Сундук портит вид. Надо его прикрыть чем-то, вроде матраса. Получится "ансамбль". И котеечу будет мягко.
19 человек отгрохали себе такие балконы, что сразу же хочется выйти подышать свежим воздухом
Балкон — это такое место, которое многие раньше использовали в основном как склад. Ненужные пока банки, лыжи, коробки — все складывалось туда. К счастью, это пространство со временем стало переосмысливаться, некоторые даже утепляют его и делают там себе отдельные комнаты. Ну а другие просто вытаскивают весь хлам и украшают так, чтобы на нем было приятно посидеть в теплые денечки.
1. "Я была так рада, что у меня появился балкон, что, кажется, немножко переборщила. Да, эпичненько получилось"
- Если вы не против удочерить женщину лет 30, то я свободна. Это пространство выглядит так уютно, я завидую! © hEYiTSbEEEE / Reddit
2. "Раньше я жил напротив этого балкона, и периодически вспоминаю о нем. Он всегда был идеальным, даже зимой"
Выглядит потрясающе! Думаю, что на этом балконе работы не меньше, чем на моих 20 сотках
3. "Решил немного навести порядок"
4. "Извлекаю из своего крошечного балкона максимум пользы! Пусть он и не идеален, но я очень им довольна"
5. "Живу пока на съемной квартире. Денег особо нет, а так хочется иметь место, где можно просто посидеть"
«Хозяйский балкон удручал своей заваленностью хламом, отваливающимися обоями, гнилым полом и щедрыми разводами грибка. Практически из мусора создал этот уголок. Остались еще доделки, но уже сейчас можно вполне комфортно сидеть с кошкой».
6. "Устроила первое чаепитие на балконе в стиле “Алисы в стране чудес”"
Ухты!
У меня впервые в жизни в третьей по счету своей и после родительской квартире есть балкон: чистенький, застекленный, беленький, потолок высокий. И мне этого достаточно, я равнодушно смотрю на интерьеры на балконах, на моем мне нравится, что он есть и что он пуст. Это первое фото, где вырвалось ухты, мне вот это кажется уютным и не зря
7. "Да, это искусственная трава. Мы взяли рулон газонной травы и нарезали его на кусочки"
8. "Обожаю свой балкон и я стараюсь проводить здесь как можно больше времени"
9. "У нас тут целый сад. Сейчас в этой теплице хранятся старые горшки и принадлежности для рукоделия. Ранней весной выращиваю в ней микрозелень"
10. "Мое уютное местечко"
11. "Потребовалось 3 месяца, чтобы у меня наконец-то появился собственный оазис на балконе"
Завидую людям, у которых квартира на высоком этаже и под окнами нет детских площадок, скамеек, беседок и проезжей части.
12. "Мама любит цветы"
Тут такой вид с балкона, что даже и без цветов можно было бы сидеть и любоваться)
13. "Наш уютный балкончик готов к лету"
15. "Наш маленький балкон. Мне приходится постоянно сметать с него листья, но он идеально подходит для утреннего кофе и вечернего ужина"
16. "Внес последние штрихи"
17. "Место, где я отдыхаю по вечерам"
18. "Украсила свой балкон и готова к лету"
19. "В начале лета решили наконец отремонтировать балкон, а то его вид совсем не радовал. Все растянулось на 3 месяца"
- У меня только один вопрос: «Куда ты дел хлам с балкона?» © adanchenko / Pikabu
А еще у нас есть классный материал о женщинах, которые обустроили свои дома именно так, как хотелось им.
Комментарии
Это где же таких размеров "балконы" что там с лёгкостью даже угловые диваны встают и ещё место остаётся? Про остальные фото вообще молчу...
картинки красивые, восторгов тоже масса...но эти балконы либо расположены в достаточно тёплых странах, либо застеклены: там да, можно и занавески, и диванчики, и коврики разместить, и столик сервировать, это всё не намокнет и не будет тухнуть неделями
если балкон в стране с умеренным климатом и открытый, то организовывать его надо уже немного по-другому
А мне вот на днях банкеточку доставили. Но уж простите, не с барахолки, а новую с фабрики. Однажды еще и стеллаж заменим на симпатичный закрытый.
Ужасно завидую людям, которые могут позволить себе такие открытые благоустроенные балконы! У нас в квартире их два, но толку. Окна на проспект. За неделю всё равномерно покрывается серой пылью. Зато не в сезон там живут велики
У меня такой :) очень им горжусь, потому что когда мы въехали в квартиру, на балконе были два пластиковых стула и бетонный пол