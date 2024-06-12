19 человек отгрохали себе такие балконы, что сразу же хочется выйти подышать свежим воздухом

Балкон — это такое место, которое многие раньше использовали в основном как склад. Ненужные пока банки, лыжи, коробки — все складывалось туда. К счастью, это пространство со временем стало переосмысливаться, некоторые даже утепляют его и делают там себе отдельные комнаты. Ну а другие просто вытаскивают весь хлам и украшают так, чтобы на нем было приятно посидеть в теплые денечки.

1. "Я была так рада, что у меня появился балкон, что, кажется, немножко переборщила. Да, эпичненько получилось"

Если вы не против удочерить женщину лет 30, то я свободна. Это пространство выглядит так уютно, я завидую! © hEYiTSbEEEE / Reddit

2. "Раньше я жил напротив этого балкона, и периодически вспоминаю о нем. Он всегда был идеальным, даже зимой"

3. "Решил немного навести порядок"

4. "Извлекаю из своего крошечного балкона максимум пользы! Пусть он и не идеален, но я очень им довольна"

5. "Живу пока на съемной квартире. Денег особо нет, а так хочется иметь место, где можно просто посидеть"

«Хозяйский балкон удручал своей заваленностью хламом, отваливающимися обоями, гнилым полом и щедрыми разводами грибка. Практически из мусора создал этот уголок. Остались еще доделки, но уже сейчас можно вполне комфортно сидеть с кошкой».

6. "Устроила первое чаепитие на балконе в стиле “Алисы в стране чудес”"

© LiteraryTea / Reddit Dia_Mak 26 минут назад Ухты!

У меня впервые в жизни в третьей по счету своей и после родительской квартире есть балкон: чистенький, застекленный, беленький, потолок высокий. И мне этого достаточно, я равнодушно смотрю на интерьеры на балконах, на моем мне нравится, что он есть и что он пуст. Это первое фото, где вырвалось ухты, мне вот это кажется уютным и не зря - - Ответить

7. "Да, это искусственная трава. Мы взяли рулон газонной травы и нарезали его на кусочки"

8. "Обожаю свой балкон и я стараюсь проводить здесь как можно больше времени"

9. "У нас тут целый сад. Сейчас в этой теплице хранятся старые горшки и принадлежности для рукоделия. Ранней весной выращиваю в ней микрозелень"

10. "Мое уютное местечко"

11. "Потребовалось 3 месяца, чтобы у меня наконец-то появился собственный оазис на балконе"

12. "Мама любит цветы"

13. "Наш уютный балкончик готов к лету"

14. "Я уже много раз здесь спала. Почти все вещи тут из комиссионки"

15. "Наш маленький балкон. Мне приходится постоянно сметать с него листья, но он идеально подходит для утреннего кофе и вечернего ужина"

16. "Внес последние штрихи"

17. "Место, где я отдыхаю по вечерам"

18. "Украсила свой балкон и готова к лету"

19. "В начале лета решили наконец отремонтировать балкон, а то его вид совсем не радовал. Все растянулось на 3 месяца"

У меня только один вопрос: «Куда ты дел хлам с балкона?» © adanchenko / Pikabu