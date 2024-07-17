Но почему бы персонажам первой истории бы не договориться и отдать ненужную старшую папаше, раз он так хочет её баловать, а самим растить своего ребёнка? заодно на лишний рот меньше. Или он готов только погулять по выходным?
15 человек, которые знают, что быть хорошим отцом — это не малина
«Вышел за хлебом и не вернулся», «забрал из садика не того ребенка» — такими анекдотами о папах пестрит интернет. И хотя такие истории действительно имеют место, хорошие папы тоже есть — вот только их в наши дни многие до сих пор воспринимают как некое чудо. О том, как непросто порой быть папой, расскажет эта статья, а бонус покажет, какой обидой может обернуться отцовская безответственность.
- Несколько лет назад дела на работе стали плохи. У меня ветер свистел в карманах. Как-то вернулся домой, а там — пусто. А на столе — записка от жены. Она писала, что ушла от меня вместе с нашей дочерью, так как я не могу обеспечить их. Некоторое время меня вообще не подпускали к дочери, но финансовые дела у меня вскоре пошли хорошо. И я оформил 50 % опеки над дочерью и теперь пытаюсь наверстать упущенное время. В выходные мы делаем все, что она захочет: посещаем музеи, парки, фестивали или идем в кино. Но вчера, когда я забирал дочку из школы, бывшая жена с ее новым мужем остановили меня. Они рассказали, что ждут ребенка, а, поскольку бизнес мужа пошатнулся, попросили, чтобы я меньше баловал дочку: аналогичных расходов на будущего ребенка они просто не потянут. А им бы не хотелось в дальнейшем раздоров между двумя детьми. А я сказал, что хочу радовать свою дочь и сокращать траты на нее не собираюсь. В итоге бывшая наорала на меня и сказала, что я просто папаша для развлекухи и что использую свои деньги, только чтобы отомстить ей. © DecisionInfinite6688 / Reddit
- Позвонили из сада и сказали, что у дочери слезятся и болят глазки. При этом с утра было все хорошо. Ладно, забрала ее, сводила к окулисту, а тот отправил на неделю на больничный с конъюнктивитом. Предложила посидеть с ребенком мужу, а он согласился: что там, сиди да капай ребенку глазки — считай, отпуск. В итоге, в первый же день у дочери разболелся зуб. Пошли к зубному, вырвали сразу 2 молочных зуба — на второй перешло воспаление. На второй день у ребенка кашель. Пришлось полоскать горло, полоскать зубы, капать глаза. На третий день дочь заявила: «Пап, у меня ухо болит!» Опять папа с ребенком к врачу. Тот еще капли в ухо назначил. А потом уже и кровь по направлению надо сдать, и рентген сделать. 2 недели муж лечил ребенка и бегал по врачам. И бухтел: хотел отдохнуть — отдохнул. И так радостно на работу он еще ни разу не бежал, как после этого «отпуска». © ZveZda*** / Pikabu
- Лет 7 назад жена призналась мне, как ее гложет изнутри то, что ей пришлось бросить карьеру. Дни напролет она проводила с нашими детьми. И я сказал: «Не вопрос, милая, с детьми буду теперь сидеть я, а ты пойди и покажи всем, из какого теста ты сделана». И все вроде хорошо, но все эти 7 лет ко мне подходят мужики и несут всякую ерунду вроде «Тебя жена опять с детьми оставила, да?» или «Что ты сделал не так, что заслужил это, приятель?» А женщины выгоняют меня из родительской комнаты и относятся ко мне так, словно я ни на что не способен. Ну а матери-одиночки поголовно смотрят на меня как на отца-одиночку: ведь других причин выполнять родительские обязанности у мужчины и быть не может. Вот только мои дети обожают, когда я рядом. Я хорошо готовлю, а после того, как я руководил бригадой по ландшафтному дизайну, я могу вполне справиться с 5-ю детьми и при этом выполнять работу по дому. © TheManRedeemed / Reddit
- Когда моей дочери было 10, она загорелась желанием поучаствовать в любительском спектакле «Красавица и чудовище». Но она так сомневалась в себе, что начала переживать и почти отказалась идти на прослушивание. Муж, который немного играл в любительских постановках в старших классах, вмешался и сказал, что он тоже пойдет на пробы. Он знал, что ему прослушивание не пройти. Но решил показать дочке, что нет ничего страшного в том, чтобы делать что-то, что кажется невозможным. Дочь в итоге получила роль Чипа. А муж, который совершенно не хотел играть в этой пьесе, получил роль Мориса, отца Белль. © chipdipper99 / Reddit
