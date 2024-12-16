16 мужчин, которые уже отчаялись найти любовь, но вмешался случай
Истории
15 часов назад
Никогда не знаешь, где встретишь свою настоящую любовь. Герои нашей статьи и не надеялись встретить свое счастье, но у судьбы были свои планы.
- Друг познакомился со своей будущей женой на пляже за 400 км от родного города. Оказалось, что живут в одном городе и учились в одной школе. Когда уже поженились, смотрели фотографии из семейного альбома жены. И вдруг мой друг понимает, что видит себя на школьной фотографии. На ней он на последнем звонке несет на руках первоклассницу с колокольчиком. А первоклассница — это его жена. И в его семейном альбоме есть такая же фотография. © Подслушано / Ideer
- Прогуливались однажды с девушкой по лесу. Как раз в то время не мог понять, что чувствую к ней: вроде нравится, а вроде и не сильно, сердце не замирает. Так вот, в какой-то момент она ласковым голосом сказала: «Ой, а у тебя паучок на спине». Сняла его аккуратно, легонько поцеловала место, где он сидел, и сдула его с руки. Понимаете, без всяких криков и истерик, не запрыгнула мне на шею и не визжала: «Убери его, убери». Именно в тот момент я прозрел. Вместе 4 года, ребенку уже год. © Подслушано / Ideer
- Однажды ко мне на улице подошла девушка, чтобы познакомиться. Я был так растерян, наверное, даже испуган этим шагом и тем, что кому-то понравился. Придумал отмазку и отказал. В тот период я был одинок, жил как-то сам по себе, работал. И об этом моменте я не вспоминал, пока не увидел ее снова через пару лет. Как же я тогда пожалел! Она как будто повзрослела, стала женственнее и серьезнее. Я взглянул на это прекрасное существо другими глазами. Сердце бешено заколотилось. Было куча сомнений. Долго набирался смелости, боясь отказа, ведь когда-то она была на моем месте. Выбрал момент и неуклюже завел разговор, который на мое удивление, она поддержала. Прекрасная девушка оказалась, которая взаимно стала мне опорой и поддержкой. Скоро она станет моей женой. © Подслушано / Ideer
- Как-то друг нашел себе девушку. С первой минуты знакомства раздражала меня. Бесил ее голос и манера общения. Капал на мозги другу, они ругались. И как я был счастлив, когда он ее бросил. Год спустя она написала мне с вопросом по работе. И когда я много раз стирал и заново писал ответ, до меня дошло, что я просто в нее влюблен. Видимо, с первого взгляда. Сказал, что по телефону все объясню, и она скинула свой номер. Уже через неделю мы начали встречаться, а через год поженились. В этом году будет восемь лет счастливой супружеской жизни. У нас двое пацанов и дочка в планах. А с другом объясниться так и не получилось. Супруга не в курсе, почему мы перестали общаться. © Подслушано / Ideer
- Могу сказать, что люди, которые считают, что любовь можно найти только в юном возрасте, ошибаются. Мне сейчас 43 года, и в 44 я женюсь первый раз в жизни. Мы познакомились, когда мне было 38. А первые долгие отношения у меня завязались в 31 год. По личным причинам я даже не искал долгосрочных отношений, пока мне не исполнилось 30. У меня было слишком много других обязанностей. И я думаю, что людям не стоит вступать в брак в юном возрасте. Только если вы умны не по годам. Человек может найти любовь в 16, а может и в 96. © John Cate / Quora
- Впервые увидел свою будущую жену в 1-м классе, на первом звонке. Мы вместе учились десять лет в одном классе. За это время мы встречались шесть раз, и все шесть раз неудачно. Но потом случилось так, что за день до выпускного мы начали встречаться в седьмой раз. А потом в течение двух лет расходились еще раз десять. Потом мы наконец-то поженились. Но после свадьбы мы расходились много раз и в итоге развелись. Только после примерно 26 попыток мы поняли, что созданы исключительно друг для друга. Ну и еще разок поженились, и уже три года живем душа в душу. Не зря говорят, что любовь живет три года, а настоящая любовь живет целую вечность. © Подслушано / Ideer
А в нашем классе не одна, а три супружеские пары образовались! Вот! ))
