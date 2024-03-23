Что-то Карамель никак не может определиться: то у нее дети, то их нет, то ее первую любовь увела лучшая подруга, то она сама бросила в 16 лет. И это только по историям из этой статьи. Кажется у Мамдаринки появился конкурент
15 человек, которым первая любовь напомнила о себе спустя годы, хотя они и не просили
Воспоминания о первой любви остаются в памяти на всю жизнь. Вот только бывает, что спустя годы пассия может предстать в совсем ином свете, а встреча с ней оставляет отпечаток глубиной с океан.
- Когда я была маленькая, мы с родителями жили в Южной Америке из-за их работы. И там я познакомилась с мальчиком. Общались недолго, буквально недели три-четыре. Мне он казался безумно красивым, из-за этого надо мной мама даже подшучивала. Можно считать, что он был моей первой любовью. Недавно увидела его в сериале. Оказалось, он довольно известный актер! Интересно, вспомнил бы он меня сейчас. © Подслушано / Ideer
- С тех пор как рассталась с первой любовью, западала только на таких же — красавцев. И вот на работе за мной начал ухаживать парень. Внешностью он не вышел, но я сдалась. Спустя время он похорошел, живем шестой год душа в душу. А первую любовь недавно встретила на улице и фигела знатно: от былой красоты только голубые глаза остались. А рядом со мной — стройный, ухоженный, самый красивый и любимый мужчина на свете. © Подслушано / Ideer
- В 18 лет меня бросила моя первая любовь. Для меня это было ужасным ударом. Больно было настолько, что я не просто погрустила пару недель или месяцев, это заняло года. Точнее, все это время я занималась собой. После расставания я решила, что надо сосредоточиться на себе, найти любимое дело, начать много зарабатывать. В итоге загнала себя так, что мне уже 26, а больше парней у меня и не было. Да и не хочется. Встретила недавно того самого бывшего, похвасталась своими успехами, а в голове крутилась лишь мысль, что как хорошо, что все сложилось так, как сложилось. Иначе вряд ли я была бы там, где я нахожусь сейчас. Есть же все таки какая-то польза от этих парней, особенно бывших. © Карамель / VK
- Мой первый парень был великолепен. Он даже работал моделью. Потом я пыталась найти что-то про него в интернете. Не вышло. Но я случайно увидела его на фото со страницы его мамы. Если бы фотография не была подписана, я бы ни за что не догадалась. Ведь там стоял огромный байкер с бородищей. © Different_Knee6201 / Reddit
- У меня была подруга детства — дружили с пеленок. Вместе ходили в садик, в школу, поступили на один курс, вместе жили в общежитии. И вот предательство — она увела мою первую любовь. Рассорились. Я бросила универ и переехала в другой город. Прошло 10 лет. Недавно нашла ее страницу в сети, зашла посмотреть. Она до сих с тем самым парнем, у них двое детей, оба работают, обычная хорошая семья, все сложилось. У меня любимый муж, свой бизнес, детей не планируем и живем в свое удовольствие. Нашла старый фотоальбом, где сохранила одно единственное наше совместное фото, посмотрела на него и молча поблагодарила. Наверное, так и должно было быть. © Карамель / VK
- Мне было 14. В начале нового учебного года я опаздывала на урок. Класс был переполнен, поэтому в последнюю минуту меня перевели в другой. Я вошла и увидела его. Помню свое восхищение и трепет, потому что он был та-а-аким красивым. Он был тихим, замкнутым, почти загадочным. Спустя 9 лет мы все еще вместе и очень рады, что все так случилось, иначе мы бы никогда не встретились. © paddyton / Reddit
- Первая любовь у меня была в 16 лет с ровесником. Мы оба были неопытные, поэтому не смогли построить нормальные отношения. Ругались, разбегались, потом со слезами снова сходились. В таких эмоциональных качелях пробыли 3 года, и я его кинула. Я тот опыт считаю не самым здоровым и удачным. А он, как оказалось, наоборот. Спустя 10 лет случайно увидели друг друга в кофейне. Он признался, что до сих пор помнит обо мне. А потом шокировал, оказалось, он даже дочь назвал в мою честь. Надеюсь, его жена не в курсе. © Карамель / VK
- Сидел рядом с ней в школе. За все время не сказал ей и двух слов. Она была красоткой, а я ни то ни се. После череды расставаний с другими женщинами, я все-таки написал ей в интернете. А спустя 2 года мы сыграли свадьбу. © Tmrt2020 / Reddit
- Мы поженились, но потом все-таки развелись. И хотя мы были дружны, наши интересы отличались. Не думаю, что она была счастлива. И вот через несколько лет я из любопытства порыскал в интернете, и выяснил, что она снова вышла замуж. Сейчас она живет в красивом местечке за городом. Видел ее резюме — у нее очень успешная карьера. Я рад за нее, ведь останься мы вместе, у нее никогда не было бы такой жизни, как она хотела. © SomeoneFetchAPriest / Reddit
- Она знает, что была моей школьной любовью. Помню, однажды в пятницу вечером она взяла меня за руку. Я был в восторге. Хотя потом узнал, что не нравился ей. Я уехал из родного города, когда мне было 16, и спустя годы написал ей в интернете. Но она не отвечала года 2. Мы стали встречаться снова, когда нам было по 32. А в этом году уже 18 лет, как мы женаты, и у нас две дочери. © FreekyDeep / Reddit
- Как-то по делам приехала в город, где выросла. Не была там лет 10. Встретилась со своей первой любовью. И мы вспомнили, что в юности закопали «капсулу времени». Поехали, раскопали. Нашли ящик с ценными для нас вещами, наклейками и кассетой. Оказалось, на ней были записаны наши мечты. О том, что будем вместе всегда. Но в реальной жизни он женат, трое детей, а у меня карьера. © Подслушано / Ideer
Не понимаю, зачем ворошить прошлое, раскапывать капсулы времени. Если только для ностальгии. А так как раньше говорили "не буди лихо, пока спит тихо".
