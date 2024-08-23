9 удобных и элегантных нарядов для мам, в которых на любом празднике незазорно появиться

С рождением детей жизнь меняется. И это касается в том числе гардероба: даже на праздники нужны удобные и универсальные вещи. При этом выглядеть стильно и нарядно по-прежнему хочется. Мы разыскали простые, но эффектные идеи, во что одеться на разные мероприятия.

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Маленькое черное платье

Беспроигрышный вариант, подходящий для торжественных мероприятий официального характера. Чтобы платье смотрелось как можно более празднично, стилисты рекомендуют экспериментировать с фасоном. Например, подобрать модель в викторианском стиле (с высоким воротником и пышными рукавами), драпированную, со сборками, с бахромой, с бантами, с кружевами и так далее. А еще можно выделиться, причем без особых усилий. Просто наденьте в качестве платья блейзер оверсайз.

Блузка с пышными рукавами + джинсы

В этом нежном наряде произведете фурор на весенне-летних мероприятиях на открытом воздухе. Пышные рукава — комфортно, да еще и кокетливо. А для большей игривости можно подобрать блузку яркого цвета и с эффектной драпировкой. Дополните ансамбль джинсами свободного кроя, а еще кроссовками в ретро-стиле. Получится симпатичный, но очень удобный и непринужденный образ.

Платье-майка

Платье-миди с лямками подойдет на те случаи, когда хочется выглядеть нарядно и при этом сдержанно. Особенно эксперты по стилю рекомендуют надевать эту модель на романтический вечер с партнером. Платье также понравится практичным модницам. Ведь оно прекрасно впишется в повседневный гардероб. Так что не придется переживать, что приобрели вещь на один раз. Захочется надеть на прогулку или в офис: просто меняйте нарядные обувь и аксессуары на варианты попроще.

Комбинезон

Шикарное решение для вечеринок в кругу близких: например, по случаю дня рождения. Ведь комбинезон — это самый простой и быстрый способ одеться стильно и нарядно. Модель можно носить с любой обувью, даже с привычными кроссовками. Но добавить торжественности, не лишая комфорта, помогут босоножки на танкетке.

Комбинезон можно также адаптировать под прохладное время года. Просто накиньте сверху блейзер или кожанку. Эти вещи даже приправят образ щепоткой элегантности.

Ажурный джемпер + джинсы

Наряд идеально подойдет для небольшого празднества на склоне теплых дней. Джемпер позволит не замерзнуть и чувствовать себя комфортно. При этом ажурные узоры придадут изящества. И особенно классно в таком образе будут смотреться белые джинсы. А если на улице потеплело, джемпер кроше можно сменить на аналогичный топ. Получится такой же универсальный образ, подходящий и для прогулки в парке, и для шумной вечеринки.

Платье макси с одним плечом

Бывают ситуации, кода без платья не обойтись. Например, на свадьбу пригласили. Для таких случаев эксперты по стилю горячо рекомендуют платье макси. Безумно удобно и в то же время элегантно. А открытое плечо и асимметричный вырез только придадут изюминки. Можно, кстати, добавить и еще интересных деталей в образ. Например, подобрать модель с поясом и плиссированной юбкой.

Жилет + брюки карго

Необычный, но эффектный и функциональный наряд, который подходит для вечеринок на открытом воздухе. Эксперты по стилю предлагают подбирать облегающий жилет на пуговицах и свободные брюки. Еще наряд может визуально сделать ноги длиннее и скинуть пяток кило. Для этого подыщите брюки и жилет в тон. А дополнить комплект можно босоножками на платформе и солнцезащитными очками-авиаторами (у них каплевидные линзы и двойная перемычка).

Вязаное платье + длинные сапоги

Клевый ансамбль, в котором можно посетить детское мероприятие: например, концерт в школе или кружке. Уютное платье миди с объемным воротом дополните элегантными длинными сапогами — получится классический, в меру нарядный образ. Кстати, вязаную модель можно носить и на другие торжественные события, если умело стилизовать. Например, подобрать приталенное платье темного оттенка. Нравятся модели свободного кроя — добавьте шика с помощью ремешка.

Льняные брюки + футболка

По мнению стилистов, типичные торжественные платья с разрезами, открытыми плечами и руками или декольте не везде смотрятся уместно: например, на школьных праздниках. А повседневный ансамбль вроде топа с джинсами выглядит скучно. В нем нет изюминки. На помощь придут льняные брюки и футболка. Эксперты уверены: это идеальный вариант для того, чтобы отпраздновать, к примеру, первый учебный день своего чада. В меру нарядный, и в нем комфортно заниматься последними утренними приготовлениями.