12 доказательств того, что в соцсетях и в реальности все выглядит немного иначе

Если слева это жизнь, то ей даже больше идёт! Хотя тут я небезпристрастен, увы ...
-
-
Ответить
Все мы порой стараемся выглядеть в социальных сетях идеально. Звездам это тоже не чуждо — на своих снимках они часто выглядят сногсшибательно. Но иногда в реальности образ смотрится совсем иначе. Вот несколько таких примеров.
Если слева это жизнь, то ей даже больше идёт! Хотя тут я небезпристрастен, увы ...
В соцсетях.
На красной дорожке.
Разместила сама.
Показал фотограф.
Показал фотограф.
Кидман решила, что она тоже Шарлиз Терон и отфотошопилась под неё?
В соцсетях.
На красной дорожке.
данная подборка очередной раз доказывает, что не всем дано быть... фотографами!