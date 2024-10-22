10 любимых актеров и актрис, чьи потомки продолжили актерскую династию

Частенько в актерскую профессию люди приходят вслед за родителями или другими родственниками. Существуют десятки актерских династий, которые из поколения в поколение радуют зрителей своими работами.

Янковские

Начало династии положил Олег Янковский — народный артист, сыгравший таких персонажей как барон Мюнхгаузен и Мудрый Волшебник из «Обыкновенного чуда». Его сын Филлип первый раз появился на сцене в 6 лет и построил успешную кинокарьеру. Внуки тоже нашли себя на актерском поприще. 33-летний Иван снимается в фильмах и сериалах. Особую популярность ему принесли такие проекты как «Огонь», а также «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лизе Янковской 29 лет и она начала карьеру не так давно. Но за шесть лет успела принять участие в 10 проектах.

Абдуловы

Александр Абдулов женился на актрисе Ирине Алферовой и воспитал ее дочку Ксению как родную дочь. Впервые на сцене девочка появилась еще ребенком, но не сразу связала свою жизнь с игрой на сцене и в театре. Она закончила юридический факультет и только потом нашла свою дорогу на телевидение. Второй дочери Абдулова, Евгении, всего 17 лет. Пока еще рано говорить о том, какое будущее ждет девушку, но она снялась уже в трех картинах, а также отучилась на актерских курсах и попробовала себя в качестве режиссера короткометражек.

Евстигнеевы

Обаятельный Евстигнеев оставил после себя 151 работу. Его дело продолжили потомки, которые решили не зарывать таланты в землю. По стопам отца пошла его дочь от второго брака Мария: она с 15 лет снималась в кино, а позже играла в театре. Сын Евгения Денис тоже остался в киноиндустрии, однако он предпочитает быть по другую сторону от камеры и стал успешным кинооператором и режиссером.

Мироновы

Андрей Миронов — один из самых харизматичных актеров своего времени. Его дочь Мария унаследовала талант, благодаря чему стала успешной и востребованной актрисой. Хотя сама звезда как-то призналась, что о сцене не очень-то и мечтала — съемки приносили ей мало удовольствия. Внук Миронова, 32-летний Андрей Удалов, также пошел по стопам матери и деда, играет в театре и снимается в фильмах.

Яковлевы

Невозможно перечислить все памятные роли великого актера Юрия Яковлева. Немудрено, что его дочка, Алена Яковлева, унаследовала отцовский талант и сейчас является успешной и востребованной актрисой. Среди самых известных ее работ такие какртины как «Ярик» и «Гнездо глухаря». Сын Юрия, Антон, также снимался в кино, однако сейчас реализует себя как режиссер. Продолжила актерскую династию дочь Алены, Мария Козакова. К своим 31 она снялась уже более чем в 30 проектах.

Васильевы — Прохоренко — Спивак

Основателями династии можно считать актрису Жанну Прохоненко и ее супруга, кинорежиссера Васильева Евгения. У них родилась дочь Екатерина, которая также стала сниматься в кино. Зрителям она запомнилась как школьница Алена из «Вам и не снилось...» и учительница английского из «Гостьи из будущего». Династию продолжила Марьяна Спивак — она получила широкую известность в 2017 году, исполнив главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Табаковы

Отцом основателем династии стал гениальный актер Олег Табаков. Старшие дети звезды, Антон и Александра, попробовали себя на актерском поприще, однако карьеры ни сына, ни дочери, не сложились и им пришлось уйти в другие сферы. А вот третий ребенок Олега, сын Павел, в свои 29 лет востребованный актер театра и кино. Его лучшие работы: «Молодой человек», «Звезда» и «Доктор Лиза».

Бероевы

Первый актер в семье — Вадим Бероев, который запомнился зрителям участием в таких фильмах как «Наш дом» и «В огне брода нет». Его дочь Елена тоже актриса, однако играет по большей части в театре. А вот внук Бероева, Егор, обрел настоящую популярность и является одним из самых востребованных современных актеров. У 17-летней дочери мужчины, Евдокии, очень выразительная внешность, однако пока не известно, пойдет ли она по стопам отца.

Арнтгольцы

Как правило, при упоминании фамилии Арнтгольц на ум приходят две актрисы-близняшки: Татьяна и Ольга, а также их брат Антон. Мало кто знает, что их отец, Альберт Арнтгольц — заслуженный артист. Татьяна как-то в интервью признавалась, что отец был против того, чтобы девочки развивались в этом направлении. Однако видя интерес дочерей к актерству, поддержал их в начинаниях.

Золотухины

Династию основал Лев Золотухин. Актер практически всю жизнь посвятил сцене: на его счету более 50 фильмов и бесчисленное количество театральных постановок. Возможно поэтому его сын, Дмитрий, также нашел себя на актерском поприще. Его лучшие работы: «В начале славных дел» и «Юность Петра». Сейчас мужчина не снимается, но не ушел из профессии окончательно — он посвятил себя режиссуре и продюсированию.