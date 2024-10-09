17 историй о бывших, которые просто мыльная опера наяву
Бывшие — это, конечно, странный предмет. Вы вроде расстались, но они вдруг пишут спустя годы и вообще не понимают, как ты могла успеть выйти замуж и родить детей. Или просто выносят из квартиры все подряд, включая туалетную бумагу. Почитаешь такие истории — и можно сериал не смотреть.
- Подружила своих мужей. Они вместе ездят на охоту, рыбалку — короче, закадычные друзья получились. Недавно прихожу домой и слышу разговор, как нынешний жалуется бывшему: «С ней так тяжело жить!» А тот вдруг ему отвечает: «Да знаю, сам ведь с ней жил!» Потом они крепко по-мужски обнялись. © Подслушано / Ideer
- Бывший подарил игрушечного медведя. В одной лапе букетик, в другой подарочек. Знал же мое отношение к этим пылесборникам! Я и заявила, что лучше б пельменей купил, чем этот отстой. Расстались, прошло 3 года. Племянник играет с этим медведем и говорит: «А зачем тут колечко?» в коробке было кольцо! Да блин, это слишком сложный квест! © Подслушано / Ideer
- Сыну 8 лет, заканчивает 2 класс. С 1 класса дружит с мальчиком из параллельного класса, с ним же ходит на секцию по борьбе. И вот они стали ходить друг к другу в гости. С первого же взгляда мальчик стал мне кого-то напоминать. Фамилия его мне ни о чем не говорила. Спросила, как зовут маму с папой. Оказалось, это сын моего бывшего мужа и некогда лучшей подруги, которая 11 лет назад увела у меня его. Оказывается, фамилию бывший после развода сменил на более благозвучную — девичью фамилию своей матери. Заниматься глупостями — препятствовать дружбе мальчиков — не стала. © Подслушано / Ideer
- Я перфекционист и люблю, когда на карте лежит сумма, оканчивающаяся на ноль. И как же бесит везде заблокированный бывший, который отправляет один рубль и пишет какое-нибудь сообщение. Портит мне всю красоту! © Подслушано / Ideer
Все так защищают парня, но мне не понятно, зачем дарить подарок, который заведомо не понравится и не вызовет радости. Девушка ему о своих взглядах говорила? Говорила. Он её либо не слушал, либо игнорил. Оба варианта как партнера его не красят. Уж лучше вообще без подарков, чем так.
- Год назад рассталась с парнем. Он очень тяжело переживал разрыв, а я сразу же закрутила роман с коллегой, который вот-вот закончится свадьбой. Недавно прихожу на работу и узнаю, что мой бывший к нам устроился. Сидит в соседнем кабинете и по клавиатуре стучит. Ненавижу маленькие города. © Подслушано / Ideer
- Спустя семь лет после расставания я вышла замуж. Сначала он высказался о том, что так и никого не встретил. Потом начал язвить, выпрашивать показать фотки и рассказать о муже. В итоге написал у себя статусе, что-то вроде: «Бывшая вышла за страхолюдину и поэтому не показывает его фотки». Вот что это было, а?! © epo / ADME
- Я одному из бывшеньких собрала вещи, он забрал и ушел. А на следующий день пришел ругаться, потому что: «Ты должна была перестирать их, прежде чем отдавать мне!» © Катастрофа Я / ADME
Бывший "сидит в соседнем кабинете и по клавиатуре стучит. Ненавижу маленькие города."
Но тебе же все равно, не так ли?
это же ОН "очень тяжело переживал разрыв".
- Знакомая как-то встречалась с мужиком, который, покупая дорогие продукты — колбасу, сыр — отрезал их на завтрак чуть ли не по линейке, а потом увозил с собой на работу, чтоб его женщина не сожрала все, пока его дома нет. © Тревожное Пирожное / ADME
- Как-то мужчина пригласил меня на ужин к себе домой, а в процессе подготовки попросил порезать салатик. Беру пару помидор, 3-4 огурца, делаю салат. Он подождал, пока я закончу, а потом начал нудеть, мол, все женщины такие транжиры, вот зачем я нарезала такую гору, мы вдвоем не съедим столько, такой перерасход продуктов... Я озадаченная спрашиваю: «А что сразу не сказал, когда я только доставала-мыла?» А он в ответ: «Я специально, проверял тебя!» Притом мужчина ни разу не бедный. В общем, нафиг такие проверки, еще огурцы по граммам в салат отмерять. © CatKate / ADME
- А мой бывший через 5 лет после развода когда узнал, что у меня случился инфаркт, прибежал и потребовал, чтобы я опять вышла за него замуж. Говорит: «У тебя инфаркт был, ты скоро умрешь, кому дом оставишь?» © Мусичка / ADME
3-4 огурца и пара помидор = гора салата, которую вдвоем не съесть? Что там за овощи-гиганты?
