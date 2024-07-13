8 огонь-платьев, в которых любая будет конфеткой, даже если сроднилась с джинсами

Не всякая модель платья красит женщин. Даже богини грации хоть раз сталкивались с тем, что вещь делала образ несуразным или полнила. Возможно поэтому многие не вылезают из джинсов и брюк. Мы обратились к советам стилистов, чтобы узнать, какие платья подойдут любой женщине и сделают из нее красотку.

А в конце статьи расскажем о моделях, которые эксперты никому не советуют носить.

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Платье с завышенной талией

В этой модели можно так умело обыграть область талии и живота, что визуально вы будете выглядеть стройнее даже чем есть на самом деле. А если низ платья имеет свободный крой, то это вообще попадание в десятку. Эксперты по стилю обращают внимание как на модели макси, так и на мини. Также любопытно будут смотреться платья в кукольном стиле. А еще круче, если на юбке будет активный принт. Кстати, с моделью с завышенной талией можно применить один трюк. Подберите платье, где верхняя часть до линии талии будет светлого цвета, а нижняя — контрастного темного оттенка.

Длинное струящееся платье

Елизавета Мочалкина 1 час назад А мне понравилось. Но эти платья не на каждый день, кмк. В зеленом страшно садиться, только стоять. - - Ответить

По словам экспертов, платье миди или макси из струящегося материала — самый универсальный вариант, который подойдет женщине с любым телосложением. Оно может быть с обычной или завышенной талией, с принтом или без него. Выбирайте то, что, на ваш взгляд, больше идет именно вам, ошибиться здесь крайне сложно. Особенно элегантно выглядит струящееся плиссированное платье. Его можно смело надевать на важное торжество.

Трапециевидное платье

За счет своей формы платье стройнит. И, несмотря на свободный крой, выглядит очень изящно и создает легкий, воздушный образ. Эксперты рекомендуют выбирать модели, которые облегают плечи и грудь, чтобы фигура выглядела лестно. Также обратите внимания больше на короткие платья. Длинная и широкая модель может перегрузить образ.

Вязаное платье-майка

Lilit313 35 минут назад Нет,такие фото надо запрещать на законодательном уровне. Как теперь спать?!! - - Ответить

Платье в стиле кроше с лямками — это комбо. В нем комфортно в жару, а в ветреную погоду оно остается эстетичным, так как за счет плотного материала не разлетается. Круче всего смотрятся длинные модели. Хотя короткое платье тоже можно попробовать, если не боитесь открывать ноги. Модницам на заметку: платье кроше — это вечная классика, которая никогда не сойдет с подиумов. В 2024 году выбирайте модели некричащих оттенков и с необычными принтами.

Платье со сборками

Сборки — это хитроумный крой. Они помогают одновременно придать приятную округлость и скинуть визуально несколько кило. Платье настолько круто оформляет фигуру, что можно не стесняться делать его кричащим акцентом. Например, за счет яркого цвета.

Если большое количество сборок не по душе, можно выбрать модель попроще. Так, платье с присборенной талией тоже искусно подчеркивает достоинства фигуры.

Платье-комбинация

Хотя эта модель обычно минималистична и не сидит в облипку, согласитесь, она добавляет очков к привлекательности. А еще платье-комбинацию можно носить куда угодно: от офиса до праздничного мероприятия. Кстати, вовсе необязательно надевать его самостоятельно. Можно сверху накинуть что-нибудь и создать необычный контрастный образ. Например, сочетайте платье-комбинацию с объемной курткой или кожанкой, свитером или кардиганом оверсайз, блейзером. А на ногах будут шикарно смотреться не только туфли, но и кроссовки.

Платье с запахом

Модель — просто космос, ведь она нереально стройнит. Запах скрывает животик, при этом талия в таком платье оказывается эффектно подчеркнутой. А за счет V-образного выреза еще и декольте красивое получается. Кстати, модели тут есть на все случаи жизни. Например, для уикенда попробуйте вещь без рукавов. А на торжество наденьте платье с короткими рукавами и пайетками.

Платье-рубашка

Эта модель — идеальный вариант прежде всего для работы. Но никто не запрещает носить ее и за пределами офиса. Круто смотрятся разнообразные модели: классические приталенные, свободного кроя, даже с драпировкой. Однако эксперты рекомендуют избегать платьев-рубашек с лишними элементами декора: например, рюшами. Также не стоит выбирать модель длиной по колено. Это выглядит уныло. По словам экспертов, лучше выбирать либо мини, либо макси.

Бонус: модели, которые никому не идут

Эксперты по стилю выделяют несколько платьев, в которых любая женщина будет выглядеть далеко не на все 100. Так, кружевные модели называют старомодными. А если платье еще и красное, то оно вообще сильно простит образ. Также лишены лоска вещи с оборками и яркими, контрастными цветочными узорами.

Наконец эксперты с опаской относятся к платьям, облегающим тело по всей длине и при этом имеющим разрез. Излишнее облегание выглядит так себе — предпочтительнее, чтобы оно было в меру. А разрез здесь и вовсе неуместен. Кстати, приталенное платье круче смотрится, когда оно закрывает ноги.