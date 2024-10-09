17 историй о бывших, которые просто мыльная опера наяву

Кек, у меня тут тоже пару месяцев назад бывшенький всплыл. Заявил, что хочет общаться с сыном. Соскучился. 15 лет соскучивался, и тут нате! Я говорю: "Нет проблем, общайся". Да только вот затык в том, что бывший хочет, чтобы Я настраивала ребенка нa общение с отцом, которого сын вообще не помнит. Я ответила просто: «Хочешь общаться с ребенком – решай этот вопрос сам. А мне не упало никуда».

С тех пор тишь да благодать…