- Похоже на анекдот, но спустя 6 лет после расставания позвонил бывший и ,как ни в чем не бывало, выдал: «Привет, че делаешь на выходных?» Я такая: «Э-э-э... Я как бы замужем». А он: «И когда ты успела?» Занавес. © Лена Слепокурова / ADME
- Я офигеваю с таких парней. Моя бывшая любовь, свалившая втихую жить к моей не менее бывшей подруге, одарил меня звонком спустя пару месяцев и заявил, что «с ней плохо»: не умеет готовить, не убирает дома и, самое ужасное, «она за это время ни разу мне рубашку не погладила». Я встречалась с ним месяца 3, но не догадалась, что участвую в кастинге домработниц. От приза в виде бытового инвалида и предателя я торжественно отказалась. © Виктория Грегор / ADME
- Был у меня короткий служебный роман, для меня короткий. Я вышла замуж, родила дочь, уволилась с той работы. Вдруг начинает названивать, говорить, что любит меня, просить уйти с дочкой от мужа к нему. Это продлилось 12 лет! Блокировала, меняла номер, все равно как-то узнавал новый номер. Все закончилось после того, как мне однажды пришло сообщение «ы», а потом еще пара букв. Загулял, видимо. Вот это «ы» вспоминаем с подругами и ржем. А мужик наконец перестал писать, не смог новый номер узнать почему-то. © Елена Федорович / ADME
> пришло сообщение «ы», а потом еще пара букв.
Это чтобы никто не догадался. (с)
- Когда я разводилась с первым мужем, он погасил из наших общих накоплений оставшуюся часть ипотеки за приобретенную нами квартиру, сказав, что эти деньги из взятого им нового кредита. Ну и предлагал мне при разводе отказаться от своей доли в квартире, ведь он оплатил основную часть ипотеки. Не знаю, на что он тогда рассчитывал, ведь правда вскрылась очень быстро. Мы прожили в браке 8 лет, думала, что хорошо его знаю, но такой поступок меня просто шокировал. © Екатерина / ADME
- Бывший при расставании торжественно сказал, что оставляет все подарки мне, но при этом забрал туалетную бумагу, женскую умывашку для лица, три листа акварельной бумаги (он не рисует, но покупал для меня), баночку лечо, мешок картошки и прихватил мою гитару. Ладно, боги с тобой, только свали уже побыстрее. Но гитара понадобилась моей семье, брат решил пойти по моим стопам и заняться музыкой. И вот моя сестра попросила его в вежливой форме вернуть гитару, на что он заявил, что раз пошел возврат подарков, то он тоже требует все подарки назад. Кольцо с маленькими бриллиантами, мольберт, набор дешевого бисера, 4 книги, мягкая игрушка. Передачей вещей занималась моя сестра. Рассказала, что он вытряхнул все подарки из пакета, судорожно искал кольцо. Выдохнул с облегчением когда нашел. А я очень очень порадовалась, что он теперь мой бывший. Да, из-за кольца он переживал, так как хотел подарить его своей новой девушке и очень боялся, что я его отнесу в ломбард и дарить будет нечего. © AnaStasia / ADME
Хорошо, что мужик накоплениями расплатился, а не кредит взял. Кредиты, взятые в браке, после развода также делятся пополам. Так можно попасть - официально отказаться от доли в квартире, но при этом не подписать договор о том, что это в счет доли кредита. И - ОПА! - доли в квартире нет, а банку денег должна
- А мой муж (скоро бывший) искренне не понимает, почему он должен что-то менять, если это меня что-то в браке не устраивает. Я говорю, мол, мне в нашем браке не нравится это, это и это, говорила об этом сотни раз, результата ноль, потому я подаю нa развод. А он в шоке, он реально не догоняет, мол, но это же тебя не устраивает, почему что-то делать должен я?! Меня-то, говорит, все устраивает. Я в осадке от такой логики. А не устраивает меня не так уж и много: что с сыном разговаривает только криками, что время с ним не проводит, что все свободное время сидит в компе и что за моей спиной учит сына смеяться надо мной («Мамка опять там фигней занимается? Своими танцульками? Лучше бы пирожков напекла, да?» И все в таком духе). © Балади / ADME
- Сотрудница вышла замуж, а новоиспеченный супруг подарил ей норковую шубу. Через какое-то время парнишу потянуло на подвиги, начал изменять, а потом вообще ушел к другой. И шубу забрал. Долго ли, коротко — через какое-то время вернулся. И шубу с собой принес обратно. Видимо, эта шуба была дежурным подарком. © Елизавета Мочалкина / ADME
Комментарии
Да здравствует переходящая, как вымпел, норковая шуба, символ мужской любви и семейных ценностей! Ура, товарищи!
👏👏👏Долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию 👏👏👏
Меня как то один хотел удивить своими кулинарными способностями. Насмотрелся тик тока и решил приготовить мне кекс в кружке. Это было отвратительно 😂
Кек, у меня тут тоже пару месяцев назад бывшенький всплыл. Заявил, что хочет общаться с сыном. Соскучился. 15 лет соскучивался, и тут нате! Я говорю: "Нет проблем, общайся". Да только вот затык в том, что бывший хочет, чтобы Я настраивала ребенка нa общение с отцом, которого сын вообще не помнит. Я ответила просто: «Хочешь общаться с ребенком – решай этот вопрос сам. А мне не упало никуда».
С тех пор тишь да благодать…