Посмотрите, как похорошели с годами 11 актрис из сериалов, которые когда-то нон-стоп крутили по ТВ
Кажется, мы все смотрели одни и те же сериалы — «Кармелиту», например, или «Татьянин день». Мы сопереживали любимым героиням и с замиранием сердца следили за их жизнью. И вот годы идут, а знаменитые красавицы только хорошеют. Давайте посмотрим, как они выглядят спустя столько лет.
Елизавета Арзамасова, "Папины дочки"
Юлия Зимина, «Кармелита»
Зимина и в Кармелите была красавицей, хоть и нет цыганской крови, но очень органично там смотрелась.
Анна Снаткина, «Татьянин день»
Всегда такая нежная и красивая), приятно видеть не стервозную красоту
Наталья Мильниченко, "Ранетки"
Мария Луговая, "Рыжая"
Екатерина Волкова, «Воронины»
Волкова производит приятное впечатление хотя бы тем, что ни в каких скандалах не замечена и некрасивых историях. И животным помогает.
Анна Шепелева, "Школа"
Янина Студилина, "Ранетки"
Юлия Такшина, «Не родись красивой»
Анастасия Задорожная, «Простые истины»
Елена Корикова, «Бедная Настя»
Мы не знаем, завтракают ли эти девушки молодильными яблочками или прячут в кладовке портрет, стареющий вместо них, но выглядят они отпадно. А вот эти звезды вообще не скрывают, что им удалось обмануть время.