15+ жизненных историй о том, что любовь можно найти даже на работе

Все мы ходим на работу в первую очередь за деньгами. Но некоторым удается находить еще некоторые плюсы, например, одни сильно расширяют свой кругозор, другим удается побывать в разных странах, а третьи неожиданно встречают свою любовь. Зачастую влюбленные пытаются скрыть свои отношения от коллег. Иногда у них получается, а иногда об этом узнают все кому не лень.