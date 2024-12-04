16 актеров, которые буквально на наших глазах из милых малышей превратились в обаятельных мужчин

Кино
10 часов назад

Порой удивительно, как быстро растут чужие дети... Взять хотя бы актеров. Кажется, еще вчера они играли капризных или милых детишек, а сегодня уже превратились в настоящих взрослых мужчин.

Дилан Спроус

Тимоти Шаламе

Кот Баюн
4 часа назад

В детстве красавец был. Нa меня похож, кстати. Правда у меня волосы пепельные были. И глаза голубые.
Нa средней фотке будто из гроба встал. Цвет кожи нездоровый какой-то. Сейчас нa какого-то крысюка похож. Соболезнование тебе, пацан, сходи к врачу. И постригись уже. Ужас какой.

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Мэтью Льюис

Элайджа Вуд

Фредди Хаймор

Джош Хатчерсон

Дакота Гойо

Эйса Баттерфилд

Маколей Калкин

Эд Спелирс

Кот Баюн
3 часа назад

Единственный красивый мужик в подборке (фотка справа), и еще выросший пацан из Валькина деда. Остальные все с какими-то дефектами. Собирают их что ли... Коллекционируют.

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Чендлер Риггз

Дэвид Генри

Уилл Поутлер

Уильям Моусли

Хейли Джоэл Осмент

Тейлор Лотнер (Между этими фильмами прошло 4 года)

А вот еще одна статья о актерах культовых фильмов, ради которых мы со всех ног бежали к телевизору.

Фото на превью The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader / Fox 2000 Pictures, The Score / Pont Neuf Productions, The Walking Dead / American Movie Classics, A Million Little Things / ABC

Комментарии

Уведомления
Элина Че
6 часов назад

Почему так часто очень симпатичные мальчики превращаются в некрасивых мужчин? Это так генетика\биология работает или шоу-бизнес?

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Матрёна
1 час назад

За всю подборку так ни одного обаятельного мужчину и не увидела..

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