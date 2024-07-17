12 вещей, которые выглядят дорого, даже если стоят копейки

Чтобы подобрать наряд, который будет выглядеть шикарно, совсем не обязательно тратить безумные деньги в бутиках. Многие вещи смотрятся отлично вне зависимости от своей цены. Мы решили выяснить, какие аксессуары, одежда и обувь выглядят статусно и элегантно, даже если их отыскали на барахолке или купили на распродаже.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Льняные брюки

Lamia 1 час назад Спонсор поста - мятые льняные штаны?

Ну что за чушь - - Ответить

Одежда из льна, если она хорошо скроена и сшита, выглядит изысканно и дорого, к тому же почти не выходит из моды. Стоит добавить в свой гардероб свободные льняные брюки, которые спокойно можно носить хоть на работу, хоть на пляж. Белые штаны получится носить вообще с чем угодно — они ко всему подходят. А вот от джинсов-бойфрендов стоит держаться подальше. Такой фасон вообще мало кому идет, а еще такие штаны могут накинуть годков. Уж лучше выбрать более свободную модель прямого кроя и с минимумом декора.

Легенькие миди-юбки с мягкой драпировкой

Королева-Ведьма 2 дня назад "Легенькие"... Да это слово даже прочитать с первой попытки трудно. Особенно если учесть, что точки над Ё в редакции не выдают.

Кошмар какой-то. Статьи всё больше похожи на беседу двух деревенских тёток на завалинке - - Ответить

Однотонная шелковая юбка средней длины с минимумом деталей придаст элегантности любому образу. Да и носить ее в летнюю жару будет комфортно. В идеале стоит выбрать зауженную или прямую модель — она хорошо сядет на любой фигуре. А вот от пышных юбок в пол стоит держаться подальше, так как они могут исказить силуэт и накинуть лет. Если они сшиты из синтетики, то будут еще и выглядеть дешево.

Белое платье с заниженной талией

Тилли 1 час назад Супер! Давайте занизим талию даже тем, у кого и так короткие ноги - - Ответить

Платья с заниженной талией завоевали небывалую популярность в 20-х годах прошлого века. Сейчас они возвращаются в моду, и это хорошо. Почему? Подобный фасон визуально удлиняет торс и подчеркивает все естественные изгибы фигуры. Более того, платья с заниженной талией смотрятся шикарно и дорого. Сама элегантность — модель в белом цвете. О ярком цветочном принте сейчас лучше забыть — он не в тренде. Хотя у него и так есть существенный минус — часто он уродует образ. Во-первых, безбожно простит его. Во-вторых, может случайно накинуть женщине лишних годков.

Теннисная юбка плиссе

Чадо Брюн 12 минут назад Для «очень дешево» надо было подбирать женщину с менее сногсшибательной фигурой, а то как-то не показательно. - - Ответить

Плиссированные юбки, похоже, никогда не выходят из моды. Более того, эта одежда у многих ассоциируется с большим теннисом и гольфом. Даже если женщина в жизни не держала ракетку или клюшку, плиссированная юбка словно намекает на ее членство в элитном клубе и любовь к благородным видам спорта. Вообще, нынешним летом теннискор (стиль, вдохновленный этим видом спорта) находится на пике популярности. А вот юбки с ярким принтом лучше убрать из своего гардероба. К такой одежде значительно сложнее подобрать верх, обувь и аксессуары. Если промахнуться, образ будет выглядеть откровенно дешево.

Поло

Поло у многих ассоциируется со стилем old money и элегантно намекает на унаследованные миллионы. И вот в этом сезоне такие вещи вернулись в моду. Можно выбрать любую модель: винтажную вязаную рубашку, укороченную или даже мешковатую модель. Сейчас в тренде розовые поло, хотя темно-синие и белые тоже будут выглядеть шикарно. Еще один беспроигрышный вариант — качественная белая футболка, которая станет отличной основой для любого ансамбля. А вот от моделей с принтами стоит держаться подальше. Если рисунок начнет трескаться или бледнеть, вещь сразу будет выглядеть дешево.

Черные боссоножки на невысоком каблуке

Jiàngzāi 6 минут назад Боссоножки - обувь для боссов?

Корректора объявили пропавшем без вести или ещё ждёте? - - Ответить

Элегантный минимализм никогда не выходит из моды. Черные замшевые босоножки на небольшом каблучке будут отлично смотреться с любым нарядом. Главное — выбрать качественную пару, которая хорошо сидит на ноге. Вообще, дорогая обувь может прокачать весь лук, даже если одежда очень бюджетная. Если говорить об удобстве, то есть еще спортивные сандали с несколькими широкими ремешками. Но красиво их обыграть в образе вряд ли получится. Такая обувь накидывает лет и сочетается далеко не со всей одеждой.

Платье с открытыми плечами

Модели с открытыми плечами сейчас в принципе в тренде. А белое хлопковое платье — это вообще беспроигрышный вариант для лета. Днем его можно носить с яркими кроссовками или кедами, а для вечеринки подобрать туфли на каблуке. Модели с аккуратной вышивкой, кстати, выглядят дорого и элегантно. А вот платья с небольшими вырезами, открывающими плечи, стоит пока что спрятать куда подальше. Они выглядят старомодно.

Одежда в нейтральных тонах

Рисунок и яркие краски могут создать действительно интересный образ, но порой стоит отдать предпочтение нейтральным цветам: белому, черному, бежевому. Монохромный образ почти всегда выглядит дорого. А вот неудачно подобранные разноцветные вещи могут превратить даже самую элегантную женщину в простушку.

Остроносые туфли на кошачьем каблуке

Такие модели выглядят элегантно и свежо, не перегружают образ и удобны в носке. А яркая пара вдохнет новую жизнь даже в скучный, казалось бы, образ. А вот лодочки на танкетке могут испортить образ. Да, они периодически мелькают на подиумах, но все равно выглядят почему-то устаревшими и нередко портят общее впечатление от наряда.

Полосатый блейзер или кардиган

В ненастный день стоит примерить легкий кардиган или пуловер в горизонтальные полоски. Круто, если он будет выполнен в стиле теннискор, о котором мы писали выше. Такая вещь выглядит круто и дорого, а носить ее можно практически с чем угодно: спортивными легинсами, широкими брюками, юбкой.

Коричневая кожаная сумка

Кожаная сумка такого оттенка выглядит как угодно, но только не дешево и скучно. Более того, этот цвет обычно ассоциируется с классическими костюмами и изящными лодочками. Но подобные сумки можно носить с чем угодно, ведь оттенки коричневого отлично сочетаются с любыми цветами. Особенно элегантно будет смотреться темно-коричневая сумка, а вот яркую или разноцветную будет сложновато вписать в образ.

Вязаное платье

Katerina 1 час назад Простите, сколько именно лет накинула себе девушка слева? - - Ответить

Сейчас в тренде любые вязаные вещи, в том числе платья. Если речь о натуральных материалах, то для лета это даже плюс. А особенно круто выглядят обтягивающие модели, подчеркивающие все изгибы фигуры. Такие наряды любят многие звезды, поэтому они автоматически кажутся дорогими и стильными. Главное — не покупать одежду из дешевых тканей. Если вы взяли в руки платье и почти не чувствуете его вес, это уже тревожный звоночек. Скорее всего, одежда плохо сядет по фигуре и будет выглядеть так себе.