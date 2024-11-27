17 участливых людей, которые решили сделать жизнь других лучше
Истории
5 часов назад
Один хороший поступок может поднять настроение на день, а другой — изменить всю жизнь. Герой этой статьи оказались в совершенно разных жизненных ситуация, но все они теперь верят в добро чуточку больше.
- Заболела, лежу почти неделю в больнице. Муж навещает каждый день, готовит мои самые любимые блюда. А соседку по палате мне очень жаль. Ее муж приходил всего один раз, ничего не принес, еще и попросил денег. Я как-то в разговоре узнала, что она любит, а потом попросила своего мужа, чтобы он в следующий раз принес еду не только мне, но и ей. Он принес лазанью, и она ее ела чуть ли не со слезами на глазах. Меня скоро выпишут, но я записала еще пару ее любимых блюд, обязательно буду навещать. © Мамдаринка / VK
- Едем с мужем в автобусе. Входит девушка: накачанные губы, откровенный наряд. Муж сразу: «О, привет!» Помогает ей с сумками, но как-то слишком обходительно. Еще и улыбается во все 32. Я не выдерживаю и нервно шепчу: «Это кто такая?» И тут он выдает: «Ты же сама ей улыбалась, я думал, это твоя знакомая!»
- Подруга решила откликнуться на сайте знакомств и поесть бесплатно. В итоге на ужине она разревелась и рассказала, что денег только на билет домой осталось. А живет она в глуши. Так этот парень предложил: пусть живет у него, только на работу должна устроиться. Работу она нашла быстро, но расставаться им уже не захотелось. Крепкая семья, дети, счастливы. Говорит, если б не голод и безвыходная ситуация, никогда бы не пошла на свидание. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, использовали в хвост и гриву, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график работы. Я уволилась в сердцах. Новую работу никак найти не могла, за квартиру платить нечем, работы нет. Друзей тоже не было. Помню, стояла я в магазине и плакала, потому что денег не было. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Да, не работа мечты, но не такая уж и плохая. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Сейчас я нашла хорошую работу, взяла ипотеку. Я и поверить раньше в такое не могла! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
- Пошла в магазин. В наушниках песня веселая играет, и тут слышу, меня кто-то зовет. Оборачиваюсь: стоит бабушка с огромными сумками. Думаю, попросит донести сумки. А вот нет. Вытаскиваю наушник и улавливаю ее просьбу: "Не хватает на хлеб". Начинаю отнекиваться, но замечаю, что в ее глазах начинают блестеть слезы. Грустно кивнув мне, она говорит: "Ну ладно, тогда я обойдусь". Мне так паршиво в жизни не было. Пройдя несколько метров, я развернулась и побежала назад к ней, держа в руках деньги, которые хотела потратить на еду себе. Многие могут сказать, что еще непонятно, на что она потратит, но я почему-то уверена, что она купит себе поесть. Я пошла в магазин тупо потому, что хотела купить что-то вкусное, хотя холодильник был набит, а она собирала банки из-под напитков, чтобы купить хотя бы хлеб. © Подслушано / Ideer
- Так уж вышло, что мне, 20-летней девчонке, пришлось ехать на поезде с младшей сестрой. В поезд забыла взять бутылочку для смеси. Годовалая сестра плакала на весь вагон, из стакана пить еще не умела и уснуть без бутылки не могла. Ночью на стоянке молодой парень взял такси, съездил в круглосуточную аптеку, привез нам бутылочку. Денег не взял. © Подслушано / Ideer
- Как-то я положил кошелек на бампер машины и поехал. Начался ливень, и мой бумажник смыло, а все кредитки и документы разлетелись по улице. Женщина, ехавшая следом, увидела это и собрала все это под ледяным дождем. Она нашла меня в соцсети и все вернула! © Sufficient_Wafer6322 / Reddit
- Мой брат фантазией не блещет. Поэтому попросил меня писать смс его девушке за него. Красиво пожелать доброго утра, спокойной ночи и т. д. Но все-таки девушка его бросила. А на последок заявила: "Ты хорош только в смс. А когда мы встречаемся, ты сухой и черствый!" Помогла брату! © Подслушано / Ideer
Дождь, наверно, кислотный был: бумажник по ходу не только смыло, но и растворило...
-
-
Ответить
- Была в магазине. Рядом женщина выбирала продукты и пела песню из старого детского мультика. Мне так понравилось, что я решила купить ей шоколадку. Вручаю: "Это вам. Спасибо, что подняли настроение!" А она на это: "Ой, даже не думала, что пою вслух!"
