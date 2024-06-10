18 женщин, которые на лето выбрали себе такую обувь, что все просто шеи посворачивали

Многие считают, что обувь — это не менее важный элемент образа, чем одежда, а кто-то уверен, что даже более значимый. Вот и героини нашей статьи обожают свои туфельки и босоножки. Они тщательно подыскивают себе классную обувь, а потом собирают комплименты.

1. «Да, я беременна и все еще на каблуках»

2. "Украсила свои туфли. Взяла обычные босоножки на каблуке, добавила к ним кружево, тканевых бабочек и проволоку. Было весело"

3. "Юбка и пояс у меня из секонд-хенда, украшения винтажные, а туфли неизвестного бренда"

Без ума от этих туфель! © saltporksuit / Reddit

4. "Купили с мужем сочетающуюся между собой обувь. Хотя сначала мне показалось, что это уже перебор"

5. "Кое-кто сказал, что мои босоножки "старушечьи". А все потому, что у них широкие лямки"

Это обычные милые сандалии, в них нет ничего «бабушкиного». © Unknown author / Reddit

6. "Только что получила свои розовые сандалии в стиле Барби. Какие же они красивые, я просто в восторге!"

7. Босоножки с открытым носком и бахромой сверху

8. "Наконец-то нашла пару шлепанцев от Кэти Перри в комиссионке. Я в восторге!"

Я рада, что вы их нашли, это здорово! Но будьте осторожнее: такое ощущение, что они вам малы, а из-за этого может развиться бурсит. © shortgirl225 / Reddit

9. "Невероятно, как пара дешевых сандалий, привезенная из Индии, сразу же напоминает мне о лете. Не терпится уже надеть их"

10. "Пытаюсь добавить немного цвета в свой гардероб. Обожаю эти угги!"

11. «Мои любимые туфли»

12. «Находка на всю жизнь! Заплатила за эту роскошную итальянскую обувь всего $ 7,5»

13. "Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета"

14. «Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу»

15. «Мое любимое платье из комиссионного магазина, любимые туфли и мой самый лучший мальчик»

16. «Леопардовые туфли сочетаются со всем, правда?»

17. «Вторглась в чужой двор, чтобы сфотографироваться на фоне этого кактуса»

Поверить не могу, что эти босоножки снова в моде. Они все еще пугают меня после того самого случая, когда меня ужалила оса. © PupperoniPoodle / Reddit