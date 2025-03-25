20 человек, которые после 40 расцвели как майские розы

Возраст — не приговор, а новая глава, в которой можно раскрыться по-новому. Многие люди после 40 находят свой стиль, обретают уверенность и выглядят лучше, чем когда-либо. Мы подобрали фотографии тех, кто с годами стал только ярче и увереннее в себе.

«Разница в фотографиях 10 лет!»

«Спустя 18 месяцев после операции по шунтированию желудка я потеряла более половины своего веса. Сейчас мне 45 лет»

«Я в 47 лет и в 48. Узнала, что нужно моему организму, результат налицо. Вот так и изменилась всего за год»

«В 39 и 48 лет. Это был трудный путь, но я достиг цели»

«В 35 и в 40 лет. Сейчас я могу легко пробежать 15 км»

«Я в 31 и в 40. Почти 10 лет упорной работы. Оно того стоит»

«В 14 лет и в 40. Результат комплексной заботы о себе»

Ты стареешь задом наперед! В 14 лет выглядишь старше, чем в 40. © Chrisppity / Reddit

«Я в 15 лет и в 40. Поход к дерматологу - лучшее вложение капитала, которое я когда-либо делала»

© rabbitsredux / Reddit INA 2 часа назад "Я в 15 и в 40", к чему это? На одном фото молоденькая пятнадцатилетняя девочка, на другом ухоженная сорокалетняя женщина. Юность, всегда юность и не важно какое там качество кожи. - - Ответить

«В 20 лет и в 44 года. Молодость поддерживают трое моих детей»

«В 29 и 40 лет. Мои брови выпали из-за чрезмерного выщипывания, поэтому сейчас они нарисованы»

«Думаю раньше я выглядела мило, но намного старше, чем была на самом деле»

«В 50 и 55. До сих пор наслаждаюсь походами»

«6 лет назад и сейчас. Чувствую себя в 50 лет лучше, чем когда-либо»

«В 43 года и в 45 лет. Я много работал над собой»

«В 14 и в 40»



«Слева мне 35, справа - 43»

«В 6 лет и в 60 лет»

«В 31 и 41 год. Теперь ставлю себя в приоритет»

«Я в 30 лет и в 41 год после того, как надо мной поколдовали»

