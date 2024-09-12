15+ жизненных историй о том, что любовь можно найти даже на работе
Народное творчество
36 минут назад
Все мы ходим на работу в первую очередь за деньгами. Но некоторым удается находить еще некоторые плюсы, например, одни сильно расширяют свой кругозор, другим удается побывать в разных странах, а третьи неожиданно встречают свою любовь. Зачастую влюбленные пытаются скрыть свои отношения от коллег. Иногда у них получается, а иногда об этом узнают все кому не лень.
- В 2019 году взял квартиру в ипотеку. Однако одновременно два соседа стали делать ремонт. И если с первым удалось договориться соблюдать режим тишины по ночам, то второй стал игнорировать. Мне на работу вставать рано, поэтому мне нужно и спать рано ложиться. Спустя неделю у меня было только одно желание — выспаться. От безысходности на работе повесил объявление: «Вашему коллеге требуется временное жилье, чтобы выспаться. Со своей стороны гарантирую чистоплотность, адекватность». Молоденькая коллега из бухгалтерии приняла меня в свою квартиру. Первые два дня были самыми неловкими, но на третий мы нашли общий язык. За неделю совместного проживания я починил ей смеситель в ванной, смазал двери в санузле. Очень старался. Собственно, с 2019-го года так и живем вместе. Свою студию с шумными соседями мы сдали. Коллеги на работе до сих пор обсасывают ту историю с моим переездом на каждом корпоративе. © m#############@gmail.com / y-story
- У меня была начальница, с которой просто 2 года пересекались на работе. Как-то раз мы пошли на обед, ну и разговорились. Спустя время мы часто стали обедать вместе. Я понял, что по уши влюбился в нее. Хочу уточнить, что к ней подкатывал даже начальник, но она отказала. Поэтому на взаимность с ее стороны я даже не рассчитывал, ведь я работал простым уборщиком. Но спустя какое-то время она намекнула, что тоже испытывает ко мне чувства. И спустя 11 месяцев мы уже поженились. По-видимому, вся эта ситуация задела начальника, что она выбрала меня, а не его. Ведь вскоре ее уволили. Меня это взбесило, и я открыто об этом заявил. Что ж, им пришлось и меня уволить. Мы женаты уже почти 13 лет. © Imahorrible_person / Reddit
- Работаю в крупной компании. Мой кабинет около ресепшена, поэтому люди по ошибке ломятся ко мне. Я привык, поэтому всех отправляю дальше по коридору. Зашла девушка с улыбкой во все 32 зуба. Решил проводить до нужной двери. Она говорит: «Сегодня первый день. Можешь дать какой-нибудь совет?» А я как ляпну: «Да, у тебя между зубами что-то застряло», — и показываю на листик салата или петрушки между зубами. После оформления она зашла ко мне в кабинет снова и сказала, что полдня проходила с этим листиком, но никто не сказал. Так и началось мое знакомство со своей будущей женой. 2 года в браке. Люблю ее. © boroda3006 / Pikabu
- Как-то раз одна сотрудница мне написала: «У тебя нет желания куда-нибудь сходить?» Весь прикол в том, что я ее начальник. Это неправильно, но я был поражен ее смелостью и согласился. И вот, спустя год, я уже выбираю обручальные кольца. © Tiny_Highlight_6256 / Reddit
- Со своим мужем я познакомилась в январе 2011 года. Тогда я только окончила универ и пошла устраиваться на очередную работу. Я думала, что меня не возьмут, но все быстро оформили. Я не могла поверить, что так просто можно устроиться помощником руководителя. Сначала мои функции больше походили на обязанности секретаря — нужно было согласовать встречи, составлять рабочий график, варить кофе и прочий бред. Но потом меня перевели в отдел закупок. Почти 6 лет работала в отделе. Сначала в должности обычного специалиста, а потом доросла до заместителя отдела. Все эти 6 лет я работала бок о бок с человеком, который все эти годы любил меня. Вы не поверите, но спустя шесть лет, я тоже влюбилась в него. Поймала себя на мысли, что я постоянно думаю о нем. Каждый день мне хотелось подольше остаться на работе, чтобы больше времени провести с тем самым человеком. Сейчас смешно, что к полноценным отношениям мы шли так долго, но, возможно, это даже к лучшему. За всю мою жизнь я больше ни к кому не испытывала таких сильных чувств. Мы уже расписались, но детей пока нет. Оказывается, что любовь не с первого взгляда даже сильнее. © n#####@mail.ru / y-story
- Как только я начала встречаться с коллегой, то мы оба решили искать другую работу. Мне кажется, что это было правильное решение, ведь отношения смогли развиваться естественно, никак не влияя на работу. Спустя 10 лет этот мужчина до сих пор со мной. © gwart_ / Reddit
- Пару месяцев назад устроилась в маркетинговое агентство. Работали с одним коллегой над проектом, ну и закрутилось. Решили не афишировать. Но внезапно по офису поползли слухи. И тут вызывает директор: «Оль, будь внимательнее. И предупреди заранее, когда на свадьбу отгул оформлять». Я обалдела! Спрашиваю, мол, с чего вы взяли. А он мне: «Так ты когда заказываешь что-то на свадьбу, то используй свою личную почту, а не корпоративную». Было очень неловко в тот момент.
Неужели кому-то надо объяснять про личную почту?... Чувство самосохранения что ли вообщеиатрофировано?
