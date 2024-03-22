«Зачем привел приживалку?» Свекровь-змеюка пыталась выжить меня из семьи, но сама себя подставила

Когда мы с Вовой встречались, его мама терпела меня с натянутой улыбкой. Когда мы расписались и стали жить с ней под одной крышей, она слетела с катушек. Всего за год свекровь превратила мою жизнь в ад, но она даже предположить не могла, что бумеранг прилетит ей прямо в лицо.

Эту историю я расскажу от лица главной героини — моей сестры. По ее просьбе имена действующих лиц и некоторые детали изменены.

Часть 1. Здравствуйте, я ваша свекровь

Анна Павловна — женщина строгих нравов, педагог на пенсии. Придерживается принципа, что в мире есть два мнения — ее и неправильное. Второй принцип заключается в том, что ее Вовочка заслуживает самого лучшего. У него образцовая мать: понимающая, хозяйственная, правильная. Конечно, вторую такую женщину не найти, но невестка должна понимать, что она и так № 2, зато ей есть к чему стремиться. Лизу, первую жену Вовы, его мама считала замарашкой. В университете не училась, работает в магазине, ярко красится, противно смеется, плохо моет унитаз. Когда Вова развелся с Лизой, Анна Павловна скакала до потолка соседей сверху. Вот бы теперь сыночка нашел достойную женщину! Но Вовка женился на мне. Воспоминания свекрови сразу переписались. Оказывается, Лиза была хорошей девочкой. Да, необразованная, но она не пыталась из себя что-то строить! Красилась вульгарно, но так она хотела быть привлекательной в глазах мужа, просто ей не хватало чувства стиля! Убирать могла бы и получше, но зато она не закатывала глаза, когда в субботу вечером ее вежливо просили помыть окна и накрыть на стол перед приходом подружек свекрови. Все началось еще на свадьбе. Свекровь стала поправлять на мне платье, приговаривая: «Лизочка, плохо погладила тут, складки образовались». Я опешила: «Анна Павловна, все нормально с платьем. И я Света». Свекровь злобно зыркнула на меня: «Ну да, ты не Лиза...» Когда она отходила, мне послышалось: «А жаль». На банкете Анна Павловна 30 раз назвала меня Лизой. Громко жаловалась своей сестре, что невестка много ест. Во время первого танца отодвинула меня в сторону и вальсировала с Вовой. А ее тост я не забуду никогда: «Живите дружно и не спешите с детьми, ведь это большая ответственность. Многие разводятся из-за того, что женщина не готова быть женой и матерью».

Часть 2. Добро пожаловать в ад

Криптокартограф даркнета 19 часов назад Если мать хочет танцевать танец молодоженов с сыном, то всё с ней понятно. Там клиника и возможен только тотальный игнор. Это прям набат - - Ответить

Денег на квартиру у нас не было, мы поехали жить к свекрам. Вовкина комнатушка на 8 квадратов стала нашей общей, родительская спальня досталась свекру, а Анна Павловна перебралась в просторный зал, который до того времени служил гостиной. С порога свекровь стала рассказывать, куда складывать кастрюли и как утюжить шторы. Потом добавила: «Переодевайся, а то платье испачкаешь, когда будешь посуду мыть». Оказалось, перед банкетом родители Вовы решили дома «нормально поесть». Со стола убрать не успели, на нем красовались грязные тарелки, приборы, лоточки. «Еще плиту помой, будь добра. Я жарила оладьи и заляпала покрытие», — вспомнила Анна Павловна и пошла читать книжку перед сном. Посреди ночи она приперлась к нам, чтобы считать подаренные деньги. Тут же стала прикидывать, что на них купить. Для начала остановилась на новой стиралке: «Ты же гору одежды привезла! Ума не приложу, зачем замужней женщине столько коротких платьев. Боже, вот такое я бы точно не надела никогда». Проснулись мы в 6 утра — Анна Павловна пришла проветривать нашу комнату. Помещение заполнилось ее скрипучим голосом: «Расцветали яблони и груши...». Стояла дождливая осень. Я считала, что невестка обязана ублажать свекровь, это же мать моего мужчины. А она должна понять, что я ей не конкурентка. Ха! Мегере Павловне не нравилось все, что я делаю. Любые мои попытки завести человеческую беседу она пресекала. На каждый день у нее было для меня до 10 реплик вроде: «Кто тебя учил картошку чистить? Я разорюсь, если ты будешь такими кусками кожуру снимать»

«Тюль погладила? Почему сразу гладильную доску не убрала?»

