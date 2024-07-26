Вот я старомодная! У меня мериджейны на тонкой подошве ассоциируюся со сменкой в школе, и вообще это модель для школьниц
10 пар обуви, которые в зрелом возрасте и лоска придадут, и годков не накинут
Обувь может как украсить образ, так и в секунду испортить его. А в зрелые годы еще проблема подобрать пару, которая выглядела бы эффектно и достойно, но не придавала бы возраста. Мы обнаружили аж 10 таких моделей и теперь спешим рассказать вам о них.
Туфли Мэри Джейн
Туфли с ремешком просто кричат об элегантности. Но, чтобы не выглядеть старомодно, стоит брать модель с массивной подошвой. Также эксперты рекомендуют выбирать туфли на не очень высоком каблуке: так ноги меньше устанут.
Сочетать такую обувь можно, например, с юбкой-карандаш, с платьем в кукольном стиле. Но и с привычными офисными нарядами туфли Мэри Джейн тоже будут смотреться классно: ведь для работы они как раз крайне удобны.
Закрытые эспадрильи
Выглядит эта легкая текстильная обувь стильно, при этом в ней очень комфортно передвигаться. Эспадрильи, безусловно, идеально подходят на лето. Поэтому их можно носить с расслабленными повседневными и отпускными нарядами.
Самый сок — сочетание со струящейся юбкой макси. Дополните еще этот ансамбль соломенной шляпой, и получится эффектный образ с французскими нотками.
Лоферы
Обувь очень комфортная и подходит для долгих дней в офисе. К тому же это вневременная классика и часть базового гардероба. Однако стоит тщательно подбирать пару, чтобы она не выглядела слишком расслабленно.
Неудачный вариант лоферов.
В 2024 году есть куча разных способов стильно носить лоферы. Например, можно подобрать бежевый или белый наряд и обувь в тон, создав монохромный образ. Или, наоборот, дополнить черные лоферы яркими, даже разноцветными вещами. Также эта обувь будет круто смотреться с вязаным платьем, кожаным тренчем, брюками-карго, юбкой в клетку и еще много чем.
Мюли
Мюли — очень универсальная обувь. Берите на заметку уже сейчас: если подыскать модель с закрытым мысом, то она подойдет даже под наряды для ранней осени. А вообще с мюли можно придумать кучу эффектных образов. Просто потому, что кутюрье предлагают миллионы разных моделей этой обуви.
Так, классические остроносые мюли нейтрального оттенка сочетаются с деловыми нарядами. Модели яркого цвета подойдут к одежде в тон. А мюли на плоской подошве или с небольшим широким каблуком отлично смотрятся с образами в стиле casual.
Аккуратные кроссовки
Мюли = шлёпанцы.
Ещё в прошлом году огромные футуристичные кроссы считались модным и их везде нахваливали.
Кроссовки — универсальная и комфортная обувь, которая подходит в том числе женщинам зрелого возраста. Однако важно подобрать подходящую модель. По мнению стилистов, неуклюжие, бесформенные кроссовки, напоминающие башмаки, а также чересчур громоздкие модели в зрелые годы стоит избегать.
Гораздо больше подойдут модели понятной, аккуратной формы. Даже пара с нарочито толстой подошвой может быть в меру массивной, не лишающей ноги изящества. Также обратите внимание на спортивные модели, подходящие для бега и упражнений.
Слипоны
Слипончики я люблю. Очень удобные. У меня несколько фасонов и цветов.
Обалденная весенне-летняя обувь, которая подойдет как под джинсы с брюками, так и под струящиеся юбки и платья. А если стесняетесь носить кроссовки в зрелые годы, слипоны вообще станут спасительным решением. Они выглядят достаточно изысканно, поэтому их можно надеть даже в офис. Важно только избегать грубоватых, старомодных моделей. Они не придадут образу шика ни в каком возрасте.
Изящные сандалии
Сандалии стилисты очень даже рекомендуют носить в зрелом возрасте. Однако стоит избегать неуклюже выглядящих моделей: с громоздкой подошвой или чересчур широкими ремешками. Такая обувь только утолщает ноги, визуально делает их короче и в итоге добавляет лет. Массивные сандалии могут выглядеть круто, но их нужно очень умело обыгрывать.
А вот сандалии с тонкими или умеренно широкими ремешками и подошвой — всегда удачный вариант. Так что смело носите их летом в любом возрасте.
Дерзкие туфли-лодочки
А мне крааасныеее😍Ооочень хочууу🤗И можно сразу две пары:такие и лакированные!
