20 женщин, которые прям душеньку отвели, пока обустраивали свои гнездышки

Народное творчество
44 минуты назад

Классно, когда есть возможность не идти ни с кем на компромиссы и обустраивать свое жилище так, как хочется именно вам. Всю жизнь мечтали о розовой ванной или черных стенах? Вот, пожалуйста, красьте на здоровье. Кажется, именно такими счастливицами и являются героини нашей статьи. Они так здорово задекорировали свои квартирки, что их так и подмывает похвастаться своими результатами перед всем миром.

«Хотите верьте, хотите нет, но мой парень тоже живет здесь. Мы любим наводить порядок, а потом просто сидеть и наслаждаться чистотой»

Ку-ку
1 час назад

Почему если парень, то сразу неряха? Что за двойные стандарты?

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«Я прекрасно понимаю, что такой дизайн может и ошеломить людей. Но вдруг кто-то вдохновится»

  • Я бы не смогла находиться в этой комнате. Выглядит не плохо, но для меня это чересчур. © GizmodoDragon92 / Reddit

«Один из уголков для чтения моей дочери»

«Жаль, что у меня нет фото до. Раньше балкон был в ужасном состоянии»

«Начинаю новую жизнь после разрыва 5-летних отношений. Квартиры после развода — это просто дзен какой-то»

«Моя гостиная. Я постоянно в ней что-то меняю или дорабатываю»

«Первое жилье после расставания. Наконец-то почувствовала себя самой собой»

Elena LV
8 минут назад

Почувствовала себя самой собой, забралась на домик, свернулась клубочком и дрыхну. И никакая собака меня не достанет.

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«Вот наша крошечная кухня. Мы ее обожаем»

Тоша
29 минут назад

Я этажерку с овощами и фруктами, а так же мусорное ведро снесу с прохода в первую же попытку пройти на кухню)))

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  • Хотелось бы мне жить там, где это считается крошечной кухней. © xGinger_Snapx / Reddit

«Купила дом и наконец-то смогла его обустроить так, как хочу. Пытаюсь сделать что-то в духе 70-х»

O_о
1 час назад

В семидесятых не оставляли кирпичные стены, насколько я знаю. Жёлтая стена - зачёт, зелёный диван, красное кресло, коврик. Пол - мимо. Потолок - да. Гирлянды - нет. Вместо картин нужна роспись на стене, чем больше, тем лучше. Не количество, а размер. В духе жёлтой подводной лодки или нашей музыкальной шкатулки.

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«Причудливость — это именно то, к чему я стремлюсь»

Elena LV
4 минуты назад

И где причудливость? Кроме стула стула ничего причудливого не вижу.

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«Моя крошечная студия»

  • Ух-ты, как здорово! Обожаю твой розовый диван. © ms640 / Reddit

«Ушла от мужа полгода назад, это было очень трудно. Теперь восстанавливаюсь в этом уютном и безопасном месте»

«Моя первая отдельная квартира»

«Здесь я сейчас живу, и мне это очень нравится. Все это собиралось годами при ограниченном бюджете»

«Спальня — моя любимая комната в доме»

«Моя квартира после развода. Было так весело украшать свое собственное пространство без чьего-либо вмешательства»

O_о
1 час назад

Три мелкие рамки и торшер. Безудержное веселье.

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«Моя гостиная в Норвегии»

  • Я знала, что черные стены — это просто фантастика, и вот вам доказательство. Отличная работа! © esteindividuo / Reddit

«Переехала после развода в собственный дом. Могу здесь делать все, что захочу»

  • Вот где я бы хотела оказаться после развода. Выглядит очень уютно и очаровательно. © BadaBina / Reddit

«Моя красная кухня в стиле ретро»

O_о
1 час назад

Техники смег недостаточно, чтобы ваш стандартный гарнитур стал ретро

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«Я ставлю перед собой задачу сделать свой дом таким же ярким, как моя одежда и душа!»

O_о
1 час назад

А потом они такие "Мне не нужно хранение, мне нужна рабочая поверхность!" И заставляют, замтавляют её всю хламом...

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Да, некоторые квартирки так причудливо оформлены, что хочется побежать в магазин и поискать что-то оригинальное и в свой дом.

Фото на превью Licile / Reddit

Комментарии

Уведомления
Skunk
28 минут назад

бедные единороги, что вы такое съели, чтобы так тошнило во все эти комнаты?

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Skunk
26 минут назад

"маленькая кухня" - просто верх лицемерия
картошка за пару дней позеленеет и прорастет, комнатные цветы, поставленные в тумбочку под ногами либо искусственные либо я им не завидую, повсюду какие-то тележки, чтоб спотыкаться, и всю эту дребедень еще надо регулярно протирать, чтоб не оседал жир... даааа, просто великолепно...

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Elena Marchuk
13 минут назад

А теперь можно подборку спокойных и выдержанных интерьеров? Ну так, для разнообразия.

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Жабка в шляпке
13 минут назад

А мне понравилось почти всё! Яркое, уютное, не скучное. Только "маленькая кухня" не практичная с таким обилием цветов везде.

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