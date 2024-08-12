9 способов одеться классно, когда утром уже холодрыга, но днем еще тепло

Та пора года, когда непонятно, во что одеться, действует на нервы. В футболке холодно, в куртке жарко, а таскать с собой чемодан вещей нет особого желания. И все-таки хочется оставаться на стиле. Решили подкинуть вам лайфхаки стилистов, как с лоском и комфортом одеться в переходный сезон.

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Утеплять образы с платьем

Необязательно прятать в шкаф свои летние платья с наступлением прохлады. Их легко адаптировать к меняющейся погоде. Например, надеть сверху кардиган, который в любой момент можно быстро снять, если вдруг солнце решит порадовать своим появлением.

А захочется необычного лука — замените кардиган на вязаный жилет.

Можно, кстати, и сменить само платье. Модель с длинными рукавами — отличное решение для последних летних деньков.

Собирать разнообразные ансамбли с рубашкой

Рубашка универсальна: в ней не слишком жарко и не слишком холодно. А стильных образов с ней можно кучу придумать. Так, если тепло пока не отступает, носите рубашку с льняными брюками. Если же хочется более нежного образа, попробуйте сочетание рубашки с платьем-комбинацией или вязаной юбкой. В таких нарядах можно даже в холодные и дождливые дни погулять. Но не только классические модели стоят внимания. В августе-сентябре также славно смотрится рубашка из денима. А если сочетать ее с белыми брюками, получится вообще отпад.

Подобрать юбку в пол

Юбка макси — компромиссное решение, когда не хочется выбирать между женственностью и комфортом. Она и элегантно выглядит, и замерзнуть не дает. Отменные сочетания — льняная юбка с топом и блейзером, а также юбка-колонна с белой футболкой и рубашкой поверх. Еще любопытно смотрится шелковая модель. Комбинируйте такую юбку с топом и жилетом на пуговицах — получится восхитительный образ.

Под короткие платья и юбки надевать ботинки или сапоги

Поклонницы мини-юбок и ультракоротких платьев могут не отказываться от любимой одежды лишь потому, что лето прощается с нами. Просто наденьте обувь потеплее. Подойдут обычные сапоги до колена, ботильоны, а еще сапоги в ковбойском стиле. А в дождливую погоду будут стильно смотреться резиновые сапоги. Можно, кстати, добавить изюминки и создать контрастный образ, подобрав платье в кукольном стиле.

Обратить внимание на укороченный тренч

В августе и даже порой в сентябре для полноценных плащей и уж тем более пальто бывает еще жарко. В то же время ветер может не особо щадить. На случай такой капризной погоды есть нестандартный вариант: попробовать не привычную ветровку или джинсовку, а укороченный тренч. Он смотрится эффектно, к тому же идеален во время дождя. Можете носить эту модель с чем угодно. Как идея максимально элегантного образа — сочетание с длинным платьем.

Присмотреться к джинсовой юбке

Суперская идея, когда еще хочется пощеголять в юбке, но требуется вещь поплотнее. К тому же модели из денима сейчас вернулись в моду. Только эксперты по стилю рекомендуют подбирать юбку-карандаш — для создания образа с французскими нотками. Кстати, вещь необязательно должна быть длиной чуть выше колена. Экспериментируйте: например, подберите модель миди с пикантным разрезом.

Сочетать вещи из легких и плотных материалов

Здесь секрет в создании контрастных образов, которые будут к месту и в теплую, и в прохладную погоду. Например, можно сочетать джемпер с шелковыми брюками свободного кроя. Так не спаритесь под солнцем и не продрогнете, если зарядит дождь. Другой вариант — вязаный жилет с льняными шортами. Остановите свой выбор на этом ансамбле, если на улице достаточно тепло для конца лета. Жилет защитит от неприятного ветра, но в то же время не заставит потеть, в отличие от свитера.

Если носить босоножки, то на толстой подошве

Босоножки и сандалии продлевают летнее настроение. Однако под конец лета в них уже может быть прохладно. Это не повод отказываться от любимой обуви — просто стоит подобрать модель с как можно более толстой подошвой. От меньшего соприкосновения с землей ногам будет теплее. Такую обувь можно носить даже в сентябре, если он порадует бабьим летом.

Подыскать альтернативы кроссовкам

В модных крупных, высоких кроссовках даже в августе еще может быть жарковато. Есть простой выход: заменить их на модели полегче вроде кед. Но можно выбрать варианты чуть элегантнее. Например, разные полуботинки со шнурками: от оксфордов до дерби.

Также подойдут лоферы и мокасины. Кстати, обращайте внимание не только на кожаные, но и на замшевые модели. Наконец на исходе лета уместны балетки, если надеть их на колготки.