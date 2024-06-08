Посмотрите, как похорошели с годами 11 актрис из сериалов, которые когда-то нон-стоп крутили по ТВ

Знаменитости
39 минут назад

Кажется, мы все смотрели одни и те же сериалы — «Кармелиту», например, или «Татьянин день». Мы сопереживали любимым героиням и с замиранием сердца следили за их жизнью. И вот годы идут, а знаменитые красавицы только хорошеют. Давайте посмотрим, как они выглядят спустя столько лет.

Елизавета Арзамасова, "Папины дочки"

Юлия
13 минут назад

Зачем злословить? Очень красивая девушка, с тонкими чертами лица.

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Юлия Зимина, «Кармелита»

Алина
33 минуты назад

Зимина и в Кармелите была красавицей, хоть и нет цыганской крови, но очень органично там смотрелась.

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Анна Снаткина, «Татьянин день»

Наталья Мильниченко, "Ранетки"

Мария Луговая, "Рыжая"

Екатерина Волкова, «Воронины»

Алина
32 минуты назад

Волкова производит приятное впечатление хотя бы тем, что ни в каких скандалах не замечена и некрасивых историях. И животным помогает.

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Анна Шепелева, "Школа"

Янина Студилина, "Ранетки"

Юлия Такшина, «Не родись красивой»

Анастасия Задорожная, «Простые истины»

Елена Корикова, «Бедная Настя»

Мы не знаем, завтракают ли эти девушки молодильными яблочками или прячут в кладовке портрет, стареющий вместо них, но выглядят они отпадно. А вот эти звезды вообще не скрывают, что им удалось обмануть время.

Фото на превью Папины дочки / Костафильм, Кармелита / Творческое телевизионное объединение

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