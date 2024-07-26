10 пар обуви, которые в зрелом возрасте и лоска придадут, и годков не накинут

Обувь может как украсить образ, так и в секунду испортить его. А в зрелые годы еще проблема подобрать пару, которая выглядела бы эффектно и достойно, но не придавала бы возраста. Мы обнаружили аж 10 таких моделей и теперь спешим рассказать вам о них.

Туфли Мэри Джейн

Анна 1 час назад Вот я старомодная! У меня мериджейны на тонкой подошве ассоциируюся со сменкой в школе, и вообще это модель для школьниц - - Ответить

Туфли с ремешком просто кричат об элегантности. Но, чтобы не выглядеть старомодно, стоит брать модель с массивной подошвой. Также эксперты рекомендуют выбирать туфли на не очень высоком каблуке: так ноги меньше устанут. Сочетать такую обувь можно, например, с юбкой-карандаш, с платьем в кукольном стиле. Но и с привычными офисными нарядами туфли Мэри Джейн тоже будут смотреться классно: ведь для работы они как раз крайне удобны.

Закрытые эспадрильи

Выглядит эта легкая текстильная обувь стильно, при этом в ней очень комфортно передвигаться. Эспадрильи, безусловно, идеально подходят на лето. Поэтому их можно носить с расслабленными повседневными и отпускными нарядами. Самый сок — сочетание со струящейся юбкой макси. Дополните еще этот ансамбль соломенной шляпой, и получится эффектный образ с французскими нотками.

Лоферы

Обувь очень комфортная и подходит для долгих дней в офисе. К тому же это вневременная классика и часть базового гардероба. Однако стоит тщательно подбирать пару, чтобы она не выглядела слишком расслабленно.

Неудачный вариант лоферов.

В 2024 году есть куча разных способов стильно носить лоферы. Например, можно подобрать бежевый или белый наряд и обувь в тон, создав монохромный образ. Или, наоборот, дополнить черные лоферы яркими, даже разноцветными вещами. Также эта обувь будет круто смотреться с вязаным платьем, кожаным тренчем, брюками-карго, юбкой в клетку и еще много чем.

Мюли

Мюли — очень универсальная обувь. Берите на заметку уже сейчас: если подыскать модель с закрытым мысом, то она подойдет даже под наряды для ранней осени. А вообще с мюли можно придумать кучу эффектных образов. Просто потому, что кутюрье предлагают миллионы разных моделей этой обуви.

Так, классические остроносые мюли нейтрального оттенка сочетаются с деловыми нарядами. Модели яркого цвета подойдут к одежде в тон. А мюли на плоской подошве или с небольшим широким каблуком отлично смотрятся с образами в стиле casual.

Аккуратные кроссовки

Арнарика ARMY 4 дня назад Мюли = шлёпанцы.

Ещё в прошлом году огромные футуристичные кроссы считались модным и их везде нахваливали. - - Ответить

Кроссовки — универсальная и комфортная обувь, которая подходит в том числе женщинам зрелого возраста. Однако важно подобрать подходящую модель. По мнению стилистов, неуклюжие, бесформенные кроссовки, напоминающие башмаки, а также чересчур громоздкие модели в зрелые годы стоит избегать. Гораздо больше подойдут модели понятной, аккуратной формы. Даже пара с нарочито толстой подошвой может быть в меру массивной, не лишающей ноги изящества. Также обратите внимание на спортивные модели, подходящие для бега и упражнений.

Слипоны

Арина Смак 1 час назад Слипончики я люблю. Очень удобные. У меня несколько фасонов и цветов. - - Ответить

Обалденная весенне-летняя обувь, которая подойдет как под джинсы с брюками, так и под струящиеся юбки и платья. А если стесняетесь носить кроссовки в зрелые годы, слипоны вообще станут спасительным решением. Они выглядят достаточно изысканно, поэтому их можно надеть даже в офис. Важно только избегать грубоватых, старомодных моделей. Они не придадут образу шика ни в каком возрасте.

Изящные сандалии

Сандалии стилисты очень даже рекомендуют носить в зрелом возрасте. Однако стоит избегать неуклюже выглядящих моделей: с громоздкой подошвой или чересчур широкими ремешками. Такая обувь только утолщает ноги, визуально делает их короче и в итоге добавляет лет. Массивные сандалии могут выглядеть круто, но их нужно очень умело обыгрывать. А вот сандалии с тонкими или умеренно широкими ремешками и подошвой — всегда удачный вариант. Так что смело носите их летом в любом возрасте.

Дерзкие туфли-лодочки

Классические туфли-лодочки — это старомодно. Модели с тонким заметным каблуком или, наоборот, широким и небольшим, а также с ремешком, как у школьницы, в два счета делают образ унылым. Но это совсем не значит, что туфли-лодочки не стоит иметь в своем гардеробе. Просто эксперты по стилю советуют подбирать модели с интересными деталями. Например, если хотите широкий каблук, пусть он будет высоким и заметным. Также обращайте внимание на острые мысы, яркие цвета, принты и блестки.

Босоножки на танкетке

© cookie_studio / Freepik Anna Gavrilova 3 часа назад На самом деле вот единственная годная штука. Сплошная подошва обеспечивает устойчивость, подъем пятки - профилактику плоскостопия, а благодаря нетонкой подошве в районе пальцев можно спокойно ходить как по брусчатке, так и по неглубоким лужам после дождя. - - Ответить

Комбо для тех, кто хотел бы сочетать в обуви элегантность и удобство. Такая пара создаст вау-эффект ничуть не меньше босоножек на высоченных шпильках. При этом в ней очень удобно передвигаться. Модель подойдет даже тем, кому на работе редко удается присесть. В 2024 году, кстати, эти босоножки на пике моды. Сочетайте их, например, с брючным костюмом свободного кроя, одеждой с пестрыми принтами, сарафанами, винтажными платьями. А еще не стесняйтесь выбирать максимально яркие модели.

Ботильоны

По мнению экспертов, в зрелые годы эти элегантные ботинки должны стать основой обувного гардероба. Для пущего лоска выбирайте модели нейтральных тонов: черного, коричневого, белого, бежевого.

Кстати, ботильоны стильно смотрятся даже с весенне-летними платьями. Например, минималистичный белый наряд дополняйте обувью с дерзкими деталями вроде анималистичного принта. К приталенным черным моделям подойдут ботинки с эластичными вставками вместо молнии. А классическая нейтральная обувь особенно хорошо сочетается с платьями ярких цветов. Так что, когда погода весной и летом попрохладнее, смело надевайте ботильоны.