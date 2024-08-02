16 звезд в купальниках, которые по-разному выглядят на вылизанных фотографиях в соцсетях и на тех, где просто наслаждаются отдыхом
Знаменитости
1 час назад
Лето — то самое время, когда многие выкладывают фотографии в купальниках. И для подобных снимков, как правило, тщательно подбирают освещение и позу и делают сотни кадров ради одного идеального. И звезды не исключение. Вот мы и решили посмотреть, как они выглядят на фотокарточках в своих соцсетях, и сравнить их с теми, на которых они просто отдыхают и думают, что их никто не снимает.
Алессандра Амбросио
mcla@broadimage / Broad Image / East News
Эми Шумер
ABACA / Abaca / East News
Эшли Грэм
Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS
Нина Добрев
Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Сальма Хайек
NO CREDIT / EAST NEWS
Наоми Уоттс
PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Хэлли Берри
PacificCoastNews.com / EAST NEWS
София Вергара
MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS
Ева Лонгория
White Label / AF / East News
Кейт Хадсон
Andrade / Gaz, PacificCoastNews / EAST NEWS
Ирина Шейк
Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Селена Гомес
MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS
Хайди Клум
ShootPix / ABACA / EAST NEWS
Приянка Чопра
Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS
Дженнифер Лопес
Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Крисси Тайген
White Label / East News
Знаменитости знают толк в позировании и способны выглядеть как 2 разных человека даже на снимках, которые были сделаны в один день.
Фото на превью ABACA / Abaca / East News, NO CREDIT / EAST NEWS
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