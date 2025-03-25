20 человек, которые после 40 расцвели как майские розы
Фотоподборки
16 минут назад
Возраст — не приговор, а новая глава, в которой можно раскрыться по-новому. Многие люди после 40 находят свой стиль, обретают уверенность и выглядят лучше, чем когда-либо. Мы подобрали фотографии тех, кто с годами стал только ярче и увереннее в себе.
«Разница в фотографиях 10 лет!»
«Спустя 18 месяцев после операции по шунтированию желудка я потеряла более половины своего веса. Сейчас мне 45 лет»
«Я в 47 лет и в 48. Узнала, что нужно моему организму, результат налицо. Вот так и изменилась всего за год»
«В 39 и 48 лет. Это был трудный путь, но я достиг цели»
«В 35 и в 40 лет. Сейчас я могу легко пробежать 15 км»
«Я в 31 и в 40. Почти 10 лет упорной работы. Оно того стоит»
- Что за магия такая? © Azaroth_Alexander / Reddit
«В 14 лет и в 40. Результат комплексной заботы о себе»
- Ты стареешь задом наперед! В 14 лет выглядишь старше, чем в 40. © Chrisppity / Reddit
«Я в 15 лет и в 40. Поход к дерматологу - лучшее вложение капитала, которое я когда-либо делала»
"Я в 15 и в 40", к чему это? На одном фото молоденькая пятнадцатилетняя девочка, на другом ухоженная сорокалетняя женщина. Юность, всегда юность и не важно какое там качество кожи.
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«В 20 лет и в 44 года. Молодость поддерживают трое моих детей»
«В 29 и 40 лет. Мои брови выпали из-за чрезмерного выщипывания, поэтому сейчас они нарисованы»
- Твои брови в 40 — огонь! © MamToBee / Reddit
«Думаю раньше я выглядела мило, но намного старше, чем была на самом деле»
«В 50 и 55. До сих пор наслаждаюсь походами»
«6 лет назад и сейчас. Чувствую себя в 50 лет лучше, чем когда-либо»
«В 43 года и в 45 лет. Я много работал над собой»
«В 14 и в 40»
«Слева мне 35, справа - 43»
- Что за штучка! © Mojoprimrose / Reddit
«В 6 лет и в 60 лет»
«В 31 и 41 год. Теперь ставлю себя в приоритет»
«Я в 30 лет и в 41 год после того, как надо мной поколдовали»
«В 45 и в 47 лет. Я чувствую себя другим человеком. Теперь у меня так много энергии»
Больше примеров изменений ждут вас в других наших статьях:
Фото на превью Toothless_*** / Reddit
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