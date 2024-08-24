9 лайфхаков, как спастись от дождя и прохлады, да еще и эффектной красоткой остаться

Жара засыпает, просыпаются ливни и пронизывающие ветры. В такую погоду думы одни: как бы не озябнуть и не простудиться. Но где-то в подсознании сидит и другая мысль: «Не хочу быть похожей на капусту. Как одеться эффектно, но тепло и удобно?» Уже спешим на помощь с советами от специалистов.

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Прикупить жилетки

Если блейзер уже немного надоел, возьмите на заметку жилеты. Модели официального стиля на пуговицах создадут изящную многослойность и прекрасно подойдут для офисного образа.

А если осень уже вовсю раскрыла свои объятия, то идеально подойдет теплый вязаный жилет. Такая модель может показаться мешковатой. Не страшно. Придайте чуть больше структурированности этому уютному наряду, надев укороченную жилетку поверх рубашки.

Приглядеться к кожаному плащу

Кожа — удачный материал для дождливой погоды, так как она не промокает. Поэтому кожаный плащ отлично подойдет осенью. К тому же он смотрится нетривиально и эффектно. По словам экспертов, такой тренч круче всего сочетается с юбкой из денима, широкими брюками, вязаным платьем. Единственный нюанс: стоит заранее обработать плащ специальными средствами, чтобы кожа не портилась от неблагоприятного воздействия влаги.

Комбинировать всевозможные наряды с водолазкой

Anna Niedaszkowska 1 день назад Кожа не просто "не намокает", она намокает, становится тяжёлой, попав под дождь в кожаной одежде, её можно безвозвратно испортить. Таким же образом портят обувь. Промокли и аля-улю. Носить можно, но что-то не того... Не все люди обрабатывают пропитками и др. средствами - - Ответить

Если объемный, плотный свитер еще рановато надевать, на помощь приходит водолазка. С этой вещью можно составить миллион классных образов. Помимо повседневных нарядов с джинсами и классических деловых луков, стилисты предлагают и нестандартные идеи — для тех, кто хочет освежить образ. Например, можно надеть водолазку под комбинезон или под летнее платье. Либо подобрать модель яркого холодного оттенка и сочетать ее с вещами насыщенных теплых тонов.

Сочетать несочетаемое

Ранняя осень — пора контрастов. С одной стороны, солнце может еще греть, с другой — прохладный ветер уже дует. Это повод внести контраст и в свои осенние образы, дополнив их весенне-летними вещами. Например, попробуйте сочетать объемный свитер и длинные сапоги с изящной атласной юбкой.

И даже шорты можно адаптировать к осенней погоде. Для этого их стоит носить с оверсайз пиджаком и длинными сапогами.

Добавить изюминки в образ с вязаным платьем

Вязаное платье — очень уютный вариант для осеннего лука. А чтобы оно не выглядело скучно, можно снабдить образ интересными деталями. Например, собрать вязаный комплект: платье и свитер или кардиган. Еще интереснее будет, если подобрать вещи одного оттенка.

Либо добавьте красок. Под платье нейтрального тона можно надеть колготки максимально яркого, даже неонового цвета. Мешковатую вещь дополните корсетом или широким корсетным поясом: так вы подчеркнете талию и создадите эффектные складки на платье.

А если экспериментировать не хочется, можно просто подыскать яркую модель платья. Или, например, надеть сверху кожаную куртку — тоже получится стильно.

Присмотреться к брюкам карго

По словам экспертов, функциональные и в то же время стильные брюки карго — проверенная временем классика и очень нужная вещь в осеннем гардеробе. А образов с ними можно целый океан создать. Так, если хочется добавить женственности — подберите широкие брюки с высокой талией и подчеркните изгибы поясом. Также приправить образ щепоткой элегантности поможет удлиненный пиджак. А создать баланс в образе с мешковатыми брюками позволит приталенная укороченная куртка.

Собирать сбалансированные многослойные образы

Стилисты утверждают: чем больше слоев одежды, тем лучше. Рубашка со свитером и кожанкой, вязаная кофта с худи и ветровкой — эти и подобные образы выглядят необычно, эффектно, к тому же удобны, когда не знаете точно, что надеть с утра. В течение дня можно как угодно менять комбинации, снимая и надевая те или иные вещи. Однако пара правил все же есть. Стоит подбирать вещи так, чтобы они не мешали друг другу, были хорошо видны и при этом сидели комфортно. Также попробуйте надеть обувь в тон с верхом. Этот прием поможет создать баланс в разношерстном образе.

С осторожностью носить джинсы

Деним не очень подходит для дождливой погоды. Он сильно намокает и становится тяжелым, отчего в вещах из этого материала становится неудобно. Да и выглядят они в итоге неэстетично. Эксперты рекомендуют надевать в дождливые дни укороченные джинсы из неплотного денима. Но если такие модели не по душе, то стоит вовсе отказаться от привычной вещи в пользу кожаных брюк, например. Они не промокнут и сохранят первозданный вид. Также можно присмотреться к юбке миди. Если сочетать ее с вязаным верхом, получится превосходный образ для прохладного дня.

Запастись эффектным дождевиком

Погода в начале осени порой бывает очень непредсказуемой. Вмиг может начаться дождь, а если еще и ветер поднимется, то зонт тут вряд ли спасет. В такой ситуации нужна непромокаемая верхняя одежда. Любимые многими шерстяные пальто выглядят, конечно, шикарно, но они не очень надежны в дождливую погоду. Поэтому эксперты рекомендуют плащ-дождевик. Подбирайте стильную минималистичную модель, которая не только защитит от влаги, но и сохранит изысканность в образе.