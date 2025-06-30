я мастер маникюра и после прочтения сей филькиной грамоты требую миксер мне в глаза
10+ вещей, которые мастера маникюра не всегда говорят вслух
Обрезной маникюр может подойти не всем
Если ваша кутикула очень нежная и тонкая, ее можно легко поранить ножницами для кутикулы.
Если в салоне обращают внимание на качество и чувствительность кожи вокруг ногтя, то хвала мастеру! Ведь аппаратный маникюр считается более щадящим, точным и безопасным, чем традиционное использование ножниц и кусачек.
Японский маникюр может больше навредить
Японский маникюр позиционируется как наиболее бережная процедура для ногтей. Его главное преимущество — способность придавать ногтям естественный здоровый вид благодаря специальным питательным составам и щадящим техникам обработки кутикулы.
Но есть и подводные камни. Полировка, ключевой этап японского ухода, истончает ногти, а обещанный блеск держится всего несколько дней. Эксперты считают, что эта процедура бесполезна, ведь ногтевая пластина не питается от паст. К тому же, процедура требует времени (около часа) и не рекомендуется обладательницам поврежденных, слабых ногтей.
Темные цвета гель-лаков оставляют желтизну после снятия
Темные лаки, особенно красного и оранжевого оттенков, действительно могут вызывать окрашивание или изменение цвета ногтевой пластины. Эти красители способны проникнуть в более глубокие слои кератина и окрасить ее. Нанесение прозрачного базового слоя перед нанесением цветного лака для ногтей может помочь защитить ноготь от окрашивания.
Стоит обратить внимание на вентиляцию в салоне
Маникюрные салоны используют различные химикаты для проведения необходимых процедур. В основном эти вещества относительно безвредны, но в большой концентрации могут быть опасны для здоровья. Поэтому в заведении обязательно должна быть хорошая вентиляции, которая быстро отводит все запахи и испарения.
Масло для кутикулы стоит использовать как можно чаще
Для максимального эффекта масло для кутикулы стоит наносить 3-4 раза в день, включая обязательную обработку перед сном. Такой регулярный уход не только предотвращает ломкость ногтей и отслоение покрытия, но и защищает уязвимую зону под кончиками ногтей — именно она сильнее всего страдает от частого контакта с водой, становясь сухой и раздраженной.
Если в кабинете чувствуются неприятные запахи
Резкий химический запах в салоне — повод насторожиться. Подобные «ароматы» часто указывают на две серьезные проблемы: недостаточную вентиляцию помещения и применение мастером дешевых, небезопасных материалов.
У «сухого» маникюра есть свои плюсы и минусы
После подобной процедуры ногти действительно выглядят лучше, они кажутся более гладкими и блестящими. Некоторые специалисты отмечают, что такой способ обработки, при котором предыдущие слои геля спиливаются, а не удаляются ацетоном, только идет на пользу ногтям.
Но дерматологи говорят, что рискованно делать подобную процедуру. Обычно мастер частично удаляет кутикулу, чтобы покрытие проникло глубже и держалось крепче. В результате ногти лишаются естественной защиты, и появляется риск заработать хроническую инфекцию. Об этом обычно свидетельствует припухшая ярко-розовая кожа в районе заднего валика.
Нужно всегда помнить о стерильности
Неудачный маникюр — это не самое страшное, что может случиться в салоне. Куда опаснее риск заразиться грибком из-за плохо обработанных инструментов. Хороший салон всегда использует одноразовые пилки и другие инструменты, причем распаковывает их при клиенте. Если же мастер берет пилку со стола — это тревожный сигнал. Кстати, в надежных заведениях использованные одноразовые инструменты часто отдают клиентам — так они доказывают, что инструментарий действительно новый для каждого посетителя.
Непрофессиональные моющие средства
Другой момент, на который стоит обратить внимание, — моющие средства. Если в салоне используют обычную бытовую химию, то стоит насторожиться. А если для качественной уборки применяют бактерицидные чистящие средства, которые используют в больницах, — то это вообще блеск!
Многие мастера не случайно не любят акриловую пудру
Акриловая пудра, которую в некоторых салонах используют для нанесения покрытия, не слишком удобная штука. По санитарным нормам этот материал необходимо хранить в индивидуальных контейнерах, а излишки, оставшиеся после нанесения, выбрасывать, что в разы удорожает процедуру.
Кроме того, не все контейнеры герметичны и правильно стерилизуются. В емкостях могут появиться болезнетворные бактерии, даже если мастер не использовал пудру повторно для другого клиента.
Некоторые отмечают, что из пудры получается слишком тяжелое и толстое покрытие. А специалисты добавляют, что этот материал обладает токсичными свойствами и его пары могут быть опасны для здоровья.
Не стоит скрывать поврежденные ногти с помощью геля или акрила
Иногда неудачно сделанный маникюр может привести к повреждению ногтей. Если мастер неправильно подготовил ногти к процедуре или использовал материалы низкого качества, покрытие может отойти и сломать сам ноготь. Понятно, что щеголять с таким маникюром никому не хочется, но в некоторых случаях придется набраться терпения.
Если ногтевые платины выглядят тонкими и потрескавшимися, лучше не прятать их под акриловым покрытием или накладными ногтями. Это нанесет еще больший вред и приведет к уже необратимым последствиям. Лучше дать ногтям несколько месяцев отдыха. Все это время нужно смазывать маслом кутикулу, аккуратно отстригать поврежденные участки ногтей по мере их отрастания и использовать базовое покрытие для защиты.
Ультрафиолетовые лампы не так уж безопасны
Использование УФ-сушек может способствовать мутации клеток и повысит вероятность возникновения рака кожи. Поэтому рискует своим здоровьем тот, кто во время процедуры не надевает на руки перчатки с прорезями, или не наносит на кожу солнцезащитный крем с SPF.
Если ваши ногти склонны к «клюющей» форме, не стесняйтесь требовать корректировки формы.
Многие мастера, заметив сильно загнутый «клюющий» ноготь, часто не стремятся изменить его форму и просто покрывают его гелем. Однако эксперты уверены, что такие изгибы необходимо корректировать: во-первых, ноготь с такой формой смотрится непривлекательно, а во-вторых, из-за сильной нагрузки на свободный край он быстрее ломается.
Между прочим, с помощью причудливого маникюра можно легко создать себе игривое настроение. Взгляните на эту подборку идей для дизайна ногтей, которую прислали пользователи.