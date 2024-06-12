19 человек отгрохали себе такие балконы, что сразу же хочется выйти подышать свежим воздухом

Фотоподборки
1 час назад

Балкон — это такое место, которое многие раньше использовали в основном как склад. Ненужные пока банки, лыжи, коробки — все складывалось туда. К счастью, это пространство со временем стало переосмысливаться, некоторые даже утепляют его и делают там себе отдельные комнаты. Ну а другие просто вытаскивают весь хлам и украшают так, чтобы на нем было приятно посидеть в теплые денечки.

1. "Я была так рада, что у меня появился балкон, что, кажется, немножко переборщила. Да, эпичненько получилось"

Светлана БМВ
2 минуты назад

Сундук портит вид. Надо его прикрыть чем-то, вроде матраса. Получится "ансамбль". И котеечу будет мягко.

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  • Если вы не против удочерить женщину лет 30, то я свободна. Это пространство выглядит так уютно, я завидую! © hEYiTSbEEEE / Reddit

2. "Раньше я жил напротив этого балкона, и периодически вспоминаю о нем. Он всегда был идеальным, даже зимой"

Саетлана
22 часа назад

Выглядит потрясающе! Думаю, что на этом балконе работы не меньше, чем на моих 20 сотках

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3. "Решил немного навести порядок"

4. "Извлекаю из своего крошечного балкона максимум пользы! Пусть он и не идеален, но я очень им довольна"

5. "Живу пока на съемной квартире. Денег особо нет, а так хочется иметь место, где можно просто посидеть"

«Хозяйский балкон удручал своей заваленностью хламом, отваливающимися обоями, гнилым полом и щедрыми разводами грибка. Практически из мусора создал этот уголок. Остались еще доделки, но уже сейчас можно вполне комфортно сидеть с кошкой».

6. "Устроила первое чаепитие на балконе в стиле “Алисы в стране чудес”"

Dia_Mak
26 минут назад

Ухты!
У меня впервые в жизни в третьей по счету своей и после родительской квартире есть балкон: чистенький, застекленный, беленький, потолок высокий. И мне этого достаточно, я равнодушно смотрю на интерьеры на балконах, на моем мне нравится, что он есть и что он пуст. Это первое фото, где вырвалось ухты, мне вот это кажется уютным и не зря

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7. "Да, это искусственная трава. Мы взяли рулон газонной травы и нарезали его на кусочки"

8. "Обожаю свой балкон и я стараюсь проводить здесь как можно больше времени"

9. "У нас тут целый сад. Сейчас в этой теплице хранятся старые горшки и принадлежности для рукоделия. Ранней весной выращиваю в ней микрозелень"

Elean
46 минут назад

Это похоже размерами не на балкон, а на ещё одну комнату)

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10. "Мое уютное местечко"

11. "Потребовалось 3 месяца, чтобы у меня наконец-то появился собственный оазис на балконе"

Lia Lilla M
23 часа назад

Завидую людям, у которых квартира на высоком этаже и под окнами нет детских площадок, скамеек, беседок и проезжей части.

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12. "Мама любит цветы"

13. "Наш уютный балкончик готов к лету"

14. "Я уже много раз здесь спала. Почти все вещи тут из комиссионки"

15. "Наш маленький балкон. Мне приходится постоянно сметать с него листья, но он идеально подходит для утреннего кофе и вечернего ужина"

16. "Внес последние штрихи"

17. "Место, где я отдыхаю по вечерам"

Алина
1 час назад

И вот тут тоже очень уютно и при этом простор и воздух!

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18. "Украсила свой балкон и готова к лету"

19. "В начале лета решили наконец отремонтировать балкон, а то его вид совсем не радовал. Все растянулось на 3 месяца"

  • У меня только один вопрос: «Куда ты дел хлам с балкона?» © adanchenko / Pikabu

А еще у нас есть классный материал о женщинах, которые обустроили свои дома именно так, как хотелось им.

Фото на превью TastingTheKoolaid / Reddit

Комментарии

Уведомления
Denis Belozerov
22 часа назад

Это где же таких размеров "балконы" что там с лёгкостью даже угловые диваны встают и ещё место остаётся? Про остальные фото вообще молчу...

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Marina El Mapache
38 минут назад

картинки красивые, восторгов тоже масса...но эти балконы либо расположены в достаточно тёплых странах, либо застеклены: там да, можно и занавески, и диванчики, и коврики разместить, и столик сервировать, это всё не намокнет и не будет тухнуть неделями

если балкон в стране с умеренным климатом и открытый, то организовывать его надо уже немного по-другому

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Skunks_not_dead
33 минуты назад

А мне вот на днях банкеточку доставили. Но уж простите, не с барахолки, а новую с фабрики. Однажды еще и стеллаж заменим на симпатичный закрытый.

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Hangover Unicorn
4 минуты назад

Ужасно завидую людям, которые могут позволить себе такие открытые благоустроенные балконы! У нас в квартире их два, но толку. Окна на проспект. За неделю всё равномерно покрывается серой пылью. Зато не в сезон там живут велики

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Elean
3 минуты назад

У меня такой :) очень им горжусь, потому что когда мы въехали в квартиру, на балконе были два пластиковых стула и бетонный пол

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