20+ человек, которые заработались так, что света белого не видят

Когда долго находишься в какой-либо профессии, у тебя волей-неволей появляются новые привычки, меняется взгляд на вещи. Ветеринар видит питомцев своих друзей и сразу же отмечает состояние зубов собак и кошек, а воспитатель порой разговаривает со взрослыми людьми как с четырехлетками. Мы не знаем, можно ли здесь с уверенностью говорить о профдеформации, но вот отпуск героям нашей статьи явно бы не помешал.

Свою карьеру начинала с работы лаборантом, и до сих пор осталась дурацкая привычка считать свои действия. Если этого не делать, можно получить неверный результат. Вот поэтому я сейчас режу огурец и считаю, сколько раз отрезала, мешаю суп и считаю, сколько раз помешала. Ловлю себя на этих действиях, плююсь. Сколько лет прошло, а намертво в подкорку въелось. © Татьяна / ADME

Выхожу как-то из дома, а у моей машины задняя часть всмятку. Главное, рядом мéста море. У двери стоит и рыдает виновница, сипит сквозь сопли: «Я случайно, я перепутала...» Потом говорит: «Позвоните моему мужу, он все решит». Протягивает визитку, а там надпись: «Александр. Уроки вождения».

Моя мама — учитель. И вот едет она как-то в троллейбусе, а там молодежь разошлась не на шутку. Пассажиры робко пытаются урезонить: «Молодые люди...» Бесполезно. А мамочка взяла и вытурила их из троллейбуса всего лишь одной фразой: «Та-а-ак, ну-ка быстро встали и вышли!» Но с той интонацией, с которой учителя обычно говорят детям «Достаем двойные листочки!» или «Иванов, тебе отдельное приглашение нужно?!» Учителя — они такие. © Masssunka / Pikabu

Не могу посмотреть на собак своих друзей, не проверив при этом их уши, зубы, кожу. «О, он такой милый! Ты знал, что у него в зубе есть трещина?» © SaithSiro / Reddit

У этой девушки-ветеринара накопилась целая коллекция эпичных сообщений от клиентов, которые то волнуются о своих питомцах, то завидуют им.

На работе завал, неделю не высыпалась. Звоню клиенту, мол, ваш заказ готов, а из трубки детский голосок: «Мам, это ты?» Я: «Ой, сынок, номер неправильно набрала. Все хорошо?» Он бодро отвечает, что да. Успокоилась, что у ребенка все в порядке, работаю дальше. А через пару минут хлопаю себя рукой по лбу: у меня нет не то что сынка — у меня детей вообще нет. © DoctorWhere / Pikabu

Я работаю в детском саду, и у меня появилась привычка разговаривать с раздражающими меня людьми точно так же, как я разговариваю с детьми. Довольно странно говорить другу «Все, достаточно», чтобы он остановился. © Zanizu / Reddit

У меня 2 специальных образования и 2 высших. Одно из них — модельер верхней одежды. Когда смотрю постапокалиптические фильмы, сюжет идет как-то боком: больше обращаю внимание на одежду персонажей и стиль аксессуаров. Смотрел недавно «Армию мертвецов». Королева там в простом, но довольно интересном платье, в головном уборе, наплечниках. Они же наверняка должны быть одеты в скрепленные проволокой куски брезента, а я прямо вижу швейное ателье, где зомби с чувством прекрасного пришивают к платью стразы и камни. © MagicoCS / Pikabu

«Кухни, которые я делаю заказчикам, и моя кухня»

Работал почтальоном и до сих пор ищу почтовые ящики во всех домах, мимо которых проезжаю. © Wishiwastaller / Reddit

Дрессировщик собак, работаю в учреждении, где живут и учатся около 60 собак-спасателей. Часть обучения заключается в том, чтобы в помещениях было тихо, без лая. Сегодня я сказал «Тихо!» мухе, громко жужжавшей в моей машине. © Dundunk234 / Reddit

Работаю ревизором в торговой компании: проверяю сроки годности товаров. И это настолько вошло в привычку, что продавцы в магазине у дома уже перестали со мной здороваться. А все потому, что, когда я подхожу к кассе с покупками в одной руке, в другой я несу просрочку, которую нашла у них же. И вроде всегда без ругани, но они все равно обижаются. © Zlodeykkka / Pikabu

Живу с поваром. В ресторан не сходишь, потому что: «Да они обладели! Столько платить за салат, когда там себестоимость плевая?» Думаешь, что хоть дома ресторанное поешь, но нет. Дома — вот тебе макароны. И вареная курица. И коронное блюдо — бульон с яйцом. Из-под той самой курицы. © XBATuTxABATb / Pikabu

Эти повара решили как следует заморочиться с подачей блюда. Но не все клиенты пришли в восторг.

«Машина нашего мастера по окраске авто»

Последние 2,5 года проработала в сфере розничной торговли модной одеждой и теперь ловлю себя на том, что, когда делаю покупки, я перевешиваю вещи и поднимаю упавшее на пол. Почему-то эта привычка не коснулась содержимого моего собственного гардероба. © mezmezmez / Reddit

Работал инженером на металлургическом заводе. Начальство требовало ежедневные отчеты о проделанной работе: нужно было указывать затраченное время и составлять планы на завтра. Дома по вечерам, пока жена еще не вернулась, пытался придумать, куда записать всю проделанную за вечер или день домашнюю работу, включая планы на следующие сутки. © azazandel / Pikabu

Как-то давно, возвращаясь с работы, захожу в свой подъезд и понимаю, что подъезд чужой: стены другие, все обшарпанные какие-то и цвет другой. Вышла из подъезда, зашла в следующий — тоже не мой. Думаю: «Ну все, заработалась...» Собралась с духом, позвонила в свою квартиру. Дверь открыла моя мама, сказала: «Сегодня в подвале горячую трубу прорвало, такой пар валил, что в подъезде со стен вся краска слезла». А я думала, что у меня крыша поехала. © Подслушано / Ideer

«Печи-мангалы, которые мой муж делает заказчикам, и мангал в нашем дворе»

Поняла, что пора завязывать с работой, когда мы вечером с коллегой, уходя, столкнулись с охранником, а он нам: «Что ж вы все так поздно-то? Пятница же! Когда же я уже увижу вас красивыми и нарядными? А то не дело!» Посмотрели друг на друга и поняли, что выглядим не ахти. Работники салона красоты класса люкс. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Папа — известный плотник экстра-класса. А мы с сестрой несколько лет спали на полу, потому что он хотел сам сделать для нас кровати, но не находил времени. © hairlikemerida / Reddit

Работаю в отделе персонала крупной и известной сети супермаркетов. Работа подразумевает постоянные контакты с людьми. Словом, нервный и напряженный вид деятельности. Сегодня, когда зашла в маршрутку, обвела всех суровым взглядом и выдала: «Здравствуйте, отдел персонала». Через пару мгновений явственно ощутила, что мне пора в отпуск. © Подслушано / Ideer

Как-то на работе у меня был период запарки, я жутко устала. Звонит клиент, долго и нудно что-то от меня требует, а окружающие, как назло, галдят. Отодвигаю телефон от уха и громко так прикрикиваю: «А ну всем тихо, я тут с важным клиентом говорю!» Стало тихо, и тут до меня дошло, что я вообще-то еще не в офисе, а в маршрутке на пути туда. Кто-то поржал, кто-то повозмущался, но в салоне стало тише, на удивление. Да, я микрофон в телефоне тоже забыла выключить, клиент оценил. © MilsyMay / Pikabu