16 актеров, которые буквально на наших глазах из милых малышей превратились в обаятельных мужчин

В детстве красавец был. Нa меня похож, кстати. Правда у меня волосы пепельные были. И глаза голубые.

Нa средней фотке будто из гроба встал. Цвет кожи нездоровый какой-то. Сейчас нa какого-то крысюка похож. Соболезнование тебе, пацан, сходи к врачу. И постригись уже. Ужас какой.