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- У меня на работе появилась новая начальница отдела. О ней знаю немного: перевелась к нам из другого города. Мужа у нее нет, парня тоже, но есть дочка 7-8 лет. Почти месяц мы работаем удаленно. Раз в неделю совещания. За это время устал уже сидеть дома, очень хочется на работу, очень хочется ее увидеть. Однако почти все наше общение — сугубо рабочие моменты в формате переписки. Мои попытки флирта выглядят убого: голова перестает нормально работать, а комплименты выливаются в какой-то неумелый позор. Надеюсь, что скоро вернемся в офис, и я смогу увидеть ее и сказать тет-а-тет все, что уже месяц бурлит во мне. Меня не волнует, как это повлияет на мою дальнейшую карьеру и на мнение коллег. Лучше один раз попытаться и не получить желаемого, чем не пробовать вовсе. Я все тешу себя мыслью, что все у нас получится. © r#########@mail.ru / y-story
- Мой брак можно считать результатом служебного романа. Мы были молодыми специалистами, вместе участвовали в мероприятиях, турслетах... и вскоре я ушла в декрет. Потом узнала, что уже бывшая коллега всем рассказывала, что я охмурила юного парнишку и насильно на себе женила. А потом добавила: «Если бы я захотела, то запросто оставила тебя за бортом, и жили бы мы с твоим мужем долго и счастливо» Какой же бред. Это был первый раз, когда я столкнулась со сплетнями в свой адрес. © Шоколадный кравасан / ADME
- У нас все приносят обед с собой и трапезничают в одном кабинете. Одни едят, другие играют, третьи общаются. Узнал, что устроилась к нам новая сотрудница. И тут заходит именно она и здоровается. Такая красивая, что у меня дыхание сперло. Нужно сказать что-то эффектное. И как выдам: «А, может, мы с вами сыграем?» А она в ответ: «Ну, давайте». В итоге уже 22 года «играем», души в ней не чаю. Воспоминание это всегда сопровождается улыбкой. © Unknown author / Pikabu
- Год назад мы с коллегой начали работать на удаленке. И влюбились в друг друга по уши. Он самый невероятный человек, которого я когда-либо знала. Мы живем в одном доме. © DivineMs_M / Reddit
- Мы женаты уже 6 лет, растет маленькая дочь. Мы начали встречаться, когда я работал менеджером, а она была разработчиком. Потом меня повысили до руководителя ее команды. Все это означало, что нам придется быть еще более осторожными, чтобы не спалиться. Мы проработали вместе около 8 лет, прежде чем оба перешли на новые должности. © Alex E / Quora
- Мне уже 53 года, и я влюблен в коллегу. Она умная, добрая и замечательная женщина. За годы карьеры я заработал репутацию жесткого человека, но с ней все иначе. Ей 45 лет, и с ней мы работаем в одном офисе уже 2 года. Я начал испытывать к ней сильные чувства, хотя мне непривычно быть «слабым» рядом с кем-то. Недавно она пригласила меня на кофе к себе. После этого мы сблизились еще больше. Теперь я не знаю, как себя вести. Мне нравится проводить с ней время, но я боюсь признаться в своих чувствах и показаться слабым. Наша совместная работа в офисе скоро закончится, поэтому надеюсь, что к тому времени я смогу построить с ней серьезные отношения. Проблема в том, что я не знаю, как правильно это сделать. © Just-Prize-1381 / Reddit
- Работаю в крупной компании. Служебные романы под строжайшим запретом, вплоть до увольнения (уже были прецеденты). И угораздило же меня влюбиться в начальника! Но я от этого не страдаю. Напротив, влюбленность мотивирует меня каждый день выглядеть хорошо, пораньше прийти утром в офис, вкладываться в проекты, чтобы получить от него похвалу. Когда я передаю ему папки с документами, сижу рядом, встречаюсь взглядом, по спине проходит приятная волна мурашек. Вида я, конечно, не подаю. Вежливая улыбка и маска равнодушия. Каждую ночь я засыпаю счастливой. Пару дней назад мне пришло сообщение с неизвестного номера: «Я каждый день любуюсь тобой. Ты озаряешь светом наш офис, твоя улыбка кружит мне голову. Настанет день, и я раскрою все карты». Как же хочется верить, что это сообщение от него. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Была у меня начальница, старше меня на 8 лет. Она в разводе, но есть ребенок. С ее стороны не было никаких намеков. Но я решился и подкатил сам. Если коротко, то мы уже 18 лет в браке, есть общий ребенок. Жизнь продолжается, все хорошо. © yujinsv / Pikabu
- Пришла работать лаборантом. Один парень там уж очень мне не понравился. Я подумала, что он самовлюбленный хам, а он подумал, что я какая-то «блатная». А в итоге он оказался самым лучшим мужем. Мы уже 12 лет в браке. Двое детей. © sharmankatrin Katrin / ADME
- Мы с женой примерно полгода скрывали свои отношения на работе. Но все раскрылось в один момент, когда я пришел к начальнику и попросил отгулы, чтобы отметить свадьбу. Он решил, что я разыгрываю его. По офису сразу полетели слухи: «Как такая элегантная дама могла связаться с таким простофилей». В итоге мы прожили вместе 48 лет, пока ее не стало, к сожалению. © Pete Cresswell / Quora
- Познакомилась со своим мужчиной на работе. Первые полгода особо не разговаривали, но потом несколько раз встретились и тут же съехались. Недавно отметили 8-ю годовщину, он лучший в мире человек. © Alina / ADME
В конечном счете работа может стать не только финансовым источником, но и фундаментом для семейного счастья. Главное — чтобы одно другому не мешало, ведь могут произойти разные случаи, например, как в статьях ниже.
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