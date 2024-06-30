10+ сумок, которые стоит обходить стороной, если не хотите превратиться в тетушку

Сумки, как и обувь, способны значительно влиять на все восприятие образа. Одни из них способны украсить любую, а другие даже в руки не стоит брать. Иначе есть риск превратиться в бабульку или женщину неопределенного возраста.

Текстильные сумки или сумки из пластика

Вечерние сумки или специальные сумочки «на выход» могут быть сделаны из чего угодно, и при качественном исполнении будут выглядеть роскошно. Но повседневные варианты, сделанные из текстиля или пластика могут удешевлять образ и лишать его утонченности. Чтобы не выглядеть так, будто вы только что вернулись с грядок, выбирайте сумки из натуральной или качественной искусственной кожи, и забудьте о тканевых шоперах и других подобных «забавных» и милых сумках.

Реплики брендов

Дизайнерскую сумку за несколько тысяч долларов может позволить себе далеко не каждая. И в этом нет ничего постыдного. Но, к сожалению, не все модницы понимают, что главное в таких аксессуарах не имя известного дизайнера, а качество изделия. И гонятся за репликами самых известных моделей.

Изготовить хорошую реплику брендовой вещицы бывает довольно сложно, а многие изготовители, торгующие подделками, даже не запариваются на этот счет. На выходе вещь лишь отдаленно напоминает оригинал и сильно проседает по качеству. Куда лучше потратиться на хорошую, но не брендовую вещь, чем гнаться за логотипом и на выходе получить сумку сомнительного качества, которая не сделает вас краше, потому что будет выглядеть убого.

Сумка с некачественной фурнитурой

Фурнитура — лишь дополнение к общему образу сумки. Она не должна перебивать и перетягивать все внимание на себя. Поэтому, например, не стоит выбирать аксессуар с массивными ремнями или застежками, контрастирующими с самим изделием. Ведь даже слишком блестящая цепочка или застежка-молния, которые выглядят на сумке инородно, могут сыграть с вами злую шутку и сделать из трендовой вещицы убогое подобие женского аксессуара.



И хотя может показаться, что в хорошей молнии или заклепках нет ничего особенного, их качество очень часто влияет на общее восприятие сумки.

С кучей декора

Большое количество «конструктивных» деталей и «миленького» декора на сумке создают визуальную мешанину, из-за которой страдает весь образ. Эксперты не советуют покупать подобные модели, даже если речь идет о дорогущих изделиях именитых брендов. Чем меньше деталей и декора, тем лучше.

Округлой формы

Круглые и объемные сумки могут полнить, да и подходят они далеко не ко всем образам. А вот изделия четких геометрических форм — квадратные или прямоугольные — всегда уместны, выглядят современно и изысканно. К тому же они очень удобные.

С контрастной строчкой

Контрастные швы, которые бросаются в глаза, частенько пытаются выдать за «дизайнерскую» задумку. На самом деле они выглядят дешево и безвкусно. У хорошей сумки все детали смотрятся органично и собранно. Если швы и видны, то они едва заметны.

Черные и светло-коричневые сумки

Многие считают, что черная сумочка выглядит стильно всегда, ведь это нейтральный цвет. Но иногда она просто не в тему. При выборе оттенка стоит ориентироваться на цветовую гамму гардероба. Если в нем преобладают базовые цвета, то лучше присмотреться к сумкам насыщенных оттенков синего, красного или зеленого.

Еще 2 рискованных оттенка — светло-коричневый и карамельный. Особенно если речь идет о сумке из искусственной кожи. В большинстве случаев такой аксессуар выглядит дешево. Лучше уж выбрать глубокий коричневый оттенок.

Стеганые

Многие дамы с подобными сумками выглядят как бабули. Дело в том, что такие модели невероятно сложно сочетать с гардеробом, да и сам их дизайн уже устарел. Лучше либо взять гладкую сумку без рисунка, либо очень уж заморочиться с выбором наряда.

Из бархата или замши

Такие модели выглядят красиво на полках магазина, а еще они приятные на ощупь. Но, к сожалению, мягкий материал визуально утяжеляет как сумку, так и ее обладательницу. Возможно, подобные изделия неплохи для зимы. А в теплое время года все-таки лучше выбирать сумки из гладких материалов — они выглядят дорого и подходят ко всему.

Из лакированной кожи

Выбор материала — дело непростое. Конечно, желательно, чтобы сумка была из натуральной кожи. Однако лакированный вариант выглядит безвкусно. Матовая кожа смотрится намного лучше, но важно следить за тем, чтобы на изделии не было царапин.

С тонкими ремешками-цепочками

Как правило, они выглядят хлипкими — кажется, что сумка вот-вот развалится. И это дешевит весь образ. Качественная крепкая фурнитура — наше все.

Самые трендовые

Каждый сезон дизайнеры стараются, выдумывают что-то новенькое. Но некоторые модели сумок хорошо смотрятся лишь на картинке, к тому же большинство трендов быстро теряют актуальность. Поэтому бежать покупать новые популярные модели не так уж разумно. Например, совсем недавно в тренде была сумка-седло, а сейчас она взяла и вышла из моды. Порой лучше хранить верность классике, которая остается вне времени.

Некоторые модели тоутов

Пожалуй, самая популярная модель сумки — тоут. Среднего размера и с двумя ручками, она идеально подходит для повседневной носки. Но лучше избегать мягких и объемных моделей. Они выглядят дешево и уже устарели. А вот жесткая структурированная сумка-тоут — это хит. Еще один плюс — она подойдет под любой наряд.