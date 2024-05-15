10 крутых купальников, в которых любая фигура будет выглядеть так, будто над ней мастер фотошопа втихушку поколдовал

Долгожданный отпуск не за горами, и почти каждая женщина сталкивается с вопросом «Какой купальник выбрать?» В магазинах множество вариантов, аж глаза разбегаются. Хочется ведь не только удобный купальник, но и красивый. К счастью, есть несколько советов о том, в чем пойти на пляж и выглядеть при этом круто.

Трусики купальника нужно выбирать с умом

Поющий Енот 3 часа назад Как же меня раздражает эта мода натягивать трусы чуть ли не до подмышек... - - Ответить

Форма трусиков купальника может сильно повлиять на общий вид. Так, например, высокие и более глубокие открывают больше кожи, за счет чего визуально ноги выглядят длиннее. А вот трусы-шортики и другие подобные купальники крадут всю длину.

Поддержка лифа также важна

Чадо Брюн 5 часов назад А может животу объем добавляет плотный прием пищи или жирочек? Да ну нет, глупость какая, конечно лифон! - - Ответить

Если грудь небольшая, то купальник без дополнительной поддержки будет смотреться хорошо. Но для некоторых типов фигур лучше выбрать купальники на косточках. Такие модели будут визуально стройнить. А вот купальники без поддерживающего лифа, наоборот, привлекут больше внимания к животу и добавят объем в этой области.

Не стоит недооценивать слитные купальники

Иногда кажется, что слитный купальник — это только для бассейна. Однако на пляже он также уместен. Такая модель выглядит элегантно и визуально стройнит. А еще это отличное решение для тех, кто чувствует себя некомфортно в бикини.

Лучше отдавать предпочтение мелким принтам

Купальник с рисунком — это необычно и круто. Но если хочется не просто поразить всех красивыми картинками, а еще и визуально выглядеть стройнее, то стоит учитывать следующее: чем мельче принт, тем больше купальник льстит фигуре. Особенно круто с этим справляется узор в горошек, только важно, чтобы принт был равномерно распределен по ткани.

Глубокий вырез льстит фигуре

Марта 2 часа назад И как розовый купальник будет держать грудь? Не грудку, а хотя бы второй разиер? Хотя сам он мне понравился по фасону. - - Ответить

По аналогии с другими предметами гардероба купальник с глубоким декольте удлиняет линию шеи, за счет чего фигура выглядит стройнее. Соответственно, стоит избегать слишком высоких вырезов, которые могут полнить. Особенно круто глубокое декольте смотрится на слитном купальнике — оно придает шик, однако практически все чувствуют себя в нем комфортно.

Дополнительная ткань поможет выглядеть отпадно

Криптозоолог мамкин 4 часа назад Чтобы завязки не впивались некрасиво в кожу, их не нужно затягивать вусмерть в стиле испанской инквизиции. Чуть свободнее завяжите и уже норм.

Всегда ваш кэп - - Ответить

Рюши и оборки — не бесполезный декор купальника. С помощью дополнительной ткани можно добавить объем в те места, где его не хватает. Тем самым мы визуально отвлечем взгляд от частей тела, которые хотелось бы скорректировать. Купальники с развевающимися рукавами сейчас в тренде. А вот чего стоит избегать, особенно если фигура с крупными бедрами, так это завязочек на трусиках по бокам. Они прибавляют объем и еще некрасиво впиваются в кожу.

Лучше отдать предпочтение матовым тканям

Мохнопопая егоза 2 часа назад А все заметили, что на последнем фото самая худая модель из 3?) - - Ответить

Хоть сейчас и в моде ткани в оттенке металлик, стоит все же воздержаться от глянцевых и блестящих купальников. Они добавляют объем и полнят. А вот матовые ткани, наоборот, будут отлично смотреться на любой фигуре и не привлекут лишнего внимания к местам, которые хочется скрыть. Кстати, неброские текстуры сейчас в моде.

Не стоит облачаться в черное

Черный стройнит, но только если вы с ног до головы одеты в этот цвет. В случае с купальником едва ли такое возможно, да и выглядеть черный вариант будет простенько. А вот яркие цвета не только смотрятся круто, но и визуально делают вас выше. Однако с темными цветами можно грамотно обыграть образ. На те места, которые хочется скрыть, — надевать черный или другие темные цвета. А на те, где не хватает объема, стоит добавить ярких оттенков.

Необычный крой — ключ к точеному силуэту

Lilit1313 37 минут назад Фотки у Алика брали?))

Интересно,как часто сползает часть лифа без бретели...🙃 - - Ответить

С помощью вырезов на купальнике можно добиться очень крутого эффекта. Так, например, вырез по бокам создает иллюзию фигуры «песочные часы», это сделает талию точеной. Кстати, асимметричные купальники с вырезами, особенно на одно плечо, сейчас очень популярны.

Красивое парео или накидка — отличный вклад в пляжный образ

Когда нужно недалеко отойти от пляжа или прикрыть кожу от солнца, многие пользуются футболками, рубашками или пляжными полотенцами. Однако парео или накидка поднимут образ на новый уровень. Они также придадут непринужденный вид и будут визуально стройнить, а еще в них комфортно.