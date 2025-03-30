9 актеров и актрис, которые ошеломили нас своими перевоплощениями на экране
Порой актеры и актрисы годами остаются в одном амплуа. Но некоторые звезды решаются на смелый эксперимент — кардинально меняют имидж и примеряют на себя роли, в которых их порой невозможно узнать. Вот несколько таких ярких примеров.
Дмитрий Нагиев
У Дмитрия Нагиева богатый опыт в кино и множество разноплановых ролей. Мы часто видели его в комедийных сериалах, однако у звезды есть и более серьезные работы. Например, главная роль в картине "Непрощенный".
Василина Маковцева
Василина знакома зрителям по проектам «Повелитель ветра» и «Асфальтовое солнце». В 2024 году она предстала в совершенно новом амплуа — ведьмы Гингемы. Образ получился по-настоящему пугающим и необычным.
Екатерина Волкова
У Екатерины Волковой немало интересных ролей. Но на этих двух фото отчетливо видно, какой разной может быть звезда. Слева — врач в сериале "Влюбленные женщины", а справа — Матильда Ракан из мистического сериала "Этерна".
Александр Петров
Александр Петров на фото слева — обаятельный полицейский. Сериал стартовал в 2016 году с сразу завоевал любовь зрителей. Однако актер с легкостью меняет амплуа: в проекте "Сто лет тому вперед" он сыграл Весельчака У.
Елена Подкаминская
Первая серия "Кухни" с Еленой Подкаминской вышла 13 лет назад, и ее героиня Виктория Гончарова сразу покорила зрителям своей харизмой. В недавнем фильме «Красный шелк» актриса кардинально сменила амплуа — она играет Анну Волкову, сотрудницу разведки.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд — разноплановая актриса. В ее репертуаре есть как драматические роли, так и харизматичные, яркие персонажи. Например, слева — Юлия в роли провинциальной простушки Ольги, а справа — звезда в образе Бабы Яги из картины "Последний богатырь".
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь покорила Голливуд, сыграв в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". У звезды множество отличных работ. Например, она кардинально изменила образ и снялась в драматическом сериале "Золотое дно". Из жгучей брюнетки она перевоплотилась в яркую блондинку.
Никита Кологривый
Никита Кологривый — сравнительно новое имя в большом кино. Он полюбился зрителям в картине "Слово пацана. Кровь на асфальте". А затем еще больше покорил поклонников, кардинально сменив образ в приключенческом фильме "Последний богатырь. Наследие". В свои 30 лет у актера за плечами уже множество интересных ролей.
Юрий Колокольников
Юрий запомнился зрителям своими многочисленными ролями в различных сериалах. Один из самых ярких его образов — Джером Горсей, английский купец в в исторической саге «Годунов». А в недавней экранизации «Мастера и Маргариты» Колокольников воплотил один из ключевых персонажей, покорив зрителей необычной энергетикой.
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