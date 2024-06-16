10 летних вещей, на которые стоит потратиться, даже если душит здоровенная жаба

В летний зной хочется одеться максимально легко и комфортно. К счастью, в этот раз в тренде как раз такие вещи: короткие шорты, легкие юбки, вязанные крючком платья. А что самое приятное — многие из них относятся к «вечной классике», а значит, вряд ли когда-то выйдут из моды.

1. Связанные крючком платья

Бохо-шик снова на подъеме, а с ним и его отдельные элементы. Особенно выделяются платья, связанные крючком. Считается, что это хорошая инвестиция, так как подобные изделия приятно носить летом, и они не выходят из моды. Предпочтение стоит отдать лаконичным платьям естественных оттенков.

2. Пижамные шорты

Сейчас популярны так называемые пижамные шорты, которые обычно отшивают из хлопка или шелка. И это отличная новость, ведь они очень удобны благодаря эластичному поясу и свободному силуэту. Да и сочетать их с одеждой и обувью самых разных стилей проще простого. А вот велосипедки уже мало кто носит, похоже, они вышли из моды.

3. Вещи с бахромой

Бахрома возвращается. Она была популярна в 20-х годах прошлого века, и как никогда популярна сейчас. Вы можете выбрать с ней любую вещь: юбку, топ, даже платье. И при этом сама бахрома может быть любой: короткой, длинной, тонкой или толстой.

4. Микрошорты

Этим летом, как никогда, популярны шорты. И особенно это хорошая новость для тех, кто любит показывать свои ноги, ведь в тренде именно ультракороткие, прикрывающие только верхнюю часть бедра. И очень желательно, чтобы они были из тканей с блестящей поверхностью: атласа, кожи или кашемира. Для более законченного образа стоит подобрать к ним подходящий по цвету верх.

5. Кожаные юбки

Да, кожаная юбка не кажется отличным вариантом для лета. Но, несмотря на это, она стала настоящим хитом. Хотя некоторые считают, что она относится к «вечной классике», которая идеальна в любое время года. При этом не обязательно носить мини: в моде самые разные фасоны и цвета.

6. Длинные прозрачные юбки

В последнее время очень популярны юбки. Этим летом стоит обратить внимание на длинные юбки из прозрачных легких тканей, к примеру, из тюля или кружева. Еще совсем недавно, во время Недели моды, в них вышагивали модели, а сейчас они уже стали частью уличной моды. Вы смело можете выбирать себе подобную вещь, в том числе пышную тюлевую юбку.

7. Капри

Капри, которые являются чем-то промежуточным между шортами и брюками, долгое время считались чем-то старомодным. Когда они перестали быть актуальными, многие вздохнули с облегчением. Но для тех, кто этот вид одежды любил, у нас есть хорошая новость: он снова в тренде. Для повседневной носки можно выбрать изделия изо льна или хлопка, для вечерних мероприятий — из шелка.

8. Брюки с высокой посадкой

Саетлана 1 день назад ....И вся паховая зона на виду, прям красота ! 🐫 - - Ответить

Хорошая новость для любительниц брюк с высокой талией — они в тренде. Причем, какие именно выбрать этим летом, решать только вам. Струящиеся трикотажные, плотные прямого кроя, полупрозрачные — выбор широк. Главное, о чем стоит помнить: чем выше уровень талии, тем лучше.

9. Бермуды

Этим летом свободные шорты карго с карманами теряют свою актуальность, тогда как бермуды, наоборот, обретают былую популярность. В них можно спокойно отправиться хоть в офис, хоть на пляж. Некоторые считают, что этим летом бермуды потеснят даже юбки. С этими шортами можно создать и праздничный, и повседневный образ, а свободный крой поможет спокойно пережить даже самые жаркие деньки. Для делового мероприятия отлично подойдут бермуды из плотной ткани в сочетании с шелковой блузкой или рубашкой. Ансамбль из ярких льняных или хлопковых шорт и простой футболки выглядит более непринужденно.

10. Шорты с обработанными швами

Как мы уже писали, шорты — ключевой тренд этого года. И главная их особенность — обработанные края. Все эти потертости и прорехи уходят в прошлое. В моде самые разные силуэты, в том числе и мешковатые, но все непременно с ровными кромками. Кстати, верх к ним подобрать куда проще.