9+ вещей, которые выглядят дешево, хоть миллион в них вбухайте
К некоторым вещам мы так привыкли, что считаем их априори стильными. Однако стилисты утверждают: и футболки с рубашками могут простить. Даже если на них нарисован логотип крутого бренда. Так что разбираемся, какие предметы гардероба лишают образ изысканности.
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Рубашка в клетку
Клетчатый рисунок может смотреться неплохо. Но не на рубашке, особенно свободного кроя и небрежного стиля. Такая вещь выглядит крайне неаккуратно и лишает образ женственности.
Особых секретов здесь нет: ничто не заменит классическую белую или просто однотонную рубашку. Также пристально разглядывайте состав. Элегантнее будет смотреться рубашка, сделанная не из синтетики.
Топ со спущенными плечами
В каждую подборку теперь эти жилеты пихают. Мы поняли — тренд. Кому надо, тот уже купил, узбагойтесь
Если не вылезать из стиля casual, то топ со спущенными плечами может придавать образу излишней расслабленности. Поэтому повседневные вещи стоит разбавлять чем-то менее небрежным, создающим четкие линии силуэта.
С такой задачей отлично справится жилет на пуговицах. Это вообще универсальная вещь, которую можно носить и в пир, и в мир. На прогулку спокойно надевайте жилет с джинсами и кроссовками. А для официальных мероприятий сочетайте его с брюками и туфлями на миниатюрном каблуке.
Бандажное платье
у каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье, которое ей слишком маленькое:-)
Сильно обтягивающее коктейльное платье с эффектом корсета не только не выглядит дорого, но и визуально портит фигуру. К тому же оно давно уже вышло из моды. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от такой модели.
Беспроигрышный вариант праздничного наряда — маленькое черное платье. Особенно изысканно выглядят атласные модели, в частности — платья-комбинации. А в качестве повседневного образа ничто не смотрится так элегантно, как платье-рубашка.
Укороченный топ
Кроп-топ эксперты не рекомендуют никому, даже юным девушкам. Он сильно простит образ, тем более если сочетать его с легинсами или джинсами.
Но и привычная футболка в качестве альтернативы не панацея. Она подойдет только для самых неформальных событий: например, для поездки за город. В офисе, ресторане или на мероприятиях футболка уже смотрится неуместно, как ее ни обыгрывайте.
Кроп-топы ношу со спортивными образами. Не представляю как туда льняную рубашку (видимо обязательно) без рукавов впихнуть
А вот что действительно выглядит эффектно, так это льняная рубашка без рукавов. Эксперты даже называют эту модель вечной классикой.
Джинсовые шорты
Удобные в качестве части повседневного лука, шорты из денима очень популярны летом. Но эксперты уверяют: вещь выглядит слишком обыденно и не добавляет ни грамма лоска в образ. Особенно это касается моделей из классической синей джинсы.
Если погода настолько жаркая, что без шортов не обойтись, стоит присмотреться к легким, не очень коротким моделям свободного кроя. Также эксперты рекомендуют выбирать натуральные материалы: лен, хлопок и так далее. Такая вещь сделает образ поистине шикарным.
Виниловая обувь
Эксперты по стилю считают, что винил смотрится слишком искусственно. Если он еще и не очень хорошего качества, обувь выглядит вдвойне дисгармонично. Да и сморщенная из-за специфики материала стопа, которую видно сквозь прозрачные туфли, эстетики не прибавляет.
Виниловую обувь эксперты предлагают заменить на сетчатую. Она сохраняет тот же вайб, при этом не лишает образ элегантности, а сочетается вообще с чем угодно. К тому же в 2024 году обувь в сетку дико модна.
Вещи чересчур ярких и неоновых цветов
Одежда, обувь и аксессуары неоновых цветов выглядят не очень изысканно. Более-менее оптимально такие оттенки смотрятся, если их дополнить черными и белыми вещами. Но в целом эксперты по стилю рекомендуют отказаться от неоновых тонов в гардеробе.
Также стилисты скептически относятся к ярким оттенкам красного и желтого, рекомендуя заменить их на темные и приглушенные варианты.
Кстати, наиболее элегантными цветами считаются темно-синий, изумрудный, бургунди (бордовый), верблюжий, черный, бежевый с оранжево-желтым подтоном и цвет слоновой кости.
Куртка карго
Любая вещь в стиле карго, особенно верхняя одежда, подходит только для занятий активным отдыхом или поездки на дачу. В остальное время она смотрится неэлегантно и неуместно.
Заменить эту куртку можно чем угодно, в зависимости от погоды. Когда нужно что-то потеплее, подберите пальто, хорошо очерчивающее силуэт. А если температура на улице еще не сильно снизилась, обратите внимание на блейзеры и длинные жилеты. Кстати, для еще большего шика блейзер можно подпоясать.
Слишком пестрая сумка
Эксперты рекомендуют быть аккуратнее с сумками ярких оттенков. Не стоит тратиться на разноцветные модели и даже на аксессуары с эффектом омбре (плавный переход). Пока это все ультрамодно, но мода когда-то поменяется. А вот стильно такие модели не выглядят.
Лучше всего смотрятся сумки максимум с двумя, причем спокойными цветами. Также всегда можно сделать выбор в пользу однотонной модели.
А вот и гид по вещам, которые, наоборот, вмиг сделают из женщины королеву. Причем на них необязательно тратить целое состояние.