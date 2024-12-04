В детстве красавец был. Нa меня похож, кстати. Правда у меня волосы пепельные были. И глаза голубые.
Нa средней фотке будто из гроба встал. Цвет кожи нездоровый какой-то. Сейчас нa какого-то крысюка похож. Соболезнование тебе, пацан, сходи к врачу. И постригись уже. Ужас какой.
16 актеров, которые буквально на наших глазах из милых малышей превратились в обаятельных мужчин
Порой удивительно, как быстро растут чужие дети... Взять хотя бы актеров. Кажется, еще вчера они играли капризных или милых детишек, а сегодня уже превратились в настоящих взрослых мужчин.
Дилан Спроус
Тимоти Шаламе
В детстве красавец был. Нa меня похож, кстати. Правда у меня волосы пепельные были. И глаза голубые.
Мэтью Льюис
Элайджа Вуд
Фредди Хаймор
Джош Хатчерсон
В Затуре еще и Кристен Стюарт играла (Белла из Сумерек). Старшую сестру.
Дакота Гойо
Эйса Баттерфилд
Маколей Калкин
Эд Спелирс
Единственный красивый мужик в подборке (фотка справа), и еще выросший пацан из Валькина деда. Остальные все с какими-то дефектами. Собирают их что ли... Коллекционируют.
Чендлер Риггз
Дэвид Генри
Уилл Поутлер
Уильям Моусли
Хейли Джоэл Осмент
Тейлор Лотнер (Между этими фильмами прошло 4 года)
А вот еще одна статья о актерах культовых фильмов, ради которых мы со всех ног бежали к телевизору.
Комментарии
Лотнер в Сумерках казался старше своих лет) не знала, что ему было 17
Почему так часто очень симпатичные мальчики превращаются в некрасивых мужчин? Это так генетика\биология работает или шоу-бизнес?