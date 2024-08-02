16 звезд в купальниках, которые по-разному выглядят на вылизанных фотографиях в соцсетях и на тех, где просто наслаждаются отдыхом

Лето — то самое время, когда многие выкладывают фотографии в купальниках. И для подобных снимков, как правило, тщательно подбирают освещение и позу и делают сотни кадров ради одного идеального. И звезды не исключение. Вот мы и решили посмотреть, как они выглядят на фотокарточках в своих соцсетях, и сравнить их с теми, на которых они просто отдыхают и думают, что их никто не снимает.