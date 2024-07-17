15 человек, которые знают, что быть хорошим отцом — это не малина

«Вышел за хлебом и не вернулся», «забрал из садика не того ребенка» — такими анекдотами о папах пестрит интернет. И хотя такие истории действительно имеют место, хорошие папы тоже есть — вот только их в наши дни многие до сих пор воспринимают как некое чудо. О том, как непросто порой быть папой, расскажет эта статья, а бонус покажет, какой обидой может обернуться отцовская безответственность.

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В школе, когда меня спрашивали, как зовут моего папу, я говорил: «Ваня». А когда заполнял какие-то документы, писал, что мое отчество «Николаевич». Все одноклассники ржали над этим, а я не понимал, почему. Мама на этот счет отмалчивалась или говорила, что дала мне такое отчество назло отцу. Мне было больше 18 лет, когда она, наконец, призналась, что тот, кого я считал папой, — не мой отец. Она прожила в браке с ним несколько лет, у них родился общий сын — мой старший брат, — а затем они развелись. Пока мама была свободной, познакомилась с другим мужчиной. Забеременела, тот уговорил ее родить меня, а сам свалил в закат. Через время мама сошлась с бывшим мужем — отцом моего старшего брата, — они какое-то время жили вместе, а потом разошлись окончательно. А я долгое время, пока не узнал все эту историю, обижался и не понимал, почему «папа» Ваня, а на деле отчим, со мной не общался после того, как ушел из семьи, хотя со старшим братом поддерживал контакт.