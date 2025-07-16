15 историй из семейного архива, от которых можно улыбнуться, а можно залиться краской от ушей до пяток
Каждая семья — это маленькая вселенная со своими законами, шутками и, конечно, тайнами. Какие-то секреты бережно хранятся годами, а какие-то всплывают за семейным ужином и вызывают волну смеха и легкого стыда.
В конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что даже у домашних питомцев могут быть секреты.
- Когда я был классе в третьем, я приходил домой со школьных занятий примерно в час дня. Родители приходили в шесть. Обедать мне приходилось самостоятельно. Родители оставляли мне на обед суп в большой кастрюле, из которой я сам должен был перелить его в маленькую, разогреть на плите и поесть. Однако на деле я, налопавшись на переменке дешевых сладких пончиков из школьного буфета, суп есть не хотел. Но, чтобы не расстраивать строгих родителей, просто сливал часть супа из большой кастрюли в унитаз. Спалился я однажды по глупости — забыл в туалете крышку от кастрюли. © fish.hleb / Pikabu
- Как-то в детстве я написал имя младшей сестренки на стене чулана карандашом. А сам маме решил выставить это дело так, словно это сестра написала свое имя. Но маму провести не удалось: она же знала, что моя сестра еще не умеет писать. До сих помню, как глупо я тогда себя чувствовал, но в то же время улыбаюсь, вспоминая это. Мило, но мама до сих пор не закрасила эту надпись. © Unknown author / Reddit
- Каждый год моя мама ездит за границу к своей старшей сестре. Когда я была младше, то за нами с братом присматривал папа. Это была неделя, когда нам было все позволено. Мы играли в видеоигры до ночи, ели много сладкого и ужинали пиццей. Но это все мы держали в секрете, потому что не хотели расстраивать и злить маму. Однажды она позвонила папе и сказала, что уже в такси едет домой. Мы ждали ее на день позже, поэтому в квартире был беспорядок. Я еще никогда так быстро не убиралась. Но мы успели. Мама зашла в квартиру, похвалила нас за хорошее поведение и начала раздеваться. Вслед за ней постучал курьер. Папа быстро сориентировался и сказал, что заказал пиццу, чтобы не тратить время на готовку, а приехала она так быстро, потому что появилась новая услуга — экспресс доставка. Мама поверила и ничего не узнала о нашей неделе видеоигр и сладостей. © Палата № 6 / VK
- Жена не любит, когда я слышу, как она играет на виолончели. Увидев меня, она сразу смущается, прячет инструмент. Поэтому, когда я слышу, как она достает виолончель, я тихо сажусь поодаль и слушаю. Она играет прекрасно, хотя и утверждает, что посредственно. Сегодня мы слушали ее игру вместе с сыном, на его лице все время была улыбка. К сожалению, мы не можем рассказать жене об этом, потому что она думает, что была одна дома. © ****d79 / Reddit
- Ценю в мужчинах начитанность, эрудицию. Однако, сама не всегда могу выделить время на чтение. Мой парень тоже постоянно занят, и меня всегда интересовало, когда он успевает так много читать. Тайна была раскрыта, когда я впервые зашла в уборную у него дома. На двери там висело распечатанных 3 страницы какого-то чтива. Оказалось, он делает это в туалете. Печатает по несколько страниц книги в день и не тратит на чтение дополнительное время. Вот это и правда продуктивный человек. © Палата № 6 / VK
- Всегда находила идеальные сочетания специй для разных блюд, не используя вкусовых добавок. Правда, мой жених говорил, что у его мамы суп лучше. Перепробовала все, но вердикт один — не то. Однажды у меня не оказалось нужных приправ, и я добавила в суп завалявшийся в серванте бульонный кубик. Оказалось, что в нем-то и был секрет. Столько комплиментов я не получала никогда. © Подслушано / Ideer
- Я очень чутко сплю, поэтому, когда мой жених встает на работу, он всегда меня будит. У него есть маленький ритуал, ради которого я всегда притворяюсь, что сплю. Он подходит, встает на колени и целует меня в лоб, а потом шепчет, что любит меня. Затем он медленно встает и, хихикая, выбегает из комнаты, закрывая дверь как можно тише. Мне кажется, в этот момент он ощущает себя тайным агентом, у которого есть свой маленький секрет. Поэтому я никогда не расскажу ему о том, что не сплю. Не хочу портить магию момента. © Creative_Keys / Reddit
