17 историй, героям которых было и смешно, и стыдно одновременно
Истории
5 часов назад
Кто из нас не попадал в неловкие ситуации, после которых краснеешь, как вареный рак и надеешься, что все поскорее забудут о твоем позоре? Ну и ладно — зато, вспоминая такие моменты, можно от души посмеяться и потом травить крутую байку в компании.
- Моя минута позора, была когда мне было лет 20. Пошли мы с подружками в кафе и там весь вечер мне улыбался молодой человек, сначала поздоровался, потом немного погодя спросил, как у меня дела, потом спросил когда я могу к нему наведаться? Я думала, что он со мной заигрывает и кокетничала в ответ, но когда он сказал, что ему еще надо со мной побеседовать в спокойной обстановке, возмутилась такому напору, а потом выяснилось, что он вчера приходил ко мне домой в форме полицейского и снимал показания по поводу моей машины, которую разбили хулиганы, но я его без формы просто не узнала и все его вопросы были не флиртом, а по делу. Было стыдно... © Виктория / ADME
- Я когда училась, была забавная история. Сидим всей группой, ждем начала пары. Начало курса, предмет новый, преподаватель незнакомый и слегка опаздывает. Наконец появляется, спешно извиняется, раздаёт по столам какие-то раздатки и сходу начинает закидывать вопросами, на которые мы — гуманитарии — не то что ответить, мы даже понять не можем, о чём это. А преподаватель закипать начинает, мол: «Да вы что?! Это простейшие формулы прошлого курса! За лето вообще ничего в головах не осталось?!» Наконец кто-то смелый из группы решается поинтересоваться, а какой, собственно, у нас сейчас предмет, потому что ждём-то мы теорию перевода, но вопросы явно не по ней... Преподаватель замирает, уже более осознанно нас рассматривает и вкрадчиво так: «Вы не математики, да?.. И это не четырнадцатая аудитория?..» Получив сочувствующий отрицательный ответ, выругивается и убегает искать своих студентов. © Lyssa / ADME
- На своей первой работе (а было мне 18 лет) ехала по делам по незнакомому маршруту. Проезд принято у нас было оплачивать при выходе через переднюю дверь (или обилечивали). В итоге остаюсь в автобусе только я и тетка, сидящая недалеко от водителя. И смотрит она на меня не отрываясь. Я уже вся извелась, что со мной не так. И перед выходом протягиваю деньги, а она мне и молвит человеческим голосом: «А я все думаю, когда ж ты соизволишь за проезд заплатить...». Оказывается, здесь надо было при входе... и да, я до сих пор невнимательная. У кого новые туфли, тоже не замечаю. © Overslept / ADME
AI-generated image
- Зима, холодно, все в больших пуховиках, большей частью черных. И у моего мужа в том числе. В магазин зашли вдвоем, я увидела апельсины мои любимые, метнулась сразу их набирать, взвешивать. Оборачиваюсь — смотрю, муж напротив спиной ко мне наклонился и тоже что-то выбирает. У меня настроение от апельсинов приподнятое, я сзади на него наскакиваю, обнимаю, ору в ухо: «А я лепесины взяла!» Ну естественно, это был чужой мужик. Оборачивается, на лице легкая паника. В паре шагов мой уже стоит, с вопросом в глазах смотрит, как я левого чувака обнимаю.
