдено. Майка и прозрачные вещи дополняют друг друга, как пазлы. Наряд перестает выглядеть уныло, в нем появляются одновременно нотки пикантности и сдержанности. Еще круче будет, если подберете майку с ярким принтом: например, в полоску.

Прохладным вечером накинуть сверху кожанку

Базовая белая майка превосходно сочетается с брутальной кожаной курткой. И здесь открывается широкое поле для экспериментов.

Так, попробуйте дополнить майку с курткой обтягивающими шортами и массивными ботинками. Получится смелый повседневный ансамбль. Или наденьте воздушную юбку миди для создания нежного и элегантного образа. А добавить непринужденности помогут кюлоты. В общем, вариантов масса, причем нетривиальных.

Кстати, можно добавить в образ винтажного шика. Просто подберите кожаную куртку из потертого коричневого материала, в стиле Дикого Запада.

Не забывать про платья-майки

Летом можно носить не только стандартный топ с джинсами, брюками или юбкой. В самый раз для жарких дней будет платье-майка. Вещь простая, но изысканная и проверенная временем. А в 2024 году еще и трендовая.

Выбирайте модель с пышной юбкой — будете главной модницей. А чтобы повысить градус стиля, сделайте ставку на платье нейтрального оттенка: черного, белого, бежевого, серого и так далее.

Подобрать интересные аксессуары

Bisquit
1 час назад

Очень понравилось прозрачное платье с майкой. Сейчас буду искать подобное. )

-
-
Ответить

Если хочется придать образу шика, подберите к вашему наряду колье. Однотонные майки изумительно сочетаются с этим украшением. Можно, кстати, надевать сразу несколько колье.

Еще прекрасно будут смотреться аксессуары в стиле 90-х. Например, миниатюрные сумки на плечо с коротким ремешком.

Совсем уж любопытное решение — панамы ярких цветов и даже с принтами. Между прочим, в 2024-м этот головной убор является большим трендом.

Осторожно носить майку с юбками мини и макси

Майка сочетается с юбкой любой длины. Однако далеко не всегда такие образы уместны. Так, майку с мини-юбкой эксперты по стилю рекомендуют носить только на вечерние мероприятия вроде свиданий. А модель макси делает образ чересчур расслабленным, не подходящим для дневного времяпрепровождения в городе.

Лучший вариант — юбка миди. В сочетании с майкой она подойдет под любое событие. А если говорить о материале, то круче всего будет смотреться юбка из шелка и других атласных тканей.

Не бояться простых, минималистичных сочетаний

Майка с джинсами считается классикой летних образов. Выбирайте любую модель джинсов: скинни, прямые, широкие или другие — не прогадаете. Но особенно роскошно майка сочетается с джинсами клеш. В таком наряде фигура визуально кажется более подтянутой, а ноги — длиннее. Важно только, чтобы посадка джинсов не была низкой, иначе они исказят пропорции фигуры

Также обалденно смотрится белая майка с белыми брюками. Этот ансамбль выглядит настолько нарядно, что подойдет не только для обычных прогулок, но и для торжественных вечеров. Днем сочетайте майку и белые брюки с босоножками, вечером — с туфлями на каблуках.

Сделать акцент на брюках или юбке

G F
2 часа назад

Мне страшно от того, как нейросеть рисует руки🥹

-
-
Ответить

Майка может выглядеть банально, если ее классно не обыграть. Поэтому не сдерживайте свою фантазию, выбирая нижнюю часть наряда. Можно надеть всего лишь брюки яркого цвета: получится просто, но со вкусом. Также экспериментируйте с материалами.

А если ваш выбор падает на юбку, то обращайте внимание на необычные и дерзкие модели. Например, с майкой круто смотрятся юбки с бахромой, блестками, кружевом или оборками. И обязательно дополните такой образ обувью на каблуках или платформе.

А вот как еще можно одеться летом, чтобы выглядеть круче любой дивы с красной дорожки.

Комментарии

Уведомления
Екатерина Александровна
1 час назад

За что задислайкали статью?)) я люблю такие майки. Раньше (когда была стройнее и моложе) носила их и с брюками, и с шортами, и с юбками, в общем, со всем, что есть в статье. Но главное - носить их с хорошей фигурой)

-
-
Ответить

Похожее