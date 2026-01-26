У родителей на даче под картошку было всего три грядки, ей занимался исключительно отец и вообще не напрягался - раз за сезон как попало тяпал и окучивал. Но урожай у него был всегда вдвое больше, чем у соседа, который лопался от зависти. Буквально за забором, в 50 см, и земли больше, он и подкармливал, и ухаживал, и колорадских жуков давил - отец неизменно обходил его без всяких усилий.
14 житейских историй, в которых справедливость восторжествовала самым неожиданным образом
Мир полон людей, которые уверены, что правила написаны не для них. Они лезут без очереди, шумят под окнами в пять утра и без зазрения совести едят чужие обеды. Но у каждого терпения есть предел. Иногда, чтобы восстановить гармонию в отдельно взятом дворе или офисе, нужно проявить твердость или даже пойти на маленькую хитрость. Перед вами истории о людях, которые не побоялись дать отпор несправедливости и доказали: добро должно быть с хорошим чувством юмора.
- Зашел пафосный клиент: гонял меня по всему меню, хамил, щелкал пальцами. В итоге — счет на круглую сумму, а чаевых оставил ровно одну монетку, унизительно бросив ее в стакан. Он ушел, а я, убирая стол, нашла его забытый кошелек, туго набитый купюрами. Я догнала его на улице и с улыбкой вернула пропажу. Он открыл кошелек, проверил деньги, потом посмотрел на меня, густо покраснел и дрожащей рукой протянул мне 5000. Стыд — лучшее наказание.
- У соседа есть 4 или 5 машин, которые он паркует на ограниченных местах перед нашим домом, а не на дополнительной парковке недалеко от него. Иногда он просто сидит в своих машинах и включает громкую музыку с тяжелым басом в 5 утра. И вот однажды ночью один его авто отбуксировали эвакуатором. Я была в восторге от этого. © NeedsItRough / Reddit
- Был у родителей участок под картошку от комбината. Сажали всей семьей. Потом папа регулярно ездил пропалывать, окучивать. Пришло время выкапывать. Вывоз был организованный: привозят всю братию на участки, приводит отец наше семейство — а участок полностью выкопан. У нас полный ступор, а мама тихо говорит: «Это не наш участок...»
То есть отец все лето ухаживал за чужим участком, а тамошний хозяин смекнул, что кто-то старательно возделывает его землю, и до централизованного завоза все выкопал. А наш участок был по соседству — полностью зарос травой и бурьяном. Мы попытались что-то найти среди сорняков. Лето выдалось нереально сухим. У людей картофель не уродился. А вот под сорняковым одеялом влага сохранилась и питала картошку. В итоге все ехали назад кто с мешком, кто с двумя, а нам пришлось у всех забирать лишние мешки, чтобы уместить весь урожай. Все-таки справедливость восторжествовала! © BuZZZeRUS / Pikabu
- Стою в длиннющей очереди — как всегда, работает одна касса из трех. Очередь движется со скоростью черепахи. Решаю исправить недоразумение и говорю кассирше: «Будьте добры, позовите, пожалуйста, второго кассира». Она окидывает меня презрительным взглядом:
— Нет, не позову.
— Эм... а в чем проблема?
Молчит. Но даже с расстояния в два с половиной метра слышно ее тихое бурчание. Наконец подходит моя очередь. Кассирша пробивает товары, долго отсчитывает сдачу и высыпает мне деньги на ладонь — мелочью. При том, что в кассе были бумажные купюры. Но нет — она решила по-другому.
Может, я параноик, но, по-моему, она решила меня проучить. Всю мелочь я положил в отдельный карман и забыл о ней. До сегодняшнего дня. Прихожу в тот же магазин. Становлюсь к той самой кассе. Пришло время платить. В одном кармане — купюры, в другом — тот самый железнокопеечный эквивалент. Угадайте, чем я расплатился?Выражение лица кассирши, пересчитывающей эту «радость», было бесценным.
Как говорится, мелочь — а приятно. © Unknown4224 / Pikabu
- Сидели компанией из десяти человек в кафе. Кроме своей девушки и друга, я никого не знал. Вижу, как девушка, которая только что целовалась с рядом сидящим парнем, берет трубку и начинает разговор: «Да, милый. Нет, с подругами. Я тоже люблю тебя и скучаю». И никого это, блин, не смутило. Мне стало жалко парня. Я попросил у этой девушки телефон, отошел и позвонил ее «милому». Пришлось объяснить, кто я и откуда у меня номер, но парень оказался адекватным — все понял. Через пять минут ей звонят. Она убегает в туалет, а дальше — классика: истерика, слезы и угрозы в мой адрес. Мужики, не будьте равнодушными. Сегодня вы поможете кому-то, завтра помогут вам. © sSmart / Pikabu
- Работаю на шахте. После смены — душ. Банные принадлежности у каждого свои. Напарник заметил, что полотенце всегда влажное, а дорогой шампунь понемногу исчезает. Решение простое: он купил пять тюбиков зеленки и залил их в шампунь. Через день коллеги рассказывают историю про одного начальника. Тот намылился — и с него потекла зеленая вода. Видели все. Через час он так и не отмылся, быстро оделся и сбежал. Чужие принадлежности больше не трогал, а вот кличка «Шрек» осталась навсегда. © AntSilveR / Pikabu
- У меня была коллега, с которой мы регулярно общались, иногда дружески болтали. А потом ее повысили. Она тут же начала относиться ко мне совсем по-другому. Мы на 99% работали из дома и должны были появляться на работе только раз в месяц около 8 утра. Я опоздала на 4 минуты.
