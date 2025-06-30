10+ вещей, которые мастера маникюра не всегда говорят вслух

Акриловая пудра, которую в некоторых салонах используют для нанесения покрытия, не слишком удобная штука. По санитарным нормам этот материал необходимо хранить в индивидуальных контейнерах, а излишки, оставшиеся после нанесения, выбрасывать, что в разы удорожает процедуру.

Кроме того, не все контейнеры герметичны и правильно стерилизуются. В емкостях могут появиться болезнетворные бактерии, даже если мастер не использовал пудру повторно для другого клиента.

Некоторые отмечают, что из пудры получается слишком тяжелое и толстое покрытие. А специалисты добавляют, что этот материал обладает токсичными свойствами и его пары могут быть опасны для здоровья.