18 женщин, которые на лето выбрали себе такую обувь, что все просто шеи посворачивали
Фотоподборки
3 часа назад
Многие считают, что обувь — это не менее важный элемент образа, чем одежда, а кто-то уверен, что даже более значимый. Вот и героини нашей статьи обожают свои туфельки и босоножки. Они тщательно подыскивают себе классную обувь, а потом собирают комплименты.
1. «Да, я беременна и все еще на каблуках»
- Да как ты вообще надела их, в твоем-то состоянии? © locotx / Reddit
- М-да, нечасто такое увидишь. Ты просто единорог. © LilianaVeil / Reddit
2. "Украсила свои туфли. Взяла обычные босоножки на каблуке, добавила к ним кружево, тканевых бабочек и проволоку. Было весело"
3. "Юбка и пояс у меня из секонд-хенда, украшения винтажные, а туфли неизвестного бренда"
- Без ума от этих туфель! © saltporksuit / Reddit
4. "Купили с мужем сочетающуюся между собой обувь. Хотя сначала мне показалось, что это уже перебор"
5. "Кое-кто сказал, что мои босоножки "старушечьи". А все потому, что у них широкие лямки"
- Это обычные милые сандалии, в них нет ничего «бабушкиного». © Unknown author / Reddit
6. "Только что получила свои розовые сандалии в стиле Барби. Какие же они красивые, я просто в восторге!"
7. Босоножки с открытым носком и бахромой сверху
8. "Наконец-то нашла пару шлепанцев от Кэти Перри в комиссионке. Я в восторге!"
- Я рада, что вы их нашли, это здорово! Но будьте осторожнее: такое ощущение, что они вам малы, а из-за этого может развиться бурсит. © shortgirl225 / Reddit
9. "Невероятно, как пара дешевых сандалий, привезенная из Индии, сразу же напоминает мне о лете. Не терпится уже надеть их"
10. "Пытаюсь добавить немного цвета в свой гардероб. Обожаю эти угги!"
11. «Мои любимые туфли»
12. «Находка на всю жизнь! Заплатила за эту роскошную итальянскую обувь всего $ 7,5»
13. "Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета"
14. «Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу»
15. «Мое любимое платье из комиссионного магазина, любимые туфли и мой самый лучший мальчик»
16. «Леопардовые туфли сочетаются со всем, правда?»
17. «Вторглась в чужой двор, чтобы сфотографироваться на фоне этого кактуса»
- Поверить не могу, что эти босоножки снова в моде. Они все еще пугают меня после того самого случая, когда меня ужалила оса. © PupperoniPoodle / Reddit
18. «Кроксы на высоком каблуке. Люблю и одновременно ненавижу их. Как думаете, брать или нет?»
- Единственный ответ, который тут вообще может быть, такой: "Конечно же, брать". © halfasianprincess / Reddit
- Я скажу это только один раз: «Боже, нет». © Quelahodida56 / Reddit
А если вам интересна тема обуви и того, как ее правильно подобрать, можете заглянуть в эти статьи:
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Фото на превью lauralately / Reddit
Комментарии
Уведомления
Да, туфли, одинаковые с мужниными -перебор, черные босоножки действительно старушечьи, бахрома из под джинсов выглядит как волосы на ногах, меховые шлепанцы летом- кошмар дерматолога ( или мечта, если клиника комерческая).
Никогда, никогда не носите ношеные свекровью туфли ( если свекровь не топ-модель).
И пожалуйста, прежде, чем предлагать миру фото своей летней обуви - сделайте педикюр !
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