«Не читай в туалете, свет не бесплатный»

«Попробовала твои голубцы — мне не понравились. Но другого ты ничего не приготовила, так что мы с отцом их съели. Ох, придется мне „Мезим“ пить. И изжога еще мучает — накормила невесточка, ничего не скажешь».

Карга сразу сказала, что коммуналку делим «на две семьи». Она собирала платежки и проводила расчеты, потом давала нам бумажку с суммой — ее надо было сразу выдать наличкой. Если прямо сейчас денег не было (мы с Вовой какое-то время работали на одном предприятии, и нам часто задерживали зарплату), свекровь бесновалась и шла звонить своей сестре. Нужно было срочно рассказать о том, как невестка-вертихвостка решила, что может жить за счет свекрови. Продукты покупали отдельно: я — для нас с мужем, свекровь — для них с отцом. При этом купленное мною мясо могло испариться за ночь. Когда я спрашивала, не брала ли она его, та орала: «Ты меня воровкой сейчас обозвала?! Да сдалось мне твое паршивое мясо!», — и шла звонить сестре. Нужно было пожаловаться, что невестка ее объедает. Лиза вот, хоть и была простой девкой, без изысков, но хоть не ела в три горла! В какой-то момент она запретила нам пользоваться холодильником. Раньше для нас была выделена одна полочка, а продукты, которые попали на полки свекрови, априори становились ее собственностью. Но она устала от того, что общее электричество тратится на охлаждение моих продуктов. Потом под запрет попали плита, микроволновка, чайник. Видите ли, я долго занимаю кухню, мои котлеты воняют на весь дом, а еще я ворую ее пакетики «Lipton». Мы с мужем просмотрели сайты объявлений и купили маленькую холодильную камеру, настольную плитку на 2 конфорки, кастрюлю, походную сковородку. Все пришлось запихнуть в нашу комнатушку. Отдельные тарелки, чашки, ложки мы купили раньше, но теперь и их забрали в свою комнату.

Свою ненависть ко мне свекровь стала проецировать и на сына. Начала шпынять Вову за то, что он долго моется, громко разговаривает, перестал говорить ей, сколько денег получил. И вообще, зачем он привел в дом «эту приживалку»? Муж огрызался, но считал, что проживем как-то. Есть крыша над головой — это главное. А свекру было все равно. Почти все время он зависал с мужиками в гараже. Старался не отсвечивать и с женой особо не общался. В какой-то момент Анна Павловна заявила, что она не меценат. Мы должны платить ей за проживание фиксированную сумму в месяц. На мои мольбы переехать муж отвечал: «Дорого. Мама перебесится». Мы платили, но так и остались на птичьих правах.

Часть 3. Невестка наносит ответный удар

© PxHere Катюша Азаренко 20 часов назад Невестка сразу знала, что свекровь её ненавидит но всё равно жила с ней в одной квартире ?

Может сразу надо было искать варианты, а не надеяться на то, что мама смирится или перебесится ?