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- После нескольких лет успешного бизнеса мой молодой мозг решил, что в 24 года я достиг верхушки. Я потерял все исключительно по своей глупости. Остался без копейки в кармане, потерял машину и квартиру. И даже после этого оставался должен огромную сумму денег. Такая жизнь привела меня в прямом смысле на улицу. Так я прожил полгода. Я сирота, родственников нет, друзьями не обзавелся. Попросить помощи не у кого. В момент, когда я находился на краю пропасти и был готов сорваться, руку мне протянула совершенно незнакомая на тот момент девушка. Она была старше на три года, безумно красивая и роскошная. Я не верил в происходящее. Она впустила меня в свой дом. Дала пищу и место для сна, помогла закрыть все долги, встать на ноги, устроиться на хорошую работу. С того момента прошло десять лет. В прошлом месяце она подарила мне второго ребенка. Боюсь, что так и не смогу расплатиться с ней до конца жизни, ведь она столько для меня сделала. Надеюсь, что успею подарить ей хотя бы чуть-чуть того же счастья, тепла и любви, что она дарит мне каждый день. © Подслушано / Ideer
- Как-то попал в больницу. Было мне 13 и там я познакомился с девчонкой 11 лет. Полюбили детской любовью друг друга. После выписки общались письмами. Но я переехал, и адрес ее я потерял. Скучал и переживал долгие годы. Но время лечит, я женился, родилась дочь. Потом развелся. Как вдруг она мне приснилась и я нашел ее в соцсетях. Встретились мы ровно через 20 лет. Она в разводе, у нее сын, а у меня дочь (живет со мной). Сейчас живем вместе, как два месяца, дружной семьей. Судьба — это не вымысел. Всем любви. Алексей, 34 года. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Когда я учился в 9-м классе, я ходил на уроки к довольно грубому репетитору. Он никогда не улыбался, всегда критиковал. Поход к нему был как наказание. Ему было около 45, и он не был женат. Да и кто выйдет за такого замуж? Казалось, что этого зануду никто не сможет стерпеть. Когда я пошел в 10-й класс, он дал мне и другим ученикам неделю каникул. Мы были в шоке. Как монстр может быть таким добрым человеком? После недели внезапных каникул мы вернулись на занятия. Его дом стал выглядеть иначе, был украшен и полон гостей. Мы с другими учениками поднялись наверх, где у нас обычно проходили уроки, а нас там встретила улыбчивая девушка. Позже пришел учитель и представил ее как свою новоявленную жену. Я чуть в обморок не свалился. И все-таки любовь – это чувство, которое меняет человека. А свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Не торопитесь, всему свое время. © Roshni Singh / Quora
- Друг окончил университет и ни разу ни с кем не встречался. Он был холостяком до 30 лет. Затем у него были две короткие интрижки. Потом он снова был холостяком на протяжении многих лет. А когда ему было 43, он наткнулся на старую подругу в сети. Они были знакомы в детстве, а потом потеряли связь. С тех пор она успела выйти замуж, родить шестерых детей и развестись. И оказалось, что они пара, созданная на небесах. Я никогда не видел двух людей, которые так идеально подходили друг другу, как эти двое. Они все еще женаты. Их общему ребенку сейчас 14 лет. © Mats Andersson / Quora
- Пару лет назад дядя похоронил жену. Для него это был очень сильный удар. Несколько месяцев он почти ежедневно навещал ее на кладбище и в какой-то момент стал замечать там такую же грустную женщину у могилы неподалеку. Через месяц таких случайных встреч дядя решился заговорить с ней. Оказалось, что у нее была примерно похожая ситуация. Позже они начали общаться, поддерживать друг друга, а потом влюбились. Сейчас они живут вместе, планируют расписаться и взять ребенка из детского дома. Оба очень счастливы, постоянно улыбаются и нежно держат друг друга за руки. Они благодарны судьбе за второй шанс. