9 актеров и актрис, которые ошеломили нас своими перевоплощениями на экране

Никита Кологривый — сравнительно новое имя в большом кино. Он полюбился зрителям в картине "Слово пацана. Кровь на асфальте". А затем еще больше покорил поклонников, кардинально сменив образ в приключенческом фильме "Последний богатырь. Наследие". В свои 30 лет у актера за плечами уже множество интересных ролей.