Классические туфли-лодочки — это старомодно. Модели с тонким заметным каблуком или, наоборот, широким и небольшим, а также с ремешком, как у школьницы, в два счета делают образ унылым.
Но это совсем не значит, что туфли-лодочки не стоит иметь в своем гардеробе. Просто эксперты по стилю советуют подбирать модели с интересными деталями. Например, если хотите широкий каблук, пусть он будет высоким и заметным. Также обращайте внимание на острые мысы, яркие цвета, принты и блестки.
Босоножки на танкетке
На самом деле вот единственная годная штука. Сплошная подошва обеспечивает устойчивость, подъем пятки - профилактику плоскостопия, а благодаря нетонкой подошве в районе пальцев можно спокойно ходить как по брусчатке, так и по неглубоким лужам после дождя.
Комбо для тех, кто хотел бы сочетать в обуви элегантность и удобство. Такая пара создаст вау-эффект ничуть не меньше босоножек на высоченных шпильках. При этом в ней очень удобно передвигаться. Модель подойдет даже тем, кому на работе редко удается присесть.
В 2024 году, кстати, эти босоножки на пике моды. Сочетайте их, например, с брючным костюмом свободного кроя, одеждой с пестрыми принтами, сарафанами, винтажными платьями. А еще не стесняйтесь выбирать максимально яркие модели.
Ботильоны
По мнению экспертов, в зрелые годы эти элегантные ботинки должны стать основой обувного гардероба. Для пущего лоска выбирайте модели нейтральных тонов: черного, коричневого, белого, бежевого.
Кстати, ботильоны стильно смотрятся даже с весенне-летними платьями. Например, минималистичный белый наряд дополняйте обувью с дерзкими деталями вроде анималистичного принта.
К приталенным черным моделям подойдут ботинки с эластичными вставками вместо молнии. А классическая нейтральная обувь особенно хорошо сочетается с платьями ярких цветов. Так что, когда погода весной и летом попрохладнее, смело надевайте ботильоны.
Подобрать одежду в зрелом возрасте — тоже иногда проблема. Хочется не походить на бабулю, а выглядеть эффектно, при этом сохранить элегантность. Разбираемся в стильных приемах.
Комментарии
А что у нас за новый старый фетиш?2 статьи с утра и обе про обувь. Кто-то из попугайцев мозоль натёр?
"необходима громоздкая платформа", а далее "ни в коем случае не громоздкую". А также "ремешки кричат об элегантности" и "ремешок как у школьницы". Так и запишем: на одной ноге громоздкие и без ремешка, на второй - аккуратные и с ремешком.
"стесняетесь носить кроссовки в зрелые годы"? и что такого в "башке" отвалилось от простых бежевых босоножек?
Можно выражаться нормально? Это противно читать. Мы не ваши кореша
Словать юной Cosmo-людоедочки.
1. Старушенция
2. Отвал башки
3. На помойку
4. Не повседневка
5. На выброс
6. В деревню
7. На свиданку
8. Жесть!
9. Как бабуля
10. Отвал всего
11. Слащаво
12. Прибавит кило
13. Накинет годков
14. Вообще сок
15. Тренд скис
16. Скажут "фи"
17 Буркнут "так себе"
18 Скривят рот
19 Будут воротить нос
20 Сметут
21 А от этого балдеют
22 Шик-блеск
23. Красотища
24. Огонь
25. Выпадут в осадок
26. Ну такое
27. Отпад
28. Ой, все
29. Ну, норм
30. Огнище
31. Устроят подлянку
32. Отлет башки
33. Скукотища
34. Вообще огонь
35. Как бедная родственница
36. Превратит в бабушку
37. Бабулин сундук
38. Превратит в простушку
39. Топчик
40. Тот ещё запашок
41. Красотуля
43. Ну и вырядилась
44. Оставила бы бабушке
45. Бабушкина радость
46. Вообще медятина
47. Ни к селу ни к городу
48. Девочка-припевочка
49. Ногам кранты
50. Кайф
51. Сядет в лужу
52. Убого
53. Накинет киллограммов
54. Выглядит дешево
55. Вот это топчик
56. Серая мышь
57. Дерзкая
58. Закатят глаза
59. Улет
60. Буркнут "пресно"
61. Прыснут
62. Бросят "не ахти"
63. Чума
64. Банальщина
65. Топорно
66. Не ноги, а шпалы
67. Круть
68. Тоска зеленая
69. Только в магазин сгонять
70. Урвать
71. Скукота жуткая
72. Балдеж
73. Спарится
74. Оконфузится
75. Бабушкина ночнушка
76. Как тумбочка
77. Шикардос
78. Мимо