Посмотрите, как похорошели с годами 11 актрис из сериалов, которые когда-то нон-стоп крутили по ТВ

Кажется, мы все смотрели одни и те же сериалы — «Кармелиту», например, или «Татьянин день». Мы сопереживали любимым героиням и с замиранием сердца следили за их жизнью. И вот годы идут, а знаменитые красавицы только хорошеют. Давайте посмотрим, как они выглядят спустя столько лет.