Ну и сразу там же мысль в голове — как хорошо, что я уже умудренная годами и сединами тетка, меня таким не пронять и просто хохотала сама вместе со всеми участниками сценки. А в молодости бы не спала после такого неделю, переживала за такой конфуз. © CatKate / ADME
- Выходим из поликлиники — я муж и дочка. Он нас должен был домой отвезти. Смотрю, стоит серая машина, совсем как наша. Ну я и подумала, что это она. Муж на брелоке нажал кнопку и наша машина пикнула, она чуть дальше стояла. Но я этого не поняла и усадила дочку в ту машину, возле которой стояла. Муж подходит и с круглыми глазами с круглыми от шока глазами говорит: «Ты чего сделала? Вообще, что ли? Выходи давай отсюда!» А я не поняла, почему выходить, он же должен отвезти. А он такой: «Это чужая машина!» Я говорю: «Так она же на нашу сигнализацию пищала?» Потом только дошло. Сели в нашу машину и я вспомнила, что такая же машина у маминых соседей, а они как раз в поликлинике были. Позвонила им, говорю: «Я чуть на вашей машине не уехала, вы чего ее не запираете?» А они такие: «А у нас там брать нечего». © Татьяна Алиуллова / ADME
- Я как-то ведро попкорна в кинотеатре схватила с полки и стояла в очереди к стойке с ним как дура, чтоб расплатиться. А работник, смеясь, мне объяснил, что на полке стоят образцы размеров ведерок, а мне он лучше выдаст свежий. До сих пор стыдно! © Зарина Аксель / ADME
- Я своего загулявшего кота такими словами звала домой, что мужики оглядывались нервно как-то. А я всего лишь говорила, что этот гад спать со мной больше не будет. © Марина / ADME
- Как-то зимой впопыхах я забежала в автобус, схватилась за поручень и еду. Через пару остановок дошло, что поручень какой-то ненадежный, шатается. Пригляделась — это школьник-подросток лыжные палки везет. И в глазах у него такой страх: отдаст ли эта сумасшедшая палки, когда ему выходить надо будет. Я, конечно, извинилась, палки отпустила. От неловкости провалиться хотелось, даже чуть не вышла на ближайшей остановке. Но, знаете ли, за проезд уплачено, поэтому просто ехала красная что стоп-сигнал. © Madam Boo / ADME
- Как-то я шла в направлении женского туалета в ТЦ. Дело было летом, на мне были шорты до колена и футболка оверсайз, а еще я ношу короткую стрижку. Вдруг перед самым входом меня отталкивает высокий парень солидной комплекции и еще говорит что-то грубое, типа, шевелись давай, что так медленно. Заходит такой себе крутой альфач, а там одни дамы: кто из кабинки выходит, кто перед зеркалом прическу поправляет. Он сразу покраснел, побледнел и такого деру дал, что меня до сих пор смех разбирает, как это вспомню. © Инга из Вартейга / ADME
- Подруге сильно нравился один парень, а тут как раз вечеринка у общих друзей. Она при параде, даже накладной хвост прицепила. Парень таки на нее глаз положил, а потом провожать пошел. Лето, звезды... он ее целует, а потом как завопит: «Что это? Что это? Почему у тебя так лезут волосы? Ты больна? Как я мог оторвать тебе волосы? Так не бывает! Что это?» Оказалось, что этот идиотский хвост отвалился и остался в руке парня, пока он ее целовал. Он вопил и никак не хотел успокаиваться. Что-то после этой истерики он ей как-то разонравился. © Ирландские сливки / ADME
AI-generated image
- Мы с мужем как-то хотели посмотреть фильм, нашли в каком кинотеатре, посмотрели время — вроде впритык, но на ближайший сеанс должны успеть, ну мы и поехали. Приезжаем, покупаем билет — в кассе никого, что самое удивительное, места в центре свободны, и вообще, судя по всему, кроме нас никто его не захотел смотреть, но нам так даже лучше. Мы прямиком в зал, контроллера нет, ладно, нам и не нужно. Заходим — пустой зал и только 2 человека сидят и смотрят фильм, который уже идет. Мы подходим, а они сидят на наших местах! Мы от такой наглости аж прибалдели, можно было бы сесть рядом — зал то-пустой, но тут было дело принципа. В общем, мы стали их сгонять с наших мест, а они что-то рассказывают про то, что это их места. Но мы им такие: «Нет, проваливайте, пожалуйста» В общем, мы минут через 5 поняли, что мы пришли хоть и в этот кинозал, но реально на фильм, который шёл перед нашим и уже почти закончился. Смотрели себе спокойно люди фильм, а за 15 минут до окончания явились чудики и начали их сгонять с их мест. © Tory / ADME
