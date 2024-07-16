12 модных приемов, которые помогут в зрелом возрасте выглядеть на все 100

С годами многим хочется одеваться более продуманно, чем в юности, ведь зрелость подразумевает, что вы знаете больше и о собственном стиле, и о самой себе. И любой возраст, будь то «за 30», «за 40» и «за 50» не означает, что ваш образ должен стать скучнее и консервативнее. Мы собрали советы опытных стилистов, которые подскажут, как найти те вещи и сочетания, которые подчеркнут все ваши достоинства. А подобрать иллюстрации к нашей статье помог искусственный интеллект.

Носить подходящие шорты

Не все женщины среднего возраста чувствуют себя комфортно в шортах. Это не повод исключить их из своего гардероба, нужно лишь подобрать правильную модель. Если у вас подтянутые ноги, можно выбрать короткие шорты, но с длиной внутреннего шва не меньше 10-12 см. Все, что короче, будет выглядеть слишком откровенно для взрослой дамы. Если вы не уверены, что, надев коротенькие шортики, потом не будете говорить себе: «Ну я и вырядилась!», выберите среднюю длину (13-25 см по внутреннему шву) или шорты-бермуды — еще длиннее. В любом случае присмотритесь к более строгим, приталенным моделям из плотной ткани. Чтобы не выглядеть в шортах скучно или неряшливо, стилисты советуют сочетать их не с футболками, а с шелковыми топами и кардиганами.

Тщательно подбирать брюки и штаны

Lana 3689 5 дней назад Просто звезда!? В чем? Если брюки плохо седят, то что в этом звездного? - - Ответить

Многим женщинам кажется, что веселенькие брюки в цветочек сделают их образ свежее и игривее. Но стилисты однозначно заявляют, что это модная ошибка и рекомендуют вместо пестрых штанов носить хорошо скроенные однотонные брюки - черные, темно-синие, белые. Они лестно смотрятся на фигуре и более универсальны, ведь их можно сочетать с чем угодно.



Также стоит отказаться от легинсов, которые запросто подчеркнут любые несовершенства, и брюк капри - они не идут почти никому. Вместо них лучше выбрать длинные брюки или джинсы хорошего кроя, не слишком тесные в талии - они комлиментарно сидят на фигуре и визуально делают вас выше и стройнее.

Носить короткие платья, но не все

Женщинам средних лет, конечно, никто не запрещает щеголять в коротких платьях. Но выбирать такое платье нужно с умом. Платья-комбинации на бретельках на взрослой женщине могут выглядеть слишком откровенно. Тем, кто не хочет притворяться юной девушкой, а желает выгодно подчеркнуть свои достоинства, модные эксперты рекомендуют сбалансировать длину закрытым верхом: рукавами и вырезом-лодочкой.

Носить яркое

Темные оттенки могут визуально прибавить лишних лет. В зрелые годы мрачных цветов хорошо бы избегать, либо научиться верно стилизовать их. В этом поможет одежда сочных тонов: разбавьте ими привычные темные оттенки. Яркими цветами можно разнообразить и образ в светлых нейтральных тонах (к примеру, бежевых или белых).

Дополнить гардероб одеждой с объемными элементами

Объемные вещи могут выглядеть очень выигрышно, стоит только выбрать не стандартные элементы гардероба (например, худи оверсайз), а одежду с изюминкой, которая создаст любопытный акцент в образе: платье с рукавами-фонариками, пиджак с объемными плечами или широкие брюки. Если надеваете такие вещи, не увлекайтесь аксессуарами: минимализм будет лучшей стратегией.

Блейзер — спасение для скучного наряда

Универсальным предметом гардероба может стать блейзер, так как он подойдет к любому образу и гармонично дополнит хоть джинсы с футболкой, хоть офисные рубашку и юбку-карандаш. Чтобы блейзер выглядел еще эффектнее, выберите модель яркого цвета. Длина тоже важна: модели длиной до бедер обычно сидят лучше, чем короткие. Подойдет и удлинненный блейзер, но следите за тем, чтобы он визуально не укоротил ноги.

Смело выбирать черный цвет

Svetlana Svetlana 1 час назад Скажите уже вашему ИИ, что у человека на каждой конечности по 5 пальцев. - - Ответить

Хоть темные цвета зрелым дамам носить и не рекомендуется, модные образы total black - это приятное исключение. "Все черное" - особый стиль, который добавит шика без особый усилий. Кроме черных джинсов с черным верхом, стилисты советуют надевать и черные длинные платья свободного кроя, и многослойные костюмы, и широкие брюки, а в качестве летнего варианта рекомендуют присмотреться к вязаным платьям в сочетании с сандалиями.

Заправлять рубашки, футболки и блузки

Чтобы подчеркнуть талию, можно заправить верхний элемент одежды, хотя бы наполовину. Чтобы вещь сидела идеально, а вы чувствовали себя комфортно, можно приобрести боди — тогда точно ничего не будет выправляться из брюк или морщиться.

Оставить в прошлом оборки и цветочные принты

Lana 3689 5 дней назад В полне могу одеть то, что по статье нелепо и выглядеть очень хорошо. А могу одеть и другое и то же выглядеть хорошо. - - Ответить

Стилисты говорят, что цветочные орнаменты — не для взрослых дам, особенно если наряд с оборками. Лучше выбирать более сдержанные по цвету и дизайну модели: однотонные, с не слишком заметным принтом, без большого количества декора.

Но, конечно, совсем отказываться от ярких принтов не стоит: блузки и платья с геометрическим или растительным орнаментом вполне подойдут.

Купить куртку в полуспортивном стиле

В холодный сезон стилисты советуют приобрести полуспортивную куртку, которая станет отличной заменой скучному пальто или вычурной шубе, особенно если вы ведете активный образ жизни.

Не опасаться вещей с воротом

Иногда можно встретить мнение, что вещи с высоким воротом старят, так как предназначены для того, чтобы прикрыть увядающую шею. Но модные эксперты — другого мнения: они считают, что водолазки добавляют образу элегантности, ведь это нестареющая классика моды. А сочетать их можно с чем угодно: например, с белыми джинсами. А в теплый сезон выигрышно будет смотреться платье или рубашка с воротником-стойкой.

Не прекращать поиск своего стиля в любом возрасте