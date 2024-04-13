20 женщин, которые прям душеньку отвели, пока обустраивали свои гнездышки
Классно, когда есть возможность не идти ни с кем на компромиссы и обустраивать свое жилище так, как хочется именно вам. Всю жизнь мечтали о розовой ванной или черных стенах? Вот, пожалуйста, красьте на здоровье. Кажется, именно такими счастливицами и являются героини нашей статьи. Они так здорово задекорировали свои квартирки, что их так и подмывает похвастаться своими результатами перед всем миром.
«Хотите верьте, хотите нет, но мой парень тоже живет здесь. Мы любим наводить порядок, а потом просто сидеть и наслаждаться чистотой»
«Я прекрасно понимаю, что такой дизайн может и ошеломить людей. Но вдруг кто-то вдохновится»
- Я бы не смогла находиться в этой комнате. Выглядит не плохо, но для меня это чересчур. © GizmodoDragon92 / Reddit
«Один из уголков для чтения моей дочери»
«Жаль, что у меня нет фото до. Раньше балкон был в ужасном состоянии»
«Начинаю новую жизнь после разрыва 5-летних отношений. Квартиры после развода — это просто дзен какой-то»
«Моя гостиная. Я постоянно в ней что-то меняю или дорабатываю»
«Первое жилье после расставания. Наконец-то почувствовала себя самой собой»
Почувствовала себя самой собой, забралась на домик, свернулась клубочком и дрыхну. И никакая собака меня не достанет.
«Вот наша крошечная кухня. Мы ее обожаем»
Я этажерку с овощами и фруктами, а так же мусорное ведро снесу с прохода в первую же попытку пройти на кухню)))
- Хотелось бы мне жить там, где это считается крошечной кухней. © xGinger_Snapx / Reddit
«Купила дом и наконец-то смогла его обустроить так, как хочу. Пытаюсь сделать что-то в духе 70-х»
В семидесятых не оставляли кирпичные стены, насколько я знаю. Жёлтая стена - зачёт, зелёный диван, красное кресло, коврик. Пол - мимо. Потолок - да. Гирлянды - нет. Вместо картин нужна роспись на стене, чем больше, тем лучше. Не количество, а размер. В духе жёлтой подводной лодки или нашей музыкальной шкатулки.
«Причудливость — это именно то, к чему я стремлюсь»
«Моя крошечная студия»
- Ух-ты, как здорово! Обожаю твой розовый диван. © ms640 / Reddit
«Ушла от мужа полгода назад, это было очень трудно. Теперь восстанавливаюсь в этом уютном и безопасном месте»
«Моя первая отдельная квартира»
«Здесь я сейчас живу, и мне это очень нравится. Все это собиралось годами при ограниченном бюджете»
«Спальня — моя любимая комната в доме»
«Моя квартира после развода. Было так весело украшать свое собственное пространство без чьего-либо вмешательства»
«Моя гостиная в Норвегии»
- Я знала, что черные стены — это просто фантастика, и вот вам доказательство. Отличная работа! © esteindividuo / Reddit
«Переехала после развода в собственный дом. Могу здесь делать все, что захочу»
- Вот где я бы хотела оказаться после развода. Выглядит очень уютно и очаровательно. © BadaBina / Reddit
«Моя красная кухня в стиле ретро»
«Я ставлю перед собой задачу сделать свой дом таким же ярким, как моя одежда и душа!»
А потом они такие "Мне не нужно хранение, мне нужна рабочая поверхность!" И заставляют, замтавляют её всю хламом...
Да, некоторые квартирки так причудливо оформлены, что хочется побежать в магазин и поискать что-то оригинальное и в свой дом.
Комментарии
бедные единороги, что вы такое съели, чтобы так тошнило во все эти комнаты?
"маленькая кухня" - просто верх лицемерия
картошка за пару дней позеленеет и прорастет, комнатные цветы, поставленные в тумбочку под ногами либо искусственные либо я им не завидую, повсюду какие-то тележки, чтоб спотыкаться, и всю эту дребедень еще надо регулярно протирать, чтоб не оседал жир... даааа, просто великолепно...
А теперь можно подборку спокойных и выдержанных интерьеров? Ну так, для разнообразия.
А мне понравилось почти всё! Яркое, уютное, не скучное. Только "маленькая кухня" не практичная с таким обилием цветов везде.
от всех фото какое-то странное ощущение, как будто через нейронку их прогнали, наличие живых собак смущает