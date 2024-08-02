16 звезд в купальниках, которые по-разному выглядят на вылизанных фотографиях в соцсетях и на тех, где просто наслаждаются отдыхом

Знаменитости
1 час назад

Лето — то самое время, когда многие выкладывают фотографии в купальниках. И для подобных снимков, как правило, тщательно подбирают освещение и позу и делают сотни кадров ради одного идеального. И звезды не исключение. Вот мы и решили посмотреть, как они выглядят на фотокарточках в своих соцсетях, и сравнить их с теми, на которых они просто отдыхают и думают, что их никто не снимает.

Алессандра Амбросио

mcla@broadimage / Broad Image / East News

Эми Шумер

ABACA / Abaca / East News

Эшли Грэм

Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS

Нина Добрев

Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Сальма Хайек

NO CREDIT / EAST NEWS

Наоми Уоттс

PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Хэлли Берри

PacificCoastNews.com / EAST NEWS

София Вергара

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Ева Лонгория

White Label / AF / East News

Кейт Хадсон

Andrade / Gaz, PacificCoastNews / EAST NEWS

Ирина Шейк

Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Селена Гомес

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Хайди Клум

ShootPix / ABACA / EAST NEWS

Приянка Чопра

Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дженнифер Лопес

Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Крисси Тайген

White Label / East News

Знаменитости знают толк в позировании и способны выглядеть как 2 разных человека даже на снимках, которые были сделаны в один день.

Фото на превью ABACA / Abaca / East News, NO CREDIT / EAST NEWS

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