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я оказался одиноким в 40 с большим хвостиком. К моему удивлению, первые годы после 50-летнего юбилея стали лучшим периодом свиданий в моей жизни. Моя первая девушка была моложе меня на двадцать лет, и мы обоюдно решили, что это будет недолгая интрижка. После моей первой девушки я встретил женщину, когда ходил в супермаркет за продуктами. Я был полностью очарован этой дамой, подошел к ней и дал свою визитку. Через два дня она позвонила мне и наш бурный роман длился несколько месяцев. Я нашел большинство своих свиданий через сайты знакомств в интернете. На одно из таких сайтов я встретил свою жену Джессику. Мне было 55 лет, когда мы решили узаконить отношения, и с тех пор я счастливо женат. Почему взрослые годы были лучшими для знакомств? Потому что я знал, кто я и что ищу в отношениях. У меня также было гораздо больше смелости и уверенности в себе на этом этапе жизни. © Rodney Wade Burke / Quora
Юношеская любовь прекрасна, эти эмоции очень яркие😊. Это чувство свободы и будто Мир у твоих ног. В зрелом возрасте своя прелесть наверно, но я не жалею о яркой молодости и, в общем, раннем браке. Потом подружить тараканов друг друга намного сложнее))
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- Я нашел жену в тысячах километров от своего родного города. Мы познакомились онлайн. Как это сработало? Мы были честны друг с другом. Никакой мании величия и никаких уловок. Просто честность. Мы знали, что будет трудно, но все равно справились. Она проехала 1443 мили ко мне, и мы уехали обратно вместе. Я помогал ей, как мог, и был на связи всю дорогу, чтобы составить ей компанию и обеспечить безопасность. Ничто не возникает из ничего. Но что-то определенно происходит, когда вы меняете себя и свои ограничения. Большинство людей «не могли бы этого сделать» или считают это страшным, неразумным или не стоящим того. Теперь я женат, и мы живем вместе. Не знаю, как можно добиться лучшего результата, чем этот. Я провел свой 34-й день рождения с ней у себя дома в Канаде, а 35-й день рождения мы отметили уже у нее в США. © L Mcc / Quora
- Я встретил любовь всей жизни, когда переживал потерю первой супруги от болезни. С моей второй женой мы познакомились через общих друзей. Она в тот момент ушла из болезненных отношений и была одна пару лет. Сначала мы общались по телефону, поддерживали друг друга без намерения встречаться. Сейчас, пять лет спустя, мы безумно влюблены. Мы объединили наших многочисленных детей и живем счастливо своей большой дружной семьей. © UrSaint / Reddit
- Были вместе с бывшей женой 14 лет, пока она мне не изменила. У нас было двое детей. Мой мир разрушился. Через пару лет начал зависать в онлайн-играх и познакомился там с девушкой. Играли, общались, затем перешли на звонки. Летали друг к другу несколько раз. В итоге она переехала ко мне. Мы поженились. Воспитали моих детей и ее ребенка. Вместе 19 лет. Сейчас у нас уже есть внуки. Она не только любовь всей моей жизни, но и лучший друг. © UnrealizedDreams90 / Reddit
- Пять лет назад я думал, что встретил свою вторую половинку, абсолютную любовь всей моей жизни. Я бросил все и переехал к ней. В итоге мы поженились. Я всей душой любил эту женщину, но наши отношения оказались ужасно токсичными, и она бросила меня в начале 2023 года. Я был раздавлен, моя жизнь развалилась. В итоге вернулся домой и снова наладил жизнь. Провел больше года в одиночестве, почти ни с кем не общался и даже не пытался встречаться. Однажды соцсеть выдала мне в рекомендациях «друга». Это была девушка, с которой я учился в старшей школе. В юности я был в нее влюблен. Я отправил ей запрос, и она добавила меня в друзья. Я увидел, что она все еще живет здесь и не замужем. Переборол стеснение и отправил ей сообщение, спросил, не хочет ли поужинать вместе. У меня не было никаких ожиданий, готовился к худшему. Но все прошло хорошо, наше свидание длилось более 12 часов. У нас оказались одинаковые цели и желания в жизни. Она познакомила меня со своими дочками, и они меня просто обожают. Не думал, что снова найду любовь, но я нашел ее, когда даже не искал. © Fuzzy-Ad-9354 / Reddit
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Что-то как-то все из мира розовых единорогов 😀 Добрые предновогодние сказки 🥂🎄
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