Она начала унижать меня, оскорбляя в чате. Со временем она начала заявлять, что ее должность выше моей и что она на самом деле босс. Я всегда отвечала спокойно и никогда не использовала оскорбительных слов. Однажды она сказала что-то о том, что моя семья не может просыпаться вовремя. Мой брат в то время работал в той же компании и случайно опоздал. Это стало для меня последней каплей, я показала эту переписку своему другу, который сообщил об этом менеджеру. Менеджер попросил меня и девушку предоставить скриншоты. Она отказалась, а я предоставила все. Ее уволили. © Same_Measurement1216 / Reddit
- Случай с знакомой. Покупает продукты. Кассирша тихо:
— Можно я вам товар на два чека разобью?
— Ну, бейте.
Пробивает два чека и громко: «Поздравляю! Вы у нас сотый покупатель, получите тостер!» У следующей покупательницы истерика: «Сотая я должна быть!» Кассир отвечает, что девушка попросила два чека. Знакомая все сразу поняла и подтвердила. Выяснилось, что тетка караулила «сотого покупателя» весь день и уже получила пару тостеров. Так кассиры боролись с наглой халявой. © HE0H / Pikabu
- Начальник плохо справлялся со своей работой и обвинял меня в своих ошибках. Я просто стоял на своем и не поддавался ни одному из его все более безумных требований. Наконец, он крикнул мне свои последние слова по этому поводу, повернулся, чтобы уйти, торжествуя победу, и наткнулся на стену, потеряв ориентацию в комнате. Он даже не был близок к выходу. Мне нравится думать, что он тоже регулярно переживает этот момент. © flyguy42
- Каждое лето я ездила в деревню к бабушке. И в очередное лето бабушка отправила меня на детскую площадку в школу: как летний лагерь, но без проживания, с 10:00 до 17:00. Как-то раз в столовой на обед давали половинки яблок. Меня это возмутило, потому что у нас в городе всегда давали целые яблоки. О чем я и сказала в столовой тетке, которая их раздавала. Она процедила сквозь зубы что-то вроде: «Вот и езжай в свой город». Меня это задело. Самое лучшее, что тогда придумал мой детский мозг, — это поговорить с директором школы (а то вдруг она не знает об этом беспределе). И самое удивительное — это сработало! В этот же день нам всем дали по целому яблоку к той половине, и в другие дни тоже давали целые. Вы бы видели, как смотрела на меня эта тетка! Вот так ребенок в 8 лет одержал маленькую победу над несправедливостью. P. S. Яблоки никогда особо не любила. © anamig / Pikabu
- Второй раз сталкиваюсь, как женщина лезет без очереди. Я говорю кассиру: «Пробивайте все вместе, она оплатит». Ее сразу же куда-то сдуло: «Ой, это ваше!»... © At.the.moment / Pikabu
- Иду к другу. У подъезда пацанчик клеит рекламу прямо на дверь, игнорируя доску «для рекламы». Мужик из подъезда делает замечание:
— Ты че, слепой? Вот же доска, зачем сюда клеить?
— Куда хочу, туда и клею.
Разворачивается и уходит.
Мужик со спокойным лицом срывает рекламу со свежим клеем и клеит ее на спину пацанчику. На возмущение получает справедливый ответ от мужика: ’’Куда хочу, туда и клею!’’ © Fenczrol / Pikabu
- В офисе кто-то постоянно воровал мои обеды. Решила вычислить прохвоста и приготовила свои фирменные пирожки с мясом, но с маленьким секретом. В разгар обеда с кухни раздался дикий вопль, и мы увидели, как наш суровый бухгалтер пьет воду прямо из-под крана, пытаясь потушить пожар во рту. В начинку я щедро добавила перца чили. С тех пор мои контейнеры обходят стороной, а бухгалтер стал невероятно вежливым.
- Я люблю иногда покачаться на качелях, чаще всего иду в соседний двор, потому что в нашем дворике качельки совсем игрушечные. Вот обычным вечером я сижу, качаюсь, никого на площадке нет, никому не мешаю. Слышу крик с многоэтажки: «Эй, я кому сказала, убирайся отсюда». Скажу честно, я не сразу поняла, что это мне. Она продолжала кричать что-то вроде: «Это для детей, зачем я тогда деньги сдавала». Я не обращала внимания и продолжала сидеть. Вскоре стало тихо, думала, она успокоилась. А нет, вон из подъезда выбежала. Подошла ко мне и стала угрожать, что заявление на меня напишет. Я попыталась ей объяснить, что я тоже ребенок, может и в душе, но мне даже и 15-ти нет.
Это не незаконно, я могу хоть пару раз качнуться. Тут она демонстративно достает свой телефон из пальто, вслух проговаривает цифры и звонит. Другие бабушки, которые сидели около подъезда, сказали ей успокоиться. Ей наконец ответили. У некоторых простых телефонов динамик такой, что при разговоре с кем-то все слышно. Она рассказала про ситуацию, попутно злобно оглядывая меня, на что, видимо, участковый ей ответил: «Валентина Ивановна, еще раз позвоните по такому поводу, накажут не ребят, а вас. Всего доброго». Женщина была в небольшом шоке, попыталась мне что-то сказать, но в итоге махнула рукой и присоединилась к бабушкам у подъезда. © Suiml / Pikabu
