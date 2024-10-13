Как сложилась судьба Людмилы Крыловой, которую гениальный муж прятал в декретах

Людмила Крылова была той самой девочкой из простой семьи, чья безумная мечта о любви и свадьбе с ее кумиром, актером с афиши, стала реальностью. Но вот о том, чем обернулся для актрисы этот роман и ее желание угождать любимому, мы решили написать в этой статье.

Детство в выдуманных мирах

Люда родилась в 1938 году в небогатой семье. Будущей актрисе не было и 9 лет, как не стало ее матери. Это сильно повлияло на девочку: она замкнулась в себе, почти перестала интересоваться играми и общаться с подружками, начала задуматься о том, как устроен мир и почему так происходит. И не могла принять, что мама не вернется. В попытках сбежать от действительности малышка погружалась в выдуманные миры и часами просиживала над книгами. Так как дома литературы было совсем мало, Людмила ходила в читальный зал и там проглатывала все, что можно было найти: от учебников и классики до фантастики. В подростковые годы девочка увлеклась театром. Ее отец работал на заводе, с деньгами по-прежнему было туго, но он старался выделять средства на то, чтобы она сходила на какой-нибудь спектакль. Примерно в то же время она стала посещать кружок драмтеатра, но актрисой в будущем себя не видела: Людмила была маленького роста и не считала себя красивой и достойной сцены.

Первая встреча с кумиром

Олег Табаков.

Все изменилось в одночасье, когда Людмила увидела афишу студии «Современник», которая давала спектакль «Вечно живые». Придя на эту драму, она увидела Олега Табакова в роли Миши и сразу влюбилась в него до беспамятства. После этого ее грела только одна мысль: она должна познакомится с этим молодым и талантливым актером. Так она твердо решила стать актрисой. Юная Людмила уже понимала, что одно дело встретиться с кумиром на равных на общих подмостках, а другое — быть одной из его бесчисленных поклонниц за сценой. И после 10-го класса, она, уже не колеблясь, пошла поступать в Щепкинское училище. Удача сразу улыбнулась ей: режиссер, который набирал курс, искал себе актрису определенного типажа для будущего спектакля, и Людмила как раз походила на роль. Так что тот не только помог ей с поступлением, но и сразу обеспечил работой.

Судьбоносный звонок

Уже год спустя после поступления в училище актриса получила первый опыт работы в кино, сыграв медсестру Александру. Но главная мечта жизни — встретиться и поговорить со знаменитым актером — продолжала двигать ею. Актриса жутко уставала от работы и учебы, но на спектакли театра «Современник» продолжала ходить. Но как-то раз Людмилу пригласили сняться в фильме «Добровольцы» и сказали, что в нем также появится Табаков. В день съемок актриса со всех ног прибежала в студию, а ее кумира там не оказалось. В расстроенных чувствах она стала расспрашивать, где он, и выяснила, что тот просто отказался сниматься. Но встреча была предрешена. Вскоре ей позвонила режиссер и пригласила на съемки другого фильма. Актриса отнекивалась, так как была к тому времени перегружена работой и в театре, и в кино, да и экзамены были на носу. А режиссер настаивала: «Люсенька, у меня такой привередливый актер в главной роли, не может найти себе партнершу, все ему не нравятся. Может, вашу фотографию ему покажу?» — и так вскользь упомянула, что этот привереда — Олег Табаков. Тут у Людмилы даже язык прилип к небу, и она заверила, что будет рада сниматься. В итоге невзначай брошенная фраза Табакова о фото Людмилы «Эта, пожалуй, подойдет» решила сразу и его судьбу, и судьбу Крыловой.

Страсти скромницы Людмилы

Волнение, которое охватило девушку, когда она увиделась с кумиром, было сродни болезни: у нее тряслись коленки, стучали зубы. И это повторялось каждый раз, когда она встречалась с Олегом взглядом. А тот не мог не заметить состояние молодой актрисы и ответил ей взаимным интересом. Бурный роман закрутился в считанные дни. Отец Людмилы заметил, что его дочь — скромница, которая с кавалерами и за ручку-то едва держалась — где-то пропадает и припер к стенке: «Где ты ночуешь?» На это тут же последовал ответ: «Папа, я вышла замуж». У отца глаза на лоб полезли: «А почему мы его не знаем?» Актриса привела Олега к отцу, усадила за стол и сказала, что это — ее муж. «Муж» в ответ чуть под стол не упал. А позже возмутился, как она могла такое сказать, ведь они не расписаны. Но Люда не могла сказать иначе: ведь уже в первую ночь после съемок она осталась ночевать у Олега. А дипломный спектакль играла, прикрывая папкой заметно округлившийся живот.

Счастье в тусклых стенках коммуналки

Людмила Крылова и Олег Табаков в фильме «Ах, водевиль, водевиль...».

Олег и Людмила на самом деле поженились, но только спустя 2 месяца после рождения их первенца — Антона. Саму свадьбу провели на скорую руку: на улице была слякоть и грязь, а молодая парочка в перерывах между репетициями вырвалась в загс. Но потом уже, когда молодые отмечали свадьбу в ресторане, Люду вынесли Олегу в белом кружевном платье и в фате, в картонной коробке — словно какую-то куклу. Но с того дня жизнь актрисе пришлось вести отнюдь не кукольную: хоть Табаков уже был звездой, да и Крылову зрители видели на экранах, жить им пришлось в крохотной комнате в коммуналке, которую выделил им отец Люды. Актеры давали по 20 спектаклей в месяц, поэтому в той же комнате, за перегородкой, которой служил шкаф, спала еще и няня. У ребенка не было даже кроватки — спать ему приходилось в чемодане. А быт ложился на плечи Людмилы: звездный супруг мог заявиться с компанией хоть в 12 ночи, а готовить угощение для них предстояло ей. Помимо театра актриса старалась сниматься и в кино. Она появилась в фильмах «Сверстницы», «Живые и мертвые», «Ах, водевиль, водевиль...». Но делать это было все сложнее. Когда Антошке было 2 года, Людмила как-то поехала на съемки, а сына рискнула оставить с мужем — Олегом Табаковым. Вернулась: полуодетый сын жует холодную котлету, а супруг тем временем с видом человека, уставшего от непосильных забот, впихнул ей ребенка и заявил: «Больше никогда этого не делай!» А потом появился второй ребенок — дочь Саша, и снова декрет. Семья наконец-то переехала из коммуналки в свою квартиру, но нагрузка на Людмилу увеличилась. Было такое, что ей приходилось везти дочь со сломанной ногой с собой на гастроли. Но актриса не роптала: все чаще она отказывалась от хороших ролей ради удобства любимого мужа и ради семьи, но при этом была счастлива.

Крах многолетнего брака

В 1981 году Олег набирал новый курс в театральном вузе и у него, уже немолодого актера, завязался роман со студенткой, которая была на 30 лет младше его. 10 лет смаковались сплетни об их отношениях, и в итоге Людмила не выдержала и развелась с неверным мужем. Их брак продлился 34 года. Спустя 10 лет после развода актриса призналась, что от одиночества не страдает, так как у нее есть друзья, дети и внуки. На все лето она уезжает в деревню, где любит ходить в лес, любоваться на природу и собирать грибы. Последнюю свою роль в кино она сыграла в 2008 году в телеспектакле «Крутой маршрут». Теперь уже долгие годы актриса ведет довольно уединенную жизнь. Когда Олег Табаков серьезно заболел и лег в больницу, Людмила его даже не посетила. Простить предательство бывшему мужу и кумиру она не смогла, даже когда того не стало.