8 способов носить простые майки так, чтобы все вокруг очумели от шика-блеска-красоты

В жару порой ничего не хочется на себя натягивать. Любая одежда, даже футболка, намокает со скоростью света и неприятно липнет к телу. Остается один вариант: майка. Но тут же возникает другая проблема: как выглядеть в ней стильно, а не так, словно ты только что полол грядки. Оставляем в стороне все волнения и выясняем прямо сейчас.

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Дополнить объемными брюками

К обтягивающей майке идеально подойдет контрастный низ. Стилисты рекомендуют присмотреться к широким брюкам с высокой посадкой. Заправьте в них майку, дополните кроссовками или босоножками, и элегантный наряд готов.

А можно пойти дальше и выбрать совсем мешковатые модели или даже брюки карго с кучей карманов. Шикарным завершением такого образа станут, например, «рыбацкие» сандалии с толстой подошвой и удобными ремешками.

Сочетать с прозрачной одеждой

Образ с минималистичной майкой может показаться скучным. А трендовую прозрачную одежду многие не рискуют носить из-за ее чрезмерной откровенности. Решение найдено. Майка и прозрачные вещи дополняют друг друга, как пазлы. Наряд перестает выглядеть уныло, в нем появляются одновременно нотки пикантности и сдержанности. Еще круче будет, если подберете майку с ярким принтом: например, в полоску.

Прохладным вечером накинуть сверху кожанку

Базовая белая майка превосходно сочетается с брутальной кожаной курткой. И здесь открывается широкое поле для экспериментов. Так, попробуйте дополнить майку с курткой обтягивающими шортами и массивными ботинками. Получится смелый повседневный ансамбль. Или наденьте воздушную юбку миди для создания нежного и элегантного образа. А добавить непринужденности помогут кюлоты. В общем, вариантов масса, причем нетривиальных. Кстати, можно добавить в образ винтажного шика. Просто подберите кожаную куртку из потертого коричневого материала, в стиле Дикого Запада.

Не забывать про платья-майки

Летом можно носить не только стандартный топ с джинсами, брюками или юбкой. В самый раз для жарких дней будет платье-майка. Вещь простая, но изысканная и проверенная временем. А в 2024 году еще и трендовая. Выбирайте модель с пышной юбкой — будете главной модницей. А чтобы повысить градус стиля, сделайте ставку на платье нейтрального оттенка: черного, белого, бежевого, серого и так далее.

Подобрать интересные аксессуары

Bisquit 1 час назад Очень понравилось прозрачное платье с майкой. Сейчас буду искать подобное. ) - - Ответить

Если хочется придать образу шика, подберите к вашему наряду колье. Однотонные майки изумительно сочетаются с этим украшением. Можно, кстати, надевать сразу несколько колье. Еще прекрасно будут смотреться аксессуары в стиле 90-х. Например, миниатюрные сумки на плечо с коротким ремешком. Совсем уж любопытное решение — панамы ярких цветов и даже с принтами. Между прочим, в 2024-м этот головной убор является большим трендом.

Осторожно носить майку с юбками мини и макси

Майка сочетается с юбкой любой длины. Однако далеко не всегда такие образы уместны. Так, майку с мини-юбкой эксперты по стилю рекомендуют носить только на вечерние мероприятия вроде свиданий. А модель макси делает образ чересчур расслабленным, не подходящим для дневного времяпрепровождения в городе. Лучший вариант — юбка миди. В сочетании с майкой она подойдет под любое событие. А если говорить о материале, то круче всего будет смотреться юбка из шелка и других атласных тканей.

Не бояться простых, минималистичных сочетаний

Майка с джинсами считается классикой летних образов. Выбирайте любую модель джинсов: скинни, прямые, широкие или другие — не прогадаете. Но особенно роскошно майка сочетается с джинсами клеш. В таком наряде фигура визуально кажется более подтянутой, а ноги — длиннее. Важно только, чтобы посадка джинсов не была низкой, иначе они исказят пропорции фигуры Также обалденно смотрится белая майка с белыми брюками. Этот ансамбль выглядит настолько нарядно, что подойдет не только для обычных прогулок, но и для торжественных вечеров. Днем сочетайте майку и белые брюки с босоножками, вечером — с туфлями на каблуках.

Сделать акцент на брюках или юбке

Майка может выглядеть банально, если ее классно не обыграть. Поэтому не сдерживайте свою фантазию, выбирая нижнюю часть наряда. Можно надеть всего лишь брюки яркого цвета: получится просто, но со вкусом. Также экспериментируйте с материалами. А если ваш выбор падает на юбку, то обращайте внимание на необычные и дерзкие модели. Например, с майкой круто смотрятся юбки с бахромой, блестками, кружевом или оборками. И обязательно дополните такой образ обувью на каблуках или платформе.