10 платьев-фаворитов этого лета, от которых бросит в жар всех вокруг

Нет ничего более женственного, чем платья. Но стоит нам захотеть надеть наряд необычного дизайна или кроя, мы тут же начинаем сомневаться — пойдет ли нам такой, в моде ли он. Для таких сомневающихся мы и подготовили нашу статью, вместе со стилистами, которые зорко следят за современными трендами и всегда помогут советом. А проиллюстрировали мы эти советы с помощью искусственного интеллекта.

Платья с рюшами и драпировками

Модные в прошлом платья с оголенным плечом уже всем поднадоели и отправились в заточение в шкаф до лучших времен. Но если вам хочется принарядиться, стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с драпировками и рюшами, которые вошли в моду в этом сезоне. А если они атласные или шелковые, вы попадете в самую точку.

Платья с ярусами

Платья с завышенной талией уже не в тренде. Вместо них этим летом настоящие модницы носят платья с заниженной талией, а также платья макси с юбкой из нескольких ярусов. Вот они-то сейчас на пике популярности!

Платья в цветочек

Svetlana Svetlana 26 минут назад У меня есть пара коробочек с точно такой расцветкой, как платье-огонь. В них продавались стеклянные рамки для фото. - - Ответить

Модницы сломали немало копий в спорах о том, стоит ли носить цветочные принты. Однозначно, стоит, но далеко не все! Пастельные платья в мелкий цветочек выбирать точно не нужно, да и более яркие расветки стилисты в текущем сезоне не жалуют. Но в этом году неожиданно «выстрелили» принты с розами, так что выбор для любительниц ботаники есть. Ну а для тех, кому по душе более сдержанные варианты, эксперты рекомендуют платья-рубашки в полоску — в них вы определенно будете выглядеть стильно и элегантно.

С геометрическим принтом

Базовые геометрические расцветки, такие как клетка и горошек, никогда полностью не выйдут из моды, ведь они универсальны! И все-таки иногда, особенно летом, такие платья могут выглядет скучновато, ведь многим давно приелись. Но в модной геометрии можно зайти гораздо дальше, стоит обратить внимание на более смелые принты, что и советуют нам модные специалисты.

Мини-платья

Мини-платья так популярны, что их варинтов просто не счесть — есть и для утренней прогулки, сочетающееся с удобной обувью на плоской подошве, и для вечера в ресторане — те, к которым больше подойдут массивные украшения и клатч. Летом стилисты советуют обратить внимание на просторные, но короткие платья оверсайз, а также считают, что, выбрав платье-футляр выше колен, вы точно не прогадаете.

Вязаные

Вязаное платье — еще один крутой вариант для летней погодки: оно дышащее, комфортное и к тому же сейчас на пике моды. Стоит надеть к нему простые украшения и захватить сумку-тоут из рафии, и вы неотразимы.

С вырезом на спине

Вырез сзади — эффектная деталь, но подходить к выбору такого платья нужно с умом. Перемычка на уровне талии визуально делает спину шире, а слишком низкий вырез может выглядеть чересчур откровенным. А вот платья с небольшим вырезом на спине отлично подойдут.

Кружевные

Кружевные платья — это классика. Но при их выборе большую роль играет верный фасон. Лучше остановиться на платье с А-силуэтом, который подходит почти всем типам фигур, или на платье-футлятре.

С запахом

При выборе этого фасона обратите особенное внимание на ткань. Лучше всего будет смотреться трикотаж, так как он слегка тянется. Пояс же можно повязать не только на талии, но и чуть ниже, сделав посадку еще лучше.

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