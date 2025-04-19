12 доказательств того, что в соцсетях и в реальности все выглядит немного иначе

Знаменитости
1 час назад

Все мы порой стараемся выглядеть в социальных сетях идеально. Звездам это тоже не чуждо — на своих снимках они часто выглядят сногсшибательно. Но иногда в реальности образ смотрится совсем иначе. Вот несколько таких примеров.

Сальма Хайек в соцсетях и в жизни

Jordan Strauss/Invision/East News
Iosi Merson
21 час назад

Если слева это жизнь, то ей даже больше идёт! Хотя тут я небезпристрастен, увы ...

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Деми Мур

В соцсетях.

На красной дорожке.

Карен Гиллан

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Риз Уизерспун

Разместила сама.

Показал фотограф.

Зои Дешанель

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кирстен Данст

Luca Bruno / Associated Press / East News

Шер

Vianney Le Caer / Invision / East News

Мэгги Джилленхол

Francois Mori / Associated Press / East News

Показал фотограф.

Шарлиз Терон

Ik Aldama / DPA / East News

Дженнифер Лопес

Vianney Le Caer / Invision / East News

Николь Кидман в соцсетях и в жизни

Jordan Strauss/Invision/East News

Джессика Альба

В соцсетях.

На красной дорожке.

Фото на превью Jordan Strauss/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Александр
21 час назад

данная подборка очередной раз доказывает, что не всем дано быть... фотографами!

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