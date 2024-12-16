16 мужчин, которые уже отчаялись найти любовь, но вмешался случай

Юношеская любовь прекрасна, эти эмоции очень яркие😊. Это чувство свободы и будто Мир у твоих ног. В зрелом возрасте своя прелесть наверно, но я не жалею о яркой молодости и, в общем, раннем браке. Потом подружить тараканов друг друга намного сложнее))