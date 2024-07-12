10 деталей, которые с головой выдают некачественную и дешевую сумку

Проще сказать, чего нет в женской сумочке, чем перечислить ее содержимое. А чтобы все это надежно хранилось, нужно, чтобы она была качественной и прочной. Понять это можно еще в магазине. Главное — присмотреться к деталям.

Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Неприятный запах

Своеобразный запах у изделий из натуральной кожи — показатель качества. Однако, когда речь идет об искусственных материалах, все гораздо сложнее. Сумки из ненатуральной кожи могут иметь «душок» по самым разным причинам. Например, запах плесени из-за неправильного хранения, запах рыбы или аммиака из-за некачественной обработки. Наличие такого запаха может быть тревожным звоночком или даже быть опасным.

Проблемы со швами

Руконожка Ай-Ай 4 дня назад Птичий коготь на руке, держащей сумочку - еще хуже некачественных швов) - - Ответить

У качественной сумки все швы должны быть одинаковыми и ровными, а каждый стежок — такой же длины, как и предыдущий, без торчащих ниток и других недостатков. Но гораздо хуже, когда на сумке вовсе нет швов. Некоторые производители заменяют их на склеенные края. Такой прием не добавляет сумке прочности и со временем может выйти боком.

Плохое крепление ручек

Мохнопопая егоза 4 часа назад А если оторвёте прямо в магазине, заплатите за испорченную вещь. - - Ответить

Некоторые части сумки должны быть особенно качественно прошиты. В основном это места крепления ручек. Попробуйте оттянуть ручки и проверить, насколько надежно они пришиты к основному телу сумки, не расходятся ли швы. Скорее всего, у качественного варианта они будут пришиты не только по периметру, но и в форме буквы «Х» через центр. Такой метод обеспечивает долговечность изделия.

Необычные детали

Иногда производители в попытках сделать что-то креативное уходят совсем не в ту степь. Например, используют контрастный цвет ниток на внешних швах сумки. На первый взгляд такая деталь может показаться интересной. Однако на деле она сильно удешевляет внешний вид изделия.

Плохая подгонка деталей

Если детали сумки плохо стыкуются, имеют зазоры или выступы — это верный знак некачественного изделия. Кроме того, стоит обратить внимание на симметричность деталей — карманов, нашивок и других элементов. Даже небольшая асимметрия может указывать на ошибки в производстве.

Дешевая фурнитура

Лучше всего отдавать предпочтение металлической фурнитуре. Пластиковая фурнитура, которая имитирует металл, скорее всего, очень быстро придет в негодность — потрескается покрытие или вовсе сломается. Однако такая участь может коснуться и настоящих металлических элементов. Поэтому перед покупкой их нужно тщательно осмотреть. Все элементы должны быть одинакового цвета и структуры на всей сумке. Ощущаться в меру тяжелыми и не хлипкими, не иметь зазоров и плавно перемещаться. Все молнии и застежки должны двигаться свободно и не заедать.

Отсутствие защиты

Алиса 1 час назад Не люблю сумки с этими "ножками". Портят весь внешний вид. - - Ответить

Некоторые элементы сумки нуждаются в особой защите. Так, например, у качественного изделия на дне будут маленькие металлические ножки, которые уберегут нижнюю часть от повреждений. Их отсутствие говорит о том, что производитель сэкономил на защите.

Также хорошим знаком будут дополнительные накладки на углах, которые помогут предотвратить износ сумки.

Некачественная подкладка

Подкладка сумки должна быть выполнена из прочной ткани, которая не расползается в стороны от малейшего прикосновения. Кроме того, она должна быть надежно прикреплена ко всей сумке, а не только к верхнему краю. Помимо этого, важно подумать и о цвете. Слишком темный или пестрый цвет может мешать быстро находить вещи внутри сумки.

Слишком большой или маленький вес

Эксперты говорят, что идеальная сумка должна весить чуть меньше килограмма. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от размера или материала изделия. Главное, чтобы вес сумки был сбалансирован. Если она слишком тяжелая, это может сигнализировать об использовании некачественных материалов. А вот слишком легкая сумка может оказаться недостаточно прочной.

Недостаточная функциональность

Svetlana Svetlana 4 часа назад "А длинный ремешок — регулироваться и быть достаточно широким. В противном случае он может неприятно впиваться в плечо."



Ну да, скажите это модным скмочкам на цепи. - - Ответить

Качественная сумка должна иметь продуманное расположение карманов и отделений. Внутреннее пространство должно быть организовано так, чтобы любую вещь можно было быстро и удобно найти. Ручки должны быть эргономичным. А длинный ремешок — регулироваться и быть достаточно широким. В противном случае он может неприятно впиваться в плечо.