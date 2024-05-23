10 моделей обуви, которые лучше оставить в магазине, даже если на них скидка 99%

В город пришла жара, поэтому самое время доставать летнюю обувь. Вот только тут стоит быть аккуратнее, чтобы не попасть впросак, ведь некоторые туфли и сандалии уже безнадежно устарели. Эта подборка как раз о такой обуви, но крутые альтернативы вы здесь тоже найдете.

Балетки в буквальном понимании этого слова

На модных показах в этом году произошло громкое возвращение балеток, они вновь стали популярными. Однако эксперты говорят, что лучше не выбирать туфельки, похожие на настоящие пуанты. Лучше отдать предпочтение более дерзким вариантам с заклепками или другими необычными деталями.

«Плетеные» шлепки

Шлепанцы, у которых верхняя часть декорирована этакой плетеной косичкой, были в тренде очень долго, все уже от них устали. Более того, идут они далеко не всем, ведь массивная верхняя часть визуально расширяет ногу. Лучше выбрать более аккуратные варианты шлепок. Неплохо смотрятся и простые модели с надписями.

Обувь с кучей завязочек

Хоть ремешки и завязки сейчас в тренде, всему нужно знать меру. Обувь со слишком большим количеством завязок визуально укорачивает ноги, выглядит неэлегантно, а с юбкой — так вообще нелепо. И нельзя сказать, что это удобно, ведь завязки впиваются в кожу. То же самое касается и «гладиаторов». А вот минималистичные тонкие ремешки выглядят элегантно, а еще это горячий хит.

Обувь на массивной платформе

Bazzzay.free 17 минут назад Не знаю , наверно носить удобно, но визуально не изящно... - - Ответить

Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.

Шлепанцы-стринги

Шлепки с перемычкой для пальца, которая выглядит как «стринги», сейчас не в моде. Да и нельзя сказать, что подобная обувь добавляет очков стилю. Наоборот, нога в ней расплывается, выглядит шире. Лучше приобрести модные сегодня сандалии с двумя ремешками.

Туфли с прозрачными вставками

Viloty Anime 2 дня назад Ну почти красотища 😍 пяточки , основание и каблук приятно выглядят. Вот только, носочек слишком узок для стопы. - - Ответить

На первый взгляд такая обувь смотрится неплохо и не привлекает лишнего внимания к ногам. Но красиво она выглядит лишь на картинке. Ноги в таких туфлях безбожно потеют, и это сразу видно. А еще бросается в глаза тот факт, что вставки впиваются в кожу — в таких местах она белеет. Кроме того, такая обувь нынче не в моде. Лучше отдать предпочтение обычным босоножкам телесного цвета.

Топ-сайдеры

Обувь, которая изначально была придумана для того, чтобы ходить в ней по яхте, должна применяться по назначению. Она не стильная и не поднимает образ на новый уровень. Есть более элегантные модели — например, трендовые сетчатые балетки.

Неоновая обувь



В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.

Лодочки с открытым носком

Nika88 17 минут назад Лодочки-босоножки обычно называют "слингбэки", вдруг в следующей статье пригодится) - - Ответить

В этом году модные дизайнеры так и сяк делают пальчики ног открытыми. Но это не относится к классическим лодочкам — у этих моделей обуви открытый носок считается устаревшим. Лучше обратить внимание на лодочки-босоножки: их передняя часть закрыта, а вот пятка открыта. Выглядит такая обувь просто и роскошно, а благодаря ремешку она еще и удобная.

Модели д’Орсе

Bisquit 58 минут назад О, опять справа обувь как у меня. Только розовые тоже. 😁 - - Ответить

Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».