9+ вещей, которые выглядят дешево, хоть миллион в них вбухайте

К некоторым вещам мы так привыкли, что считаем их априори стильными. Однако стилисты утверждают: и футболки с рубашками могут простить. Даже если на них нарисован логотип крутого бренда. Так что разбираемся, какие предметы гардероба лишают образ изысканности.

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Рубашка в клетку

Клетчатый рисунок может смотреться неплохо. Но не на рубашке, особенно свободного кроя и небрежного стиля. Такая вещь выглядит крайне неаккуратно и лишает образ женственности. Особых секретов здесь нет: ничто не заменит классическую белую или просто однотонную рубашку. Также пристально разглядывайте состав. Элегантнее будет смотреться рубашка, сделанная не из синтетики.

Топ со спущенными плечами

Если не вылезать из стиля casual, то топ со спущенными плечами может придавать образу излишней расслабленности. Поэтому повседневные вещи стоит разбавлять чем-то менее небрежным, создающим четкие линии силуэта.

С такой задачей отлично справится жилет на пуговицах. Это вообще универсальная вещь, которую можно носить и в пир, и в мир. На прогулку спокойно надевайте жилет с джинсами и кроссовками. А для официальных мероприятий сочетайте его с брюками и туфлями на миниатюрном каблуке.

Бандажное платье

Marina El Mapache 58 минут назад у каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье, которое ей слишком маленькое:-) - - Ответить

Сильно обтягивающее коктейльное платье с эффектом корсета не только не выглядит дорого, но и визуально портит фигуру. К тому же оно давно уже вышло из моды. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от такой модели.

Беспроигрышный вариант праздничного наряда — маленькое черное платье. Особенно изысканно выглядят атласные модели, в частности — платья-комбинации. А в качестве повседневного образа ничто не смотрится так элегантно, как платье-рубашка.

Укороченный топ

Кроп-топ эксперты не рекомендуют никому, даже юным девушкам. Он сильно простит образ, тем более если сочетать его с легинсами или джинсами. Но и привычная футболка в качестве альтернативы не панацея. Она подойдет только для самых неформальных событий: например, для поездки за город. В офисе, ресторане или на мероприятиях футболка уже смотрится неуместно, как ее ни обыгрывайте.

Криптозоолог мамкин 1 минута назад Кроп-топы ношу со спортивными образами. Не представляю как туда льняную рубашку (видимо обязательно) без рукавов впихнуть - - Ответить

А вот что действительно выглядит эффектно, так это льняная рубашка без рукавов. Эксперты даже называют эту модель вечной классикой.

Джинсовые шорты

Удобные в качестве части повседневного лука, шорты из денима очень популярны летом. Но эксперты уверяют: вещь выглядит слишком обыденно и не добавляет ни грамма лоска в образ. Особенно это касается моделей из классической синей джинсы.

Если погода настолько жаркая, что без шортов не обойтись, стоит присмотреться к легким, не очень коротким моделям свободного кроя. Также эксперты рекомендуют выбирать натуральные материалы: лен, хлопок и так далее. Такая вещь сделает образ поистине шикарным.

Виниловая обувь

Эксперты по стилю считают, что винил смотрится слишком искусственно. Если он еще и не очень хорошего качества, обувь выглядит вдвойне дисгармонично. Да и сморщенная из-за специфики материала стопа, которую видно сквозь прозрачные туфли, эстетики не прибавляет.

Виниловую обувь эксперты предлагают заменить на сетчатую. Она сохраняет тот же вайб, при этом не лишает образ элегантности, а сочетается вообще с чем угодно. К тому же в 2024 году обувь в сетку дико модна.

Вещи чересчур ярких и неоновых цветов

Одежда, обувь и аксессуары неоновых цветов выглядят не очень изысканно. Более-менее оптимально такие оттенки смотрятся, если их дополнить черными и белыми вещами. Но в целом эксперты по стилю рекомендуют отказаться от неоновых тонов в гардеробе. Также стилисты скептически относятся к ярким оттенкам красного и желтого, рекомендуя заменить их на темные и приглушенные варианты. Кстати, наиболее элегантными цветами считаются темно-синий, изумрудный, бургунди (бордовый), верблюжий, черный, бежевый с оранжево-желтым подтоном и цвет слоновой кости.

Куртка карго

Любая вещь в стиле карго, особенно верхняя одежда, подходит только для занятий активным отдыхом или поездки на дачу. В остальное время она смотрится неэлегантно и неуместно. Заменить эту куртку можно чем угодно, в зависимости от погоды. Когда нужно что-то потеплее, подберите пальто, хорошо очерчивающее силуэт. А если температура на улице еще не сильно снизилась, обратите внимание на блейзеры и длинные жилеты. Кстати, для еще большего шика блейзер можно подпоясать.

Слишком пестрая сумка

Эксперты рекомендуют быть аккуратнее с сумками ярких оттенков. Не стоит тратиться на разноцветные модели и даже на аксессуары с эффектом омбре (плавный переход). Пока это все ультрамодно, но мода когда-то поменяется. А вот стильно такие модели не выглядят. Лучше всего смотрятся сумки максимум с двумя, причем спокойными цветами. Также всегда можно сделать выбор в пользу однотонной модели.