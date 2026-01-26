14 житейских историй, в которых справедливость восторжествовала самым неожиданным образом

У родителей на даче под картошку было всего три грядки, ей занимался исключительно отец и вообще не напрягался - раз за сезон как попало тяпал и окучивал. Но урожай у него был всегда вдвое больше, чем у соседа, который лопался от зависти. Буквально за забором, в 50 см, и земли больше, он и подкармливал, и ухаживал, и колорадских жуков давил - отец неизменно обходил его без всяких усилий.