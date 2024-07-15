10 моделей обуви, которые неожиданно вернулись в моду, и мы аж пищим от восторга

Мода циклична, а потому многие вещи спустя какое-то время неизменно возвращаются, становясь трендами. Поэтому, прежде чем бежать за обновками в магазин, стоит внимательно изучить недра собственного шкафа. Вдруг там лежит некогда любимая модель обуви, которую сейчас опять носят все поголовно.

Модели на танкетке

Королева-Ведьма 1 час назад Буквально в соседней статье, которую я читала час назад, танкетку обозвали устаревшей и предали анафеме. Как же быстро меняется мода! - - Ответить

Обувь на танкетке вновь обрела популярность — сейчас подобные босоножки, сандалии и туфли можно увидеть повсюду. Последний раз такой невероятной любовью эти модели пользовались в начале 2000-х. В отличие от другой модной обуви туфли на танкетке действительно удобно носить, особенно если подошва сделана из пробки или подобного материала. Но если раньше сандалии и босоножки надевали с брюками капри, то сейчас их круче всего носить со свободными джинсами или широкими штанами.

Обувь на платформе

Возвращение этого тренда несомненно порадует поклонников «Spice Girls», ведь именно «перчинки» неизменно появлялись на сцене в сапожках на платформе. В те времена было важно выбрать пару с облегающим голенищем, чтобы создать яркий контраст с массивной подошвой. Но, как бы ярко такая обувь ни выглядела, носить ее не слишком-то удобно. Благо этим летом в моде любые модели на платформе. Для собственного удобства лучше выбирать сандалии или туфли с чуть менее толстой подошвой.

Туфельки с открытым носком

Туфли с открытым носком впервые обрели популярность еще в 40–50-х годах прошлого века. В них щеголяли Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие прославленные актрисы. Этим летом такие модели вновь вернулись в моду. Отчасти мы должны быть благодарны за это Виктории Бекхэм, которая несколько раз блеснула на публике в обуви с открытыми носками. Кстати, сейчас в тренде практически любые модели, демонстрирующие пальцы ног: и туфли, и сандалии, и ботильоны. В этом списке нет разве что лодочек на высоком каблуке.

Мюли

30 лет назад такая обувь была в гардеробе почти у каждой барышни. Ее обычно сочетали с джинсовым ансамблем, состоящим из брюк и куртки. Этим летом мюли возвращаются во всем блеске славы. Но сейчас в тренде модели на небольшом каблуке, которые носить даже удобнее. К тому же и выглядят они стильно.

Легкие кроссовки

Этим летом в моду возвращаются простые и одновременно элегантные кроссовки, тогда как спортивная обувь на массивной подошве постепенно теряет популярность. Особой любовью дизайнеров сейчас пользуются теннисные кроссовки, чей дизайн повторяет модели 70–80-х годов прошлого века. Впрочем, в тренде любые вещи, связанные с этим видом спорта, а такую обувь можно носить не только на корте. Тем более что в ней ноги не устанут и после нескольких часов ходьбы. А вот кроссовки на танкетке в этом сезоне выглядят устаревшими — стоит дать им отдохнуть.

Балетки

Балетки, которые были столь популярны в нулевых, вновь возвращаются в моду. Однако далеко не все женщины в восторге от этого тренда. Многие жалуются, что ноги в такой обуви начинают источать неприятный аромат. Но выход есть — выбирать модели, которые обеспечивают лучшую вентиляцию. Это могут быть балетки из сетчатых или натуральных материалов.

Рыбацкие сандалии

Ардна Скела 11 минут назад Буквально повсюду? Да не носят щас такие и в продаже подобной обуви не так чтобы много. В Москве, по крайней мере - - Ответить

Говорят, что за изобретение этой обуви мы должны поблагодарить римлян. И хотя далеко не все женщины считают рыбацкие сандалии элегантными, этим летом их можно увидеть буквально повсюду. Такие модели удобно носить, они неплохо сочетаются практически с любыми нарядами. Лучше всего выбрать кожаную пару — этот материал комфортнее в носке, чем ПВХ. А вот сандалии-гладиаторы уже не так популярны.

Желтые кроссовки

Желтые кроссовки прославились благодаря культовому образу Умы Турман в фильме «Убить Билла». После выхода на экран этой ленты продажи обуви буквально взлетели. В нынешнем сезоне мода на желтые кроссовки возвращается, а обувные компании начали выпускать обновленные варианты классических моделей.

Классические лодочки с острыми носками

Марта 10 минут назад В смысле? Пару фоток вверх сказали, что срочно на платформу прыгать. Наверное не так поняла, это жд платформа была... - - Ответить

Многие уже списали со счетов классические лодочки, но сейчас эти простые и в то же время элегантные туфли очень даже модны. А еще они универсальны: их можно носить хоть с джинсами, хоть с вечерним платьем. Особой популярностью в этом году пользуются лодочки с острыми носками. А вот модели с закругленными носками кажутся устаревшими.

Топсайдеры

Хотя лоферы, скорее всего, никогда окончательно не выйдут из моды, этим летом большей популярностью пользуются топсайдеры — полуботинки, которые изначально носили моряки и яхтсмены. В прежние десятилетия считалось, что топсайдеры сочетаются только со строгими и элегантными нарядами. Но сейчас их можно носить даже с мини-юбками и мешковатыми брюками.