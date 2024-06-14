12 нарядов для офиса, в которых вы будете выглядеть как огурчик, даже когда все вокруг плавятся от жары

Хотя в последние годы офисный дресс-код стал значительно демократичнее, некоторые слишком открытые летние наряды все равно выглядят неуместно на рабочем месте. Но это не значит, что деловая одежда обязательно должна быть жаркой и неудобной. Мы решили собрать варианты, которые выглядят стильно, создают деловой настрой и при этом отлично подходят для летней погоды.

Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Свободные брючные костюмы

Чтобы не употеть в летней одежде, нужно в первую очередь обратить внимание на материал, из которого она сшита, и ее крой. В этом сезоне свободные брючные костюмы из натуральных, дышащих материалов не теряют своей актуальности. Носить такой наряд значительно приятнее, чем плотную и облегающую одежду. А чтобы костюм не выглядел слишком скучно и официально, стоит отдать предпочтение пастельным или ярким оттенкам, а не нейтральным тонам. Под пиджак вместо строгой рубашки можно надеть белую хлопковую футболку. Правда, следует осторожнее выбирать наряды из чистого льна. Такая одежда зачастую быстро мнется, и к окончанию рабочего дня женщина в костюме будет выглядеть неряшливо.

Штаны и жилетка в одной цветовой гамме

Тревожное Пирожное 4 часа назад Вы нам лен забраковали как неряшливый, и тут же снова сватаете как "супер"? Погодите, я не успеваю переодеваться - - Ответить

Хотя топы и блузки с открытыми плечами отлично подходят для летних деньков, появляться в них в офисе не стоит. Дело в том, что эти наряды при определенном ракурсе кажутся чересчур откровенными. Лучше примерить легкую жилетку в паре с широкими штанами из такого же материала и в той же цветовой гамме. Такой ансамбль выглядит модно и стильно, к тому же, в нем достаточно прохладно.

Платье-рубашка

Почти любое летнее платье можно спокойно примерить в офис, главное, чтобы наряд был длиной чуть ниже колена, а материал не просвечивал. Этим летом одним из самых модных вариантов считается платье-рубашка. Благодаря своему крою такой вариант выглядит строго и элегантно, а носить его можно как с каблуками, так и с туфлями на плоской подошве.

Юбки миди и макси

В отличие от мини-юбок, в которых в офисе лучше не появляться, юбка длиной чуть ниже колена может стать отличной основой для создания огромного количества образов. В ансамбле с простой рубашкой она смотрится строго и официально, а яркая блузка придаст наряду некоторую легкость и игривость. На выходных же эту юбку можно спокойно примерить с укороченным топом.

Юбка макси, украшенная ярким принтом, может показаться слишком легкомысленным вариантом для офиса. А вот однотонный плиссированный вариант, сшитый из хлопка, будет выглядеть значительно уместнее. Такие юбки отлично сочетаются с белыми рубашками или топами.

Вязаные платья

Вязаные платья сейчас находятся на пике популярности. Но на первый взгляд может показаться, что такие наряды не слишком подходят для теплых летних деньков. Однако если платье сделано из подходящего материала, в нем будет комфортно даже когда на улице все плавится от жары. Надо лишь подобрать не слишком просвечивающую модель. А чтобы не выглядеть в таком наряде как дитя цветов, явившееся прямиком из 70-х, стоит носить вязаное платье с простыми черными сандалиями и мешковатым пиджаком.

Платья с пышными рукавами

Тревожное Пирожное 4 часа назад Пеструю юбку низя, а пестрое платье - класс. И в сочетании с сумкой и туфлями платюшко в цветочечек выглядит "строго и по-деловому". Ага. Так и запишем. - - Ответить

Такие платья станут настоящей находкой для летнего гардероба, потому что они отлично подходят и для офисных будней, и для вечернего выхода в свет. В сочетании с простыми белыми туфлями и сумкой тоут платье выглядит строго и по-деловому. А в ресторан его можно примерить с босоножками на каблуке и ярким клатчем. Более простой и непринужденный вид этому наряду придадут кеды и холщовая сумка. А вот модные сейчас платья с открытыми плечами в офисе могут показаться неуместными.

Бермуды

Если джинсовые шорты могут показаться чересчур смелым вариантом для офиса, то ультрамодные сейчас бермуды из тонкой шерсти или льна отлично подойдут для делового наряда. Чтобы образ выглядел более официально, шорты стоит надеть с легкой рубашкой.

Универсальные платья

Наряды в черных и белых цветах всегда смотрятся уместно на рабочем месте. В этом сезоне настоящим хитом стали приталенные платья миди с короткими рукавами. Они выглядят одновременно просто и элегантно и отлично сочетаются с черными сандалиями на плоском каблуке. Если наряду хочется добавить чуть больше красок, то в пару к этому образу можно выбрать сумку с ярким принтом.

Прозрачные блузки с топами

Pierrot Live 4 часа назад Ничем не отличаются, а что если человеку нравятся короткие рукава, что, все? - - Ответить

Один из ключевых принципов создания подходящего делового образа — это использование различных слоев в одежде. Ведь если на улице царит удушающая жара, то в офисах обычно включают кондиционеры на максимум, и в легкой футболке или блузке можно быстро закоченеть. Поэтому поверх простой футболки или майки легко можно накинуть прозрачную кружевную блузку или яркий кардиган. Так образ будет выглядеть более интересно и необычно. Главное, чтобы топ смотрелся достаточно прилично сам по себе и без верхнего слоя.

Платья-комбинации на тонких бретельках с футболками

Pierrot Live 4 часа назад Ахазаха, серьезно? Втрое как раз нелепо и смотрится, я бы ржала в голос - - Ответить

Подобные наряды не слишком подходят для офиса. Некоторые специалисты советуют носить шелковые платья на тонких бретельках только под блейзером или кардиганом. Однако есть еще один вариант. Можно просто надеть под платье простую белую футболку, и наряд сразу будет выглядеть уместнее в офисе.

Яркие детали в образе

Даже не слишком модный и откровенно скучный наряд можно освежить с помощью одной необычной детали. Не стоит безжалостно избавляться от старого платья, если вы носите его уже не первый сезон и оно вам уже порядком надоело. Если добавить к этому туалету эффектный ремень или стильные, необычные туфли, то наряд заиграет совершенно другими красками.

Акцентные аксессуары

Фрося Сумочкина 4 часа назад Блин. Скучная я. Вот жарко мне летом пялить на себя кучу побрякушек. В жару - минимум барахла - - Ответить

Некоторые специалисты советуют не перегружать свой образ лишними деталями. Так белая рубашка практически никогда не выходит из моды и великолепно смотрится как с классическими брюками, так и с джинсами. Лучше выбрать рубашку свободного кроя, в ней будет прохладнее. Однако без ювелирных изделий такой ансамбль может показаться слишком скучным. Изящная подвеска или несколько тонких браслетов придадут образу необходимую изюминку.