И почему нельзя было пожить в квартире родителей невестки ? - - Ответить

Свекровь вечно шарилась по нашей комнате, перекладывала мои вещи, могла «случайно» пролить кофе на кровать или порвать мои колготки. Как-то выбросила мои новые сапожки, потому что это «колхоз лютый». И мое терпение лопнуло. Я заявила, что вычту стоимость сапог из нашей ежемесячной платы, и заставила мужа врезать в дверь замок. Раньше мать запрещала, а Вова «не хотел нагнетать». Так на следующее утро эта ненормальная сняла дверь с петель! Как я ей отомстила? Довольно изысканно. Я заказала мощную бронированную дверь с доставкой на тот день, когда свекровь собралась проветрить кости с подружками. Специально взяла выходной и вызвала мастера. Уточнила, что дверь должно быть очень трудно снять. А еще нужно старую дверь прикрепить к каркасу кровати в зале. Мужик посмотрел на меня странно, но присобачил дверь к лежбищу свекрови. Я набросила сверху матрасик и пошла пить кофе. Свекровь вернулась ночью. Утром Анна Павловна жаловалась, что почти не сомкнула глаз: то ли в боку что-то кололо, то ли я так громко храпела, что даже через стенку было невыносимо слушать эту какофонию. Потом ушла застилать постель. Ее рев слышал весь район. Она пыталась сместить дверь, но тщетно. Орала, вызвала полицию. Те приехали, послушали ее и уехали. А в один прекрасный день Вовка сообщил, что уезжает в командировку на 2 месяца. Компания открывает новый филиал. Если он себя проявит, дадут повышение — ехать точно надо. Перед отъездом любимый попросил меня не лезть на рожон и обещал, что все наладится.

Оля Куликова 19 часов назад Т.е. деньги на бронированную дверь и странные манипуляции со старой дверью у нее нашлись. Причем собственные, т.к. с молодым мужем она не советовалась, как их потратить - - Ответить

Свекровь стала отрываться по полной. В один день заявила, что мои трусы забили сливной фильтр. Так что теперь я свои вещички буду стирать вручную. И чтобы не вздумала вешать их в ванной, а то ведь «мужчины смотрят на это безобразие». Я стала ходить с пакетами одежды к родителям, но кикиморе решила отомстить. Купила 6 пар ядрено-розовых стрингов размера XXL и, вооружившись иголкой с ниткой, вышила на них вариации имени свекрови: «Анечка», «Анюта», «Анька» и так далее. Они ждали дня икс — свекровь устраивала посиделки с бывшими коллегами в честь какой-то очень важной для них даты. Пока фурия крутилась у стола, гости ходили мыть руки в ванную. А я веселилась, глядя, как они оттуда выходят. Математичка залилась краской, учительница литературы почти упала в обморок, зато трудовик (его свекровь не любила, но ей с подружками-матронами нужен был мужчина за столом) вышел радостный. Когда все уселись, повисло неловкое молчание. Через какое-то время свекровь сама пошла в ванную, увидела на веревочке 6 пар трусов со своим именем и побежала ломиться в нашу комнату. Я не открыла, потому что лежала и ржала. Вечером был скандал. Павловна орала, брызгала ядовитой слюной и клялась, что «больше цацкаться не будет». А утром вдруг заявила, что они с отцом уезжают на дачу, потому что со мной на одной территории находиться невозможно. Они действительно умотали, пообещав вернуться через неделю, а то и две. На радостях я взяла отпуск, а потом грянул гром.

Часть 4. Нокаут

Безмятежность того утра испортил звонок Анны Павловны. Она попросила меня приехать на дачу. У нее подскочило давление, муж ушел куда-то с соседом, она одна. В скорую звонила — сказали просто сделать укол. Да, мы не ладим, но могла бы я переступить через свою гордыню и приехать? И заодно купить уколы, потому что возле дачи нормальной аптеки нет. Я стала собираться, не зверь все-таки. Полтора часа тряслась в автобусе по разбитой дороге, чтобы застать кикимору за копанием в грядках. Она прощебетала, что нашла таблетки, они сбили давление, ей лучше. Но раз я приехала, может, чаю попьем? Еще сильнее я офигела, когда она стала уговаривать меня нарвать цветов, чтобы дома в вазочку поставить. Вернувшись с охапкой пионов, я решила прощаться и валить отсюда. Ближе к городу стали приходить СМС о пропущенных звонках от мужа. Наконец-то появилась мобильная связь, в дороге ее не было вообще или она пропадала. Каждый день мы с Вовой созванивались ближе к 19.00, потому что с утра и до 18.00 он работал и не мог вырваться. Не понимая, что могло заставить его названивать мне днем, я набрала мужа. Он сбил вызов и не брал трубку еще около часа. А потом перезвонил и сказал, что подает на развод. Мир рухнул.