- Лет 15 назад у нас в семье с деньгами было очень туго. Мне надо было сдать кровь на анализы, и мне пришлось ехать для этого в другой город в инвалидном кресле. Можно представить, как я была измотана, когда добралась туда. Мне нужно было не есть 12 часов перед анализами, и я сказала, что голодала уже гораздо дольше. Это услышала женщина рядом. Когда я выходила из лаборатории, она дала мне $20 и сказала: "Все наладится!" После этого я впервые за долгое время нормально поела и смогла купить кое-какие необходимые вещи. © taniamorse85 / Reddit
- Несколько дней назад забегаю в маршрутку, и оказывается, что оплатить картой проезд нельзя, но можно деньги перевести. Стою возле водителя, открываю приложение банка, и тут сразу две бабушки предлагают мне оплатить проезд. Выгляжу я не бедно, не малолетка. Просто захотели заплатить за меня. И как-то тепло так стало на душе. Даже сейчас улыбаюсь вспоминая их. © Подслушано / Ideer
- У нас самый душевный воспитатель в группе. Как классно она мотивирует деток и помогает им гордиться собой и своими достижениями. Просто хранит все их рисунки, который они рисуют впервые, а потом, когда у них получается намного лучше показывает им их, со словами: “Смотри какой ты молодец. Раньше у тебя вот так только выходило, а теперь гораздо лучше получается. Видишь чего ты смог достичь?” Благодаря ей вся группа знает, что научиться можно чему угодно, главное терпение и постоянная практика. © Мамдаринка / VK
- Однажды на собеседование ко мне пришла бабушка 68 лет. Сказала, что за любые деньги работать готова, если работа посильная. А я возьми и спроси, есть ли у нее подружки. Вместо одного продавца наняла трех бабушек. Работают смену из 12 часов по 4 часа каждая. Из минусов: медленные они, конечно, и часто болеют. Из плюсов: сами подменяют друг друга, не воруют совсем. Продаж стало больше, их все в лицо знают. © Подслушано / Ideer
Пожалейте бабушек, они и так заняты в магазине, а ещё и тут нa AdMe в три смены пашут во всех статьях...
-
-
Ответить
- Никогда не любила ходить на каблуках: то споткнусь, то ногу подверну. Сегодня пошла на работу на каблучках и решила в магазин зайти. На улице дождь, а я иду по ступенькам, выложенных кафелем, подворачиваю ногу, поскальзываюсь и лечу назад. Тут кто-то подхватывает меня и помогает встать на ноги. Когда пришла в себя, поняла, что это мой бывший. Уходя, кинул фразу: «Так и не научилась ходить на каблуках, но ты и без них прекрасна». © Карамель / VK
- Работаю в зоомагазине. Подкинули коробку с пятью малюсенькими «кошенятками» , малюсенькими. Сижу, не знаю. что делать. Но нашлась добрая женщина. Сначала определила, что раз глазки открылись, они уже могут есть детский паштет. Научила поить из шприца. массировать животики. Принесла теплые пеленки. Мы написали объявление и за два дня всех пристроили! © Мариша Колтунова / ADME
- Я шла по мосту в дождливый вечер и заметила молодую женщину. Она выглядела подавленной и растерянной. Что-то в ее взгляде заставило меня остановиться и подойти ближе. Мы начали говорить, оказалось, что она переживает трудный период. Я предложила ей пройтись со мной до ближайшего кафе. Мы пили горячий чай и говорили обо всем на свете. Она поблагодарила меня и сказала, что эта встреча многое изменила. В этот момент я поняла, что иногда даже маленький жест внимания может быть важен для чьей-то жизни. © Палата № 6 / VK
- У меня потрясающая свекровь. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 человек, которым достались настолько непредсказуемые попутчики, что хоть кино снимай
18 человек, которые вернулись из отпуска не только с новыми впечатлениями, но и с яркой историей
Путешествия
2 месяца назад
20 человек, которые однажды расслышали в песне не те слова и превратили ее в шедевр
Народное творчество
4 года назад
20 смельчаков показали свои фото из прошлого, которые они предпочли бы сжечь от греха подальше
Народное творчество
3 года назад
20 детей звезд, которые явно унаследовали обаяние своих родителей
Семья
2 месяца назад
14 историй с таким неожиданным финалом, что мы бы даже не взялись его предугадывать
Истории
2 месяца назад
15+ человек, которые нежданно-негаданно стали искателями сокровищ
15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай
История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду
Авторские колонки
1 год назад
15 человек, для которых переезд в новый дом обернулся сюрпризом
Истории
2 месяца назад
16 женщин, которые сказали стилистам: «Отрывайтесь на полную катушку!» — и не прогадали
Дизайн
2 года назад
14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека
Кино
11 месяцев назад