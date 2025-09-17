17 историй, героям которых было и смешно, и стыдно одновременно

Кто из нас не попадал в неловкие ситуации, после которых краснеешь, как вареный рак и надеешься, что все поскорее забудут о твоем позоре? Ну и ладно — зато, вспоминая такие моменты, можно от души посмеяться и потом травить крутую байку в компании.