- В 18 лет влюбилась в молодого художника. В первую минуту поняла — это надолго. Он стал моей первой любовью. Долго страдала по нему, наделала кучу ошибок в наших отношениях, призналась в любви первая, получила отказ с его стороны. При последнем нашем разговоре он сказал мне забыть его и идти своей дорогой. Я послушалась. Вскоре вышла замуж. Родила. Сейчас с момента нашей первой встречи с тем художником прошло 11 лет. Недавно узнала, где он, увидела фотографию. Он очень изменился. От того милого лица не осталось и следа. Постарел, полысел, но все равно села и расплакалась — не забыла. Так же бешено стучит сердце. Все так же люблю. А он про меня наверняка уже и забыл. © Подслушано / Ideer
- С моей первой любовью как-то сидя на кухне вечером, представляли, что если вдруг расстанемся, то случайно встретимся в поезде спустя много лет. Я буду ехать на гастроли с оркестром, он со своей группой в тур. Разговоримся и все начнется по новой. Даже разыграли предстоящий диалог. Прошло 15 лет, я замужем, счастлива в браке, работаю в оркестре, как мечтала, он в другом городе, у него своя группа. Так какого же фига я об этом до сих пор помню? И почему так грустно. © Подслушано / Ideer
- Мне предстояло ехать в свой родной город несколько суток. Через 2 дня обедала в вагоне-ресторане, и подсел ко мне парень. Он вел себя очень подозрительно, говорил о странных вещах, тем не менее, казался очень знакомым. На следующий день после приезда домой в дверь квартиры постучали — это был тот парень. Он стоял с маленьким потрепанным медвежонком в руках. Этого медвежонка я сразу узнала, а вместе с ним и свою первую детсадовскую любовь, которая стала настоящей. © Карамель / VK
- Рассталась со своей первой любовью очень тяжело. Как я его любила! Как он был хорош! Мастер спорта по самбо, голубоглазый красавец, веселый и яркий. Я собиралась поступать в универ в другом городе, а он заканчивал шарагу и не хотел, чтобы я уезжала. Настаивал, чтобы я поступила в местный провинциальный вуз, причем даже не на выбранную мной специальность. Я верила, что нашей любви не страшен год разлуки, а он — нет. По сути это он меня бросил, а я по молодости и неопытности просто этого тогда не поняла сразу. Стыдно вспоминать, как я цеплялась за него, как писала и звонила, как плакала и не обращала внимания на явные звоночки, а точнее колокола. Как приехала через год на каникулы домой и узнала, что он женится. По залету. Так вот, мне даже спустя 25 лет не смешно, а до сих пор больно. И вот, как в плохом сериале, в мое отделение попадает пациент в тяжелом состоянии. Это оказывается он. Я вынуждена его вести после операции, общаться с его какой-то очередной сожительницей (с первой женой он развелся почти сразу). Соблюдать клятву Гиппократа. Но, честно говоря, меня слегка отпустило, когда я увидела, во что он превратился: это был человек с несложившейся судьбой, нервный, озлобленный, какой-то помятый и глубоко несчастный. И при этом хвастливый и заносчивый — такой провинциальный псевдомачо. Хорошо, что тогда так все закончилось. Самое противное, что он еще и пытался со мной флиртовать. © Карамель / VK
Зачастую время первой влюбленности выпадает на молодые годы. И чтобы завоевать сердце дамы своего сердца некоторые юноши даже готовы отправиться работать на консервный завод.
Комментарии
Первая любовь- это самое страшное время в жизни подростка. Итак гормоны бушуют, еще и эта напасть свалилась.. Как бедные дети выживают в таких условиях?!
Но если выкарабкаются, то лет через двадцать еще и ностальгируют.. Эхххх
Эх, не по первой любви вы грустите, зрелые тети. А по юности своей, по трепетности чувств, по сердечку своему нежному и юному