Часть 5. Подозрения

Вова вернулся через 3 дня. Сказал, что знает о моих изменах, велел собирать вещи. Посредством слез и скандала я выяснила, что в тот день ему стал названивать его любимый дядя, муж маминой сестры. Он даже написал СМС и попросил срочно перезвонить. Вовка разволновался, вырвался на пару минут и набрал дядю. Тот и сообщил страшное: «Светка твоя мужиков домой водит, пока тебя нет. Люди давно об этом говорят, но мне не хотелось сплетни передавать, мало ли. Но вот сейчас Света с каким-то хмырем из подъезда выходила. Вов, они целовались!» Муж стал наяривать мне, но абонент был не абонент — видать, выключила телефон. Я стала оправдываться — ездила, мол, к твоей маме на дачу! Ты звонил, когда я ехала обратно, а там почти всю дорогу нет связи, сам же знаешь. Муж отбивался — уже поговорил с мамой. На даче меня не было. Что мне там делать вообще? Помогать старой больной свекрови, которая горбатится в поле? Ага, еще бы. Более того, его мама звонила мне по какому-то важному поводу, но я свернула разговор, а в трубке послышался мужской голос. Может, Анне Павловне показалось, она ничего не утверждает, но не удивилась бы, если бы узнала, что невестка ходит налево, пока сыночка в командировке. Я пыталась докопаться. Кто говорил о моих изменах? Что дядя делал у нашего дома? Почему его мать нагло врет? У Вовы ответов не было, он только орал. Потом согласился, что ситуация странная, но лучше нам пожить отдельно и все обдумать. Его достала вечная ругань в доме. С Лизой его мать тоже не ладила, но до такого не доходило. Маменька никогда даже не заикалась о том, что невестка гуляет. Может, дыма без огня не бывает? А, Света? Мне стало так обидно, что я собрала вещи и поехала к родителям. Я не могла понять, как Анна Павловна додумалась до такой подставы. Почему Вова верит ей, а не мне? Нужно ли вообще пытаться что-то ему доказать после слов про Лизочку? Моя мама сказала: «Просто запей водой». Потом добавила: «Они ж там все ку-ку».

Часть 6. Прозрение

Старая ведьма сама спалилась. Она так радовалась победе, что снова и снова смаковала ее со своей напарницей — сестричкой. Той самой, которая месяцами подначивала своего мужа, любимого дядю Вовы, и доносила ему «слухи» о гулящей мне. Которая пришла к нам полить цветы, но увидела у подъезда меня с левым мужиком и, будучи женщиной приличной, сразу позвонила своему супругу. Плакалась, что не может рассказать о таком ни сестре, ни племяннику, которому нагло изменяют, пока он зарабатывает на кусок хлеба для семьи. Да и Светка ж явно настроила мужа против матери и тетки, он им не поверит. Лучше о таком Вове расскажет дядя. Только не надо говорить, что эту гадину тетя застукала. План был надежный как швейцарские часы, но не стоило обсуждать его по телефону, забыв о том, что сын уже не в командировке и после работы приходит домой. Собрав несколько частей пазла, Вова устроил всем разбор полетов и прозрел. Муж дежурил под моими окнами, таскал цветы, стоял на коленях. Мне было дико обидно, но в то же время и приятно. Из дома он ушел, какое-то время ночевал у приятеля. А когда предложил снимать квартиру в другом городе (фирма еще и компенсирует часть аренды), я согласилась. 12 марта у Анны Павловны был день рождения. В гости нас никто не звал. А мы ей и не звонили.