- Была в гостях у дедушки с бабушкой, которые всегда восхищали меня и были примером крепких отношений. Как-то я спросила, в чем их секрет и как они умудрились прожить вместе так долго. Дед начал рассуждать о любви, взаимоуважении, понимании, чувстве ответственности, приправил это все метафорой о лебедях, а в конце поцеловал бабушку в щечку. Бабушка же пожала плечами и ответила: «Не знаю, но все-таки две пенсии лучше, чем одна». © Палата № 6 / VK
- Моя мама готовит самый вкусный в мире рисовый суп, и я всегда хотела научиться делать такой же для своих детей. Когда я пыталась узнать рецепт, она мне его дала, но суп не получился таким же вкусным. Я попробовала второй раз — снова не то. Тогда я пригласила маму понаблюдать за мной, чтобы она сказала, что я делаю не так. Она наблюдала, а потом раскрыла мне свой секрет: всегда, когда готовишь еду для любимых, думай о них. Думай как ты их любишь, какие они замечательные. Вспоминай их лица, вспоминай ваши прекрасные моменты. Готовь только в хорошем настроении, и тогда все получится. В начале я не верила, а потом попробовала, и правда. Суп получился очень вкусный. Такой же, как у мамы. Теперь я готовлю только в хорошем настроении и всегда думаю о близких, а когда такого настроения нет, то всегда можно заказать доставку. Теперь это мое кулинарное правило! © Мамдаринка / VK
- Жена думает, что я работаю за компом, но на самом деле я пишу рассказы. И делаю это уже много лет. Мне нечего скрывать, я просто держу это при себе. Никто из родных не в курсе моего хобби. На сегодняшний день я написал уже 56 рассказов. © SuvenPan / Reddit
- Я люблю покупать разные забавные носочки сыну, когда дело доходит до их стирки, во всех парах не хватает одного. Я спрашивала у сыночка куда он их девает, а он говорил, секрет и убегал хихикая. Перерыв весь дом, я нашла разукрашенную коробку, в которой были все пропавшие носки. Вот теперь думаю, может, он коллекцию собрать хочет? Видимо, любовь к носкам у мужчин передается из поколения в поколение. © Мамдаринка / VK
- Я родила. Когда ребенку исполнился годик, свекровь собралась на операцию и потребовала, чтобы я поехала с ней. Муж возмутился, но она его осадила, мол, не сахарный — посидит со своим ребенком. А я ее и в душ смогу сводить. Но на самом деле она просто устроила мне недельные каникулы. Мы жили в пансионате, я отсыпалась и отъедалась, гуляла, пока она была на обследованиях. Когда я ее спросила, почему она это делает, свекровь ответила: «Что-то мой оболтус стал сильно на своего папашку похож. Не хочу, чтобы ты от него сбежала, как я когда-то. Все же он тебя любит.» Кстати, мужу эта неделя на многое открыла глаза, и он понял, что сидеть с ребенком реально тяжело. © Мамдаринка / VK
- Однажды пришла к дедушке с бабушкой. Бабуля на кухне готовила, а я с дедом на диване общалась. И тема зашла про их отношения, как они уже 50 лет вместе живут. Хотела узнать в чем секрет. Дед говорит:
— В понимании друг друга с полуслова. Вот смотри.
И кричит:
— Зииина!
А бабуля ему сразу:
— Да, драники будут, готовлю.
Через минуту кричит уже другим тоном и громче:
— ЗИИИИНААА!
Бабуля с кухни:
— Я не знаю, где твой пульт от телевизора!
Я хочу так же в старости. © Палата № 6 / VK
- Муж говорил, что ему стыдно на работу носить судочки с едой, и я думала, что его переубедила. Но оказалось, он покивал только для вида и скармливал еду собачке во дворе. Был уверен, что не узнаю, а я спалила. Взяла и забрала эту собаку к нам домой, а когда муж пришел, сказала, чтобы не бегал по дворам в поисках песика — сразу дома все отдавал. Видеть его лицо в тот момент было бесценно. Муж с судочками смирился, а Джесси теперь живет с нами. © Мамдаринка / VK
Бонус: у кота тоже есть право на личную жизнь
- У меня в семье трое детей и щенок, у всех очень высокая активность. Еще есть кот, который пропадает где-то с 8 до 22. Думала, куда же он прячется так хорошо, что его целый день не видно, пока не спалила кота, выходящего из посудомоечной машины. Днем мы ее не включаем. Теперь подумываю о том, чтобы тоже там прятаться. © Подслушано / Ideer
А когда с секретами уже невозможно мириться, то дело доходит до развода, но лучше узнать заранее, что может выкинуть человек, который был раньше ближе всех. В этой статье собрали 15 историй о бывших, о которых как вспомнишь, так вздрогнешь.
Комментарии
Тоже всю жизнь терпеть не могла судочки, пока не познакомилась с японской кульурой.
Теперь если надо собираю судочки по принципу бенто, чтобы вся еда была сухая, соцс с отдельной плошке если надо и все аккуратно упаковано. Так гораздо приятнее