- Жила в Испании, и у меня была своя машина, но однажды она была в ремонте и я поехала на автобусе. Захожу в переднюю дверь, людей много и на самом переднем сиденье сидит девушка, край сиденья (сантиметров 50) свободен и я плюхаюсь с ней рядом. Мне тесно,я всю дорогу думаю, какая невоспитанная у меня соседка, не хочет подвинуться. Ерзаю на месте, пытаясь удобнее устроиться. Девушки, стоящие рядом, смотрят на нас, перешептываются. Так проезжаем несколько остановок и она выходит, а я вижу что после нее осталось не так много места, оглядываюсь назад, сравнивая свое сиденье с двухместными и понимаю, что сижу на одноместном сиденье! Готова была сквозь землю провалиться. © Iri Na / ADME
- Пошла с двумя подругами гулять в парк. Захватили с собой немного еды, чтобы голодных котиков покормить. Ну, вот стоим, кормим двух несчастных пушистиков... Тут одна подруга, берет оставшуюся еду и целенаправленно идет через дорогу, а там возле куста черный мусорный пакет лежит. В двух шагах от него подруга резко тормозит и поворачивает к нам обратно. Оказалось, она мусорный пакет приняла за кота. Больше десяти лет прошло, а мы ее все подкалываем. © Настасья Графичная / ADME
AI-generated image
- Мамин телефон как-то разблокировался в сумке и послал СМС «Фуууу» не кому-нибудь, а «начальников начальнику». Мама это обнаружила только спустя полдня. Пока она думала, что делать пришел ответ: «Я готов принести свои извинения, но что я наделал?» © Ия / ADME
- Я как-то хотела помочь старушке с огромной полосатой сумкой, закинуть ее в автобус. Так вот, я такая говорю: «Сейчас я вам помогу!» И давай брать за ручки сумку — и тут одна из ручек просто открывается от тяжеленой сумки, которая даже не сдвинулась с места. Вот это было фиаско. © Lara Syegan / ADME
- Было мне лет 13, зрение −4, но без очков, потому что стеснялась (оправы в моем детстве были такой красоты неземной, что реально стыдно было на себя это напялить). Иду по родному городу, вижу впереди вроде брат мой идет. Бегу за ним, рукой машу и зову его по имени. Добежала до парня, он обернулся, и это совсем не мой брат. Нет, чтобы сказать, обозналась, мол, и пойти своей дорогой. Я продолжила бежать дальше, махать рукой и кричать в пустое пространство: «Вадим! Вадим!» Самый стыд и прикол в том, что на всей улице, до самого горизонта — ни одного человека. Сейчас вспоминаю, от хохота удержаться не могу, а тогда, как идиотка, честное слово. © Екатерина / ADME
- Идем как то с мужем поздней осенью по парковке, вижу, сидит возле машины серый мокрый котик, у меня аж сердце сжалось. Говорю мужу «давай заберем, жалко, маленький такой» муж согласился, я побежала к продрогшему комочку, который на деле оказался куском подтаявшего снега. © Доктор Октавиуус / ADME
А вот еще несколько любопытных подборок с историями, которые точно заслуживают внимания:
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
17 человек, которые попали то ли в сериал, то ли в стендап-шоу
17 человек, день которых стал светлее благодаря чьей-то доброте
15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода
Истории
2 месяца назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
20 историй о папиной логике, которая работает вопреки всем законам физики и здравого смысла
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
16 историй с юмором, где финал оказался таким же внезапным, как и конец лета
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад
16 историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован
Истории
2 месяца назад
18 человек порылись в семейных архивах и показали фотографии, от которых дух захватывает
Ностальгия
2 месяца назад