Реально вот этот косой лапоть - волшебно?
10 моделей обуви, которые лучше оставить в магазине, даже если на них скидка 99%
В город пришла жара, поэтому самое время доставать летнюю обувь. Вот только тут стоит быть аккуратнее, чтобы не попасть впросак, ведь некоторые туфли и сандалии уже безнадежно устарели. Эта подборка как раз о такой обуви, но крутые альтернативы вы здесь тоже найдете.
Балетки в буквальном понимании этого слова
На модных показах в этом году произошло громкое возвращение балеток, они вновь стали популярными. Однако эксперты говорят, что лучше не выбирать туфельки, похожие на настоящие пуанты. Лучше отдать предпочтение более дерзким вариантам с заклепками или другими необычными деталями.
«Плетеные» шлепки
Слева - самая аккуратная и изящная шлепка, хороший и уместный кэжуал для города. Ну и сама стопа узкая, поэтому плетение совсем не портит и не ухудшает пропорции. Справа для басика подойдет разве что.
Шлепанцы, у которых верхняя часть декорирована этакой плетеной косичкой, были в тренде очень долго, все уже от них устали. Более того, идут они далеко не всем, ведь массивная верхняя часть визуально расширяет ногу. Лучше выбрать более аккуратные варианты шлепок. Неплохо смотрятся и простые модели с надписями.
Обувь с кучей завязочек
"Обувь со слишком большим количеством завязок визуально укорачивает ноги, выглядит неэлегантно, а с юбкой — так вообще нелепо."
Удивительно, как точно подмечено ! Я, как баран , на первом фото увидел красивое, а оказывается - это нелепая коротконожка... А на третьем - идеал...
Спасибо, Ольга М., открыла мне, сиволапому , глаза.
(НЕТ) )))
Хоть ремешки и завязки сейчас в тренде, всему нужно знать меру. Обувь со слишком большим количеством завязок визуально укорачивает ноги, выглядит неэлегантно, а с юбкой — так вообще нелепо. И нельзя сказать, что это удобно, ведь завязки впиваются в кожу. То же самое касается и «гладиаторов».
А вот минималистичные тонкие ремешки выглядят элегантно, а еще это горячий хит.
Обувь на массивной платформе
Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.
Шлепанцы-стринги
Даже широченные лямки делают стопу зрительно более узкой...
Логика ? Не, не знакомы с этим словом...
Шлепки с перемычкой для пальца, которая выглядит как «стринги», сейчас не в моде. Да и нельзя сказать, что подобная обувь добавляет очков стилю. Наоборот, нога в ней расплывается, выглядит шире. Лучше приобрести модные сегодня сандалии с двумя ремешками.
Туфли с прозрачными вставками
Ну почти красотища 😍 пяточки , основание и каблук приятно выглядят. Вот только, носочек слишком узок для стопы.
На первый взгляд такая обувь смотрится неплохо и не привлекает лишнего внимания к ногам. Но красиво она выглядит лишь на картинке. Ноги в таких туфлях безбожно потеют, и это сразу видно. А еще бросается в глаза тот факт, что вставки впиваются в кожу — в таких местах она белеет. Кроме того, такая обувь нынче не в моде. Лучше отдать предпочтение обычным босоножкам телесного цвета.
Топ-сайдеры
Обувь, которая изначально была придумана для того, чтобы ходить в ней по яхте, должна применяться по назначению. Она не стильная и не поднимает образ на новый уровень. Есть более элегантные модели — например, трендовые сетчатые балетки.
Неоновая обувь
Левый снимок. Вот как она так ноги выкрутила и поменяла местами ?
Просто интерес натуралиста...)
В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.
Лодочки с открытым носком
Лодочки-босоножки обычно называют "слингбэки", вдруг в следующей статье пригодится)
В этом году модные дизайнеры так и сяк делают пальчики ног открытыми. Но это не относится к классическим лодочкам — у этих моделей обуви открытый носок считается устаревшим. Лучше обратить внимание на лодочки-босоножки: их передняя часть закрыта, а вот пятка открыта. Выглядит такая обувь просто и роскошно, а благодаря ремешку она еще и удобная.
Модели д’Орсе
Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».
Чтобы грамотно подобрать обувь на предстоящий сезон, нужно не только знать, какие модели устарели, но и что сейчас в тренде. Мы собрали подборку актуальных вариантов обуви в 2024 году.
Комментарии
Интересно, если леди скажет "красотища", это выдаст в ней простушку?
Никогда такого не было, и вот опять?! Какая же чистой воды отсебятина и вкусовщина этот пост! Мне не нравится такая-то обувь, поэтому напишу, что она вышла из моды и вообще фу!
Итак, все же хотели узнать, на каких экспертов ссылаются авторы нашего любимого сайта? Первая же ссылка, в тексте про балетки, ведет сюда 😆 Какие ещё могут быть вопросы??