17 транжир, чья расточительность разрослась до размеров Пизанской башни

Вопрос в студию: сколько надо добавить к сумме 1800$, чтобы хватило на машину, пусть даже маленькую и со вторых рук?
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Бывает, что люди совершенно не умеют распоряжаться своим бюджетом и живут не по средствам. Влипая из-за подобного стиля жизни в разные истории. Герои нашей статьи любят жить на широкую ногу и порой сами этому не рады.
Вопрос в студию: сколько надо добавить к сумме 1800$, чтобы хватило на машину, пусть даже маленькую и со вторых рук?
А потом окажется, что это не девушка, а такой же задрот, только более хитрожопый
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