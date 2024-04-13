20 женщин, которые прям душеньку отвели, пока обустраивали свои гнездышки

Классно, когда есть возможность не идти ни с кем на компромиссы и обустраивать свое жилище так, как хочется именно вам. Всю жизнь мечтали о розовой ванной или черных стенах? Вот, пожалуйста, красьте на здоровье. Кажется, именно такими счастливицами и являются героини нашей статьи. Они так здорово задекорировали свои квартирки, что их так и подмывает похвастаться своими результатами перед всем миром.

«Хотите верьте, хотите нет, но мой парень тоже живет здесь. Мы любим наводить порядок, а потом просто сидеть и наслаждаться чистотой»

«Я прекрасно понимаю, что такой дизайн может и ошеломить людей. Но вдруг кто-то вдохновится»

Я бы не смогла находиться в этой комнате. Выглядит не плохо, но для меня это чересчур. © GizmodoDragon92 / Reddit

«Один из уголков для чтения моей дочери»

«Жаль, что у меня нет фото до. Раньше балкон был в ужасном состоянии»

«Начинаю новую жизнь после разрыва 5-летних отношений. Квартиры после развода — это просто дзен какой-то»

«Моя гостиная. Я постоянно в ней что-то меняю или дорабатываю»

«Первое жилье после расставания. Наконец-то почувствовала себя самой собой»

«Вот наша крошечная кухня. Мы ее обожаем»

© Tasselplants / Reddit Тоша 29 минут назад Я этажерку с овощами и фруктами, а так же мусорное ведро снесу с прохода в первую же попытку пройти на кухню))) - - Ответить

Хотелось бы мне жить там, где это считается крошечной кухней. © xGinger_Snapx / Reddit

«Купила дом и наконец-то смогла его обустроить так, как хочу. Пытаюсь сделать что-то в духе 70-х»

© Autopsyofficial / Reddit O_о 1 час назад В семидесятых не оставляли кирпичные стены, насколько я знаю. Жёлтая стена - зачёт, зелёный диван, красное кресло, коврик. Пол - мимо. Потолок - да. Гирлянды - нет. Вместо картин нужна роспись на стене, чем больше, тем лучше. Не количество, а размер. В духе жёлтой подводной лодки или нашей музыкальной шкатулки. - - Ответить

«Причудливость — это именно то, к чему я стремлюсь»

«Моя крошечная студия»

Ух-ты, как здорово! Обожаю твой розовый диван. © ms640 / Reddit

«Ушла от мужа полгода назад, это было очень трудно. Теперь восстанавливаюсь в этом уютном и безопасном месте»

«Моя первая отдельная квартира»

«Здесь я сейчас живу, и мне это очень нравится. Все это собиралось годами при ограниченном бюджете»

«Спальня — моя любимая комната в доме»

«Моя квартира после развода. Было так весело украшать свое собственное пространство без чьего-либо вмешательства»

«Моя гостиная в Норвегии»

Я знала, что черные стены — это просто фантастика, и вот вам доказательство. Отличная работа! © esteindividuo / Reddit

«Переехала после развода в собственный дом. Могу здесь делать все, что захочу»

Вот где я бы хотела оказаться после развода. Выглядит очень уютно и очаровательно. © BadaBina / Reddit

«Моя красная кухня в стиле ретро»

«Я ставлю перед собой задачу сделать свой дом таким же ярким, как моя одежда и душа!»