- Когда родился наш сын, мой муж оставался со мной до самой выписки из отделения. Медперсонал был в шоке, а медсестра даже сказала, что она 20 лет работает в родильном отделении и ни разу не видела, чтобы отец оставался так долго со своим ребенком и женой. А меня при родах разрезали, и он просто хотел помочь мне, пока я восстанавливалась. А когда подросший сын лежал в больнице, муж остался с ним — так было удобнее нам обоим. Так медперсонал то выяснял, когда ребенком займется мамочка, то начинал мужа нахваливать за «героизм». © thegrimrita / Reddit
- Когда я с дочкой, то в разных ТЦ и в прочих общественных местах возникает вопрос: в какой туалет нам идти? И я иду прямо в туалет для инвалидов. Если вдруг кто и спрашивает, почему я туда пошел, я их озадачиваю встречным вопросом: «А в какой нам надо?» И пока они рожают ответ — сваливаю в туман. © efkz / Pikabu
- У нас с женой есть 8-месячный сын. Жена страдает от послеродовой депрессии, поэтому я все это время старался сам ухаживать за ребенком. Но всякий раз, когда мы идем в гости и я меняю сыну подгузник, люди говорят: «О, ты меняешь подгузники, молодец», — и делают это с таким видом, словно они-то меня раскусили: я на публику строю из себя хорошего отца. © Unknown author / Reddit
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- Я жила с мамой и отчимом. Отчим с 3-х лет заменял мне отца. Лет в 15 я начала скатываться серьезно в учебе, гуляла сутки наполет. Отчим решил разрулить ситуацию, но в итоге мы с ним поссорились. Он вовсю пытался образумить меня, а я в своем юношеском максимализме заорала на него: «А ты мне кто? Отец?» Вот так 15-летняя девчонка довела 40-летнего мужчину до слез. До сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- Развелись с мужем. Через некоторое время начались ссоры с дочерью, мол, папа такой хороший, а я монстр и все не так делаю. Отправила ее пожить с отцом, думала, пройдет месяц, и они оба взвоют. Но уже прошел год! Дочери прекрасно живется там, никаких ссор у них, тишь да благодать. Дочь даже учиться лучше стала, бывший постройнел — они теперь вместе в зал ходят. И дома недавно я была у них — чисто. Хотя раньше они оба лишь разводили бардак. © Подслушано / Ideer
- Моему мужу отказали в посещении бассейна. Дочери 4 месяца, в декрете с ней сидит муж. Он хотел записаться в группу грудничкового плавания, а ему не позволили, объяснив это так: «Ну вы же понимаете, что другие мамочки будут испытывать рядом с вами дискомфорт». © OTBEPTKA / Pikabu
Что за дурдом, какой дискомфорт в бассейне? У меня знакомый ходил, никто ничего не говорил.
- Помню, работала на ресепшене в тренажерном зале, ко мне подошел отец с дочкой, спросил, где им переодеться. Тут я растерялась, конечно. Отдельных раздевалок для детей и родителей не было, пришлось их отправить в пустой солярий. © Ananazig / Pikabu
- Когда я познакомился со своей нынешней женой, у нее была 3-летняя дочь. Мы быстро нашли с малышкой общий язык, а к 4-м годам она стала называть меня папой. Теперь ей 13, а ее родной папаша изредка появляется в ее жизни. Но она и его зовет папой тоже, лишь наедине с женой и со мной зовет его по имени. Вчера вечером дочка была в гостях у своего папаши, и тут я вдруг получаю СМС от нее: «Забери меня». Приезжаю, а дочь чуть не со слезами бросается ко мне и жалуется, что ей больно. Смотрю, а у нее вся рука в синяках и опухла. Оказалось, она упала со скейтборда. Я спрашиваю ее папашу, почему он ничего не сказал моей жене, а тот заявляет, что дочь просто паникерша, не все так плохо. Я не выдержал, и, пока дочь садилась в машину, сказал ее папаше, что его поведение говорит, что настоящий отец — я, а не он. В итоге мы поехали с ней в больницу и оказалось, что дочь сломала руку, и мы сидели там до часу ночи. © HopefulAd1737 / Reddit
Вместо того, чтобы сказать какой он идиот, что дочь к врачу не повёз, сказать "я настоящий отец🤦
- Прихожу в бассейн и вижу такую картину: на пороге в женскую душевую стоят смущенно, словно утята, две маленькие девочки, 3-х и 5-ти лет на вид, держатся за руки и боятся идти вперед. Двери в душевую нет, а за ее углом стоит папа и кричит: «Идите не бойтесь, подойдите к какой-нибудь тете, попросите включить душ» (Душ на самом деле работает сенсорно). Подумала, как неудобно отцам: вместе не переодеться, а дети долгое время находятся вне поля зрения. © citis / Pikabu
- У нас с женой родилась дочь. Я работаю удаленно, так что когда жена в декрете стала сходить с ума, я отпустил ее на работу — вначале на полставки. Но наша малышка тем временем росла и стала требовать больше внимания. Мне приходилось все больше отпрашиваться с работы. А у жены тем временем карьера пошла в гору, и она стала упрашивать отпустить ее на полную ставку. Я злился, но понимал, что лишать любимую такого шанса не хочу. И официально вышел сам в декрет. За 6 месяцев, что я сижу с ребенком, окружение вокруг меня разделилось на 2 лагеря: многие поддержали, но часть знакомых смотрят косо. Но когда я несу дочь с прогулки на руках, которая весит уже почти 14 килограмм, а в руках еще пакеты, даже мне тяжело. И я думаю, что сделал правильный выбор. © SoldatovVA / Pikabu
Бонус
В школе, когда меня спрашивали, как зовут моего папу, я говорил: «Ваня». А когда заполнял какие-то документы, писал, что мое отчество «Николаевич». Все одноклассники ржали над этим, а я не понимал, почему. Мама на этот счет отмалчивалась или говорила, что дала мне такое отчество назло отцу. Мне было больше 18 лет, когда она, наконец, призналась, что тот, кого я считал папой, — не мой отец. Она прожила в браке с ним несколько лет, у них родился общий сын — мой старший брат, — а затем они развелись. Пока мама была свободной, познакомилась с другим мужчиной. Забеременела, тот уговорил ее родить меня, а сам свалил в закат. Через время мама сошлась с бывшим мужем — отцом моего старшего брата, — они какое-то время жили вместе, а потом разошлись окончательно. А я долгое время, пока не узнал все эту историю, обижался и не понимал, почему «папа» Ваня, а на деле отчим, со мной не общался после того, как ушел из семьи, хотя со старшим братом поддерживал контакт.
С детьми бывает не только непросто, но и весело. Следующие истории покажут, какие детские перлы и фразы выбили взрослых из колеи.
Комментарии
" Но уже прошел год! Дочери прекрасно живется там, никаких ссор у них, тишь да благодать. Дочь даже учиться лучше стала, бывший постройнел — они теперь вместе в зал ходят. И дома недавно я была у них — чисто. Хотя раньше они оба лишь разводили бардак."
Судя по этим фактам, проблема была не в муже...
"«Ну вы же понимаете, что другие мамочки будут испытывать рядом с вами дискомфорт»."
Меня они тоже смущают, но я как-то могу это пережить.
"Я не выдержал, и, пока дочь садилась в машину, сказал ее папаше, что его поведение говорит, что настоящий отец — я, а не он"
Биологический отец - один, и не ты.
А заботливый взрослый, да, ты.
"За 6 месяцев, что я сижу с ребенком, окружение вокруг меня разделилось на 2 лагеря: многие поддержали, но часть знакомых смотрят косо. "
Почему ты, если считаешь, что поступаешь правильно, так внимательно следишь за тем, кто что думает про ситуацию у вас дома? Они вас содержат? Кажется, нет. Ну и пусть гуляют по саду.
Про мужика в бассейне, это он на неадекватов нарвался, либо им просто заняться нечем. Я ходила с совсем мелким сыном на грудничковое плавание в поликлинику по ОМС и там был один-единственный папа на кучу мам. Так вообще всем пофиг было на пол. Он обычно старался в таком закутке переодеваться или прям в душе, но когда не было такой возможности, всем честно было пофиг. Потому что у кого-то ребенок орет, у кого-то обкакался, кто-то лихорадочно пытается два баула купальных принадлежностей собрать после занятия. Вот вообще